Javier Milei confirma que asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori: “El 28 de julio voy a estar en Perú”

Presidente de Argentina confirmó que viajará a Perú para presenciar la asunción de la conservadora Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú. Video: NOW 97.9 FM

El mandatario argentino Javier Milei confirmó que viajará a Perú para asistir a la ceremonia de toma de mando de Keiko Fujimori, lideresa del partido conservador Fuerza Popular e hija del exdictador Alberto Fujimori, como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.

En entrevista con el medio argentino NOW 97.9 FM, Milei detalló la gira que iniciará en la región para estrechar lazos con líderes políticos y autoridades de Brasil, Ecuador, Perú y Colombia.

“El 25 viajo a Brasil que es que lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro, así que voy a estar en San Pablo. Y voy a hacer también un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro. (...) El 28 voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori. Después voy a estar también en la asunción de Abelardo en Colombia. Y en ese viaje también voy a aprovechar para ir a visitar al presidente de Ecuador, Noboa, que tenemos unos acuerdos por firmar. Así es que, sí, tengo un poco cargada la agenda”, declaró el mandatario argentino.

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Javier Milei es uno de los mandatarios de la región que felicitaron a Fujimori por su triunfo en la segunda vuelta electoral de Perú. Durante una conversación telefónica, tras la confirmación del resultado que convirtió a la lideresa de Fuerza Popular en la primera mujer electa presidenta del país andino, el mandatario argentino expresó su deseo de que el triunfo “abra una nueva etapa entre la Argentina y el Perú" y subrayó las coincidencias programáticas entre ambos líderes en torno a “más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado trasnacional”.

Fujimori se impuso al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con el 50,135% de los votos frente al 49,865% de su rival, una diferencia de apenas 49.000 sufragios en una elección que se definió en el tramo final del escrutinio. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente a Fujimori como presidenta electa el 10 de julio de 2026.

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Milei, que ya había anticipado su entusiasmo por el avance de las derechas en la región, encuadró el resultado peruano dentro de un proceso más amplio. “Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil”, sostuvo el presidente argentino durante una Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina celebrada el 29 de junio en Buenos Aires.

La llamada entre Milei y Fujimori se suma a una serie de contactos diplomáticos que la presidenta electa mantuvo con líderes afines tras conocerse el resultado. El presidente de Chile, José Antonio Kast, también se comunicó con ella por videollamada y acordó trabajar en una agenda conjunta de seguridad frente al crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular.

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Toma de mando

El próximo miércoles 15 de junio, el JNE entregará las credenciales de presidenta a Keiko Fujimori, así como las de vicepresidentes a Miguel Torres y Luis Galarreta. Luego, el 28 de julio, prestará juramento ante el Congreso de la República.