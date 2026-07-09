Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo

Atlético Grau fue el primer equipo en sellar su pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Itea Sport

La Copa Caliente de la Liga 2026 entró en su etapa decisiva con el inicio de los octavos de final, instancia en la que los 16 equipos clasificados buscarán un lugar entre los ocho mejores del certamen. Desde este jueves 9 hasta el domingo 12 de julio se disputarán los encuentros que definirán a los clasificados a cuartos de final, en una fase que promete emociones por el formato de eliminación directa.

Tras una exigente fase de grupos, los clubes de Liga 1 y Liga 2 que continúan en competencia afrontarán un solo partido para seguir con vida en el torneo. Cada llave se resolverá en 90 minutos y, si el marcador termina igualado, el clasificado se definirá directamente mediante una tanda de penales, ya que el reglamento no contempla tiempo suplementario.

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A continuación, conoce qué equipos ya consiguieron su boleto a los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026.

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026

Atlético Grau se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026, luego de imponerse a Carlos A. Mannucci en la definición por penales tras igualar en el tiempo reglamentario. Esta lista se actualizará conforme concluyan los demás encuentros de los octavos de final:

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Los 16 equipos clasificados se enfrentan por un pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

Resultados de los octavos de final

Jueves 9 de julio

Atlético Grau 1-1 Carlos A. Mannucci (8-7 en penales) | Clasificó Atlético Grau

Viernes 10 de julio

Cienciano vs ADT (13:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Alianza Atlético vs Pirata FC (15:30 horas / Estadio Campeones del 36)

Sport Boys vs Comerciantes FC (20:00 horas / Estadio Miguel Grau)

Sábado 11 de julio

Sport Huancayo vs Los Chankas (13:00 horas / Estadio IPD Huancayo)

Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica (15:30 horas / Estadio Alberto Gallardo)

Domingo 12 de julio

CD Moquegua vs Dep. Garcilaso (13:00 horas / Estadio 25 de Noviembre)

UTC vs ADA Jaén (15:30 horas / Estadio Héroes de San Ramón)

¿Cómo se juegan los cuartos de final?

Los ocho equipos que superen los octavos avanzarán a los cuartos de final, donde continuarán compitiendo bajo el mismo sistema de eliminación directa. Al igual que en la ronda anterior, cada serie se disputará a partido único y, en caso de empate al término de los 90 minutos, el ganador se conocerá mediante la definición por penales.

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Este formato obliga a los clubes a no dejar margen para el error, ya que una sola derrota significará la eliminación del torneo. Por ello, cada encuentro adquiere un valor especial en la lucha por conquistar la primera edición de la Copa Caliente de la Liga.

Así quedó el cuadro rumbo al título de la primera edición de la Copa de la Liga. Crédito: @CopadelaLigape

¿Cómo se definieron los clasificados a octavos?

Los cruces de octavos quedaron establecidos tras la fase de grupos, en la que los equipos fueron ubicados según la posición obtenida en sus respectivas series. Los líderes de grupo obtuvieron la ventaja de disputar esta instancia en condición de local, mientras que los segundos lugares tendrán que buscar la clasificación como visitantes.

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El reglamento de la competencia establece que las llaves fueron conformadas de acuerdo con el cuadro previamente sorteado, por lo que los clubes ya conocen el camino que deberán recorrer si desean alcanzar la gran final.