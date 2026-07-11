La apuesta de Collina para el árbitro de Argentina–Suiza: una designación que rompe el criterio de neutralidad

El árbitro portugués ya dirigió a Suiza. Fue en el partido frente a Bosnia, por la fase de grupos (Foto REUTERS/Daniel Cole)

La designación del portugués João Pedro da Silva Pinheiro para dirigir el encuentro entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, abre un profundo debate sobre el criterio aplicado por la Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por el italiano Pierluigi Collina.

El partido se disputará este sábado, desde las 22 horas, en Kansas City, y tendrá al juez portugués como autoridad principal. Pinheiro ya dirigió a Suiza en esta Copa del Mundo, pero será la primera vez que conduzca un encuentro de la selección argentina.

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Por primera vez en esta instancia del torneo, la Comisión parece apartarse del tradicional principio de máxima neutralidad al designar a un árbitro europeo para un partido en el que participa una selección del mismo continente. Más allá de la nacionalidad, la discusión no es únicamente geográfica: también es técnica, estratégica y deportiva.

João Pinheiro nació el 4 de enero de 1988, en Vila Nova de Famalicão, Portugal, y llega a este compromiso con 38 años. Debutó en la Primera División portuguesa en 2015 y fue incorporado a la lista internacional FIFA en 2016, consolidándose posteriormente dentro del grupo de árbitros UEFA Elite.

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Joao Pinheiro expulsó a Tarik Muharemovic en Suiza-Bosnia (Foto REUTERS/Daniel Cole)

Será la tercera presentación de Pinheiro en esta Copa del Mundo. En la fase de grupos dirigió el encuentro entre Suiza y Bosnia Herzegovina, en el que el seleccionado helvético goleó 4-1, mostrando tres tarjetas amarillas y una roja al central Tarik Muharemovic. Luego, en 16avos de final, estuvo al frente de Canadá contra Sudáfrica, con el local imponiéndose 1-0 en los últimos minutos, partido en el que repartió dos amonestaciones.

De esta manera, el árbitro portugués volverá a encontrarse con Suiza pocas semanas después de haber controlado uno de sus partidos.

El equipo arbitral será completado por dos asistentes portugueses, Bruno Jesús y Luciano Maia. Mientras que el cuarto abierto y el asistentes de reserva serán de Canadá: Drew Fischer y Michel Barwegen, respectivamente.

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Joao Pinheiro fue criticado por su actuación en Bayern Múnich-PSG, en la última Champions League (Foto REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Un antecedente reciente que lo condiciona

Pinheiro protagonizó un partido muy polémico en la última Champions League. Fue en la revancha de semifinales entre Bayern Munich y París Saint-Germain, disputada en Múnich, donde el conjunto bávaro cuestionó duramente su desempeño. Ese día, el portugués llegó a su partido número 15 en el máximo torneo de clubes de Europa.

A los 30 minutos del primer tiempo, cuando el equipo francés se imponía 1-0, Pinheiro no sancionó un penal para Bayern luego de una mano en el área de su compatriota João Neves. La decisión apagó su tarea y dejó una fuerte polémica, porque el error terminó favoreciendo al equipo francés

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Desde el punto de vista técnico, Pinheiro no representa el perfil de árbitro que habitualmente favorece partidos de gran continuidad. Su conducción se caracteriza por una aplicación reglamentaria más rígida que flexible. Si bien intenta controlar el encuentro desde el inicio, cuando el juego adquiere alta intensidad, roce permanente y fuerte presión competitiva, suele incrementar su intervención disciplinaria y pierde naturalidad en la administración del partido.

No es un árbitro que se destaque por potenciar la continuidad del juego ni por administrar los contactos con un criterio amplio. Por el contrario, suele fragmentar el desarrollo cuando el partido aumenta su temperatura emocional.

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Las estadísticas internacionales reflejan un árbitro con una tendencia disciplinaria superior al promedio de la élite europea. Sus registros muestran aproximadamente: cinco tarjetas amarillas por partido, 0,25 tarjetas rojas por encuentro y una expulsión cada cuatro partidos aproximadamente.

Además, registra un promedio cercano a 24 faltas sancionadas por partido y unos 50 minutos de tiempo real de juego promedio. Por encuentro, recorre un promedio de 9 kilómetros.

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Estos números lo ubican dentro del grupo de árbitros con una intervención disciplinaria relativamente elevada respecto de otros jueces utilizados habitualmente por la FIFA en instancias decisivas.

La IFAB endureció las sanciones contra las protestas colectivas y el acoso al árbitro. Cuando el termómetro del partido sube, Pinheiro ha evidenciado dificultades para sostener una administración estable a través del lenguaje corporal y la palabra. Al carecer de ese manejo invisible del juego, recurre mecánicamente a la tarjeta, lo que puede generar una escalada de tensión y un partido condicionado tempranamente por amonestaciones dudosas.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni construye gran parte de su rendimiento desde la intensidad, la presión alta, la recuperación inmediata y la continuidad ofensiva. Ese contexto exige un árbitro con gran capacidad para diferenciar el contacto propio del fútbol moderno de las infracciones que realmente ameritan sanción.

Joao Pinheiro en el partido entre Canadá y Sudáfrica (Foto Reuters/Jessie Alcheh)

En ese aspecto, João Pinheiro no aparece como el perfil más adecuado. Es un árbitro que, cuando aumenta el roce constante, las protestas y la presión ambiental, evidencia mayores dificultades para sostener una administración estable del juego y tiende a recurrir con mayor frecuencia al control disciplinario.

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Por ello, la designación sorprende tanto por el criterio de neutralidad adoptado como por las características técnicas del árbitro elegido. Para un partido de semejante trascendencia, la expectativa era la designación de un juez con mayor experiencia en la conducción de encuentros de máxima tensión, mayor estabilidad emocional y una marcada vocación por favorecer la fluidez del juego sin resignar autoridad.

Argentina deberá jugar sabiendo que no tendrá un árbitro naturalmente favorable a la continuidad de su modelo. Y allí aparece el verdadero desafío: sostener la intensidad, evitar la protesta innecesaria y no permitir que el árbitro transforme el roce normal del juego en una sucesión de interrupciones que termine condicionando el desarrollo del partido.