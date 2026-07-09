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Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Sporting Cristal, Sport Boys y Cienciano son algunos de los clubes de Primera División que siguen con vida en este nuevo torneo. Conoce cómo le va a a tu club favorito en esta fase decisiva

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Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: así van los partidos de Liga 1 y Liga 2.
Resultados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: así van los partidos de Liga 1 y Liga 2.

Tras una pausa al finalizar la fase de grupos, la Copa de la Liga 2026 retoma su actividad hoy, jueves 9 de julio, con el inicio de los octavos de final. Este torneo, diseñado para mantener la competencia de los equipos de Liga 1 y Liga 2 durante el Mundial, entra en su etapa decisiva. A continuación, se podrán consultar todos los resultados de la jornada.

Resultados de los octavos de final de Copa de la Liga 2026

Jueves 9 de julio

  • Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci (15:00 horas / Estadio Municipal de La Matanza)

Viernes 10 de julio

  • Cienciano vs ADT (13:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)
  • Alianza Atlético vs Pirata FC (15:30 horas / Estadio Campeones del 36)
  • Sport Boys vs Comerciantes FC (20:00 horas / Estadio Miguel Grau)

Sábado 11 de julio

  • Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / Estadio IPD Huancayo)
  • Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica (15:30 horas / Estadio Alberto Gallardo)

Domingo 12 de julio

  • CD Moquegua vs Dep. Garcilaso (13:00 horas / Estadio 25 de Noviembre)
  • UTC vs ADA Jaén (15:30 horas / Estadio Héroes de San Ramón)
Horarios confirmados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga.
Horarios confirmados de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga.

¿Cómo se jugarán los octavos de final?

Los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026 se jugarán a partido único. Cada cruce se definirá en un solo enfrentamiento y el equipo ganador avanzará directamente a los cuartos de final.

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Si el marcador permanece igualado tras los 90 minutos, no habrá tiempo extra. De acuerdo con el reglamento, la clasificación se decidirá mediante una serie de penales. Así, los equipos deberán buscar la victoria en el tiempo reglamentario o recurrir a los penales para acceder a la siguiente fase.

Este formato se mantendrá en los cuartos de final, también disputados a partido único. A partir de las semifinales, las llaves se jugarán en encuentros de ida y vuelta. La final se definirá en un solo partido, programado en un estadio neutral.

El canal de Youtube de la Federación Peruana de Fútbol brinda los partidos de este torneo de manera gratuita. Créditos: Copa Caliente / Instagram.

Sporting Cristal, el único grande con vida

Alianza Lima y Universitario de Deportes optaron por disputar la Copa de la Liga con sus planteles de Liga 3, integrados principalmente por jugadores formados en sus divisiones menores. Esta decisión los dejó fuera de competencia en la fase de grupos.

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Sporting Cristal, en cambio, presentó un equipo combinado, con futbolistas de la plantilla principal y juveniles, lo que le permitió avanzar como primero en su grupo. El equipo dirigido por Roberto Mosquera continúa en carrera por el título.

Revive las mejores jugadas y los goles del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio, donde el equipo celeste se impuso por un marcador de 2-0 en la Copa Bicentenario. - Bicolor

Dónde ver los partidos de octavos de final de Copa de la Liga 2026

La Copa de la Liga 2026 introduce una modalidad inédita para los aficionados. La Federación Peruana de Fútbol anunció que todos los partidos se transmitirán en directo de manera exclusiva a través de Bicolor+, el servicio de streaming oficial, accesible desde el canal de YouTube de la FPF. Esta alternativa permite a los usuarios seguir los encuentros desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto de cada partido, incluyendo las últimas novedades. El medio digital cubrirá el desarrollo completo del torneo, desde el análisis previo de los encuentros hasta la narración de las acciones principales y la actualización permanente de los resultados.

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