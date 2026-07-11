Deportes

La apuesta de Collina para el árbitro de Argentina–Suiza: una designación que rompe el criterio de neutralidad

El portugués João Pedro da Silva Pinheiro será el encargado de conducir el partido por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Por qué es una decisión cuestionable

Guardar
Google icon
El árbitro portugués ya dirigió a Suiza. Fue en el partido frente a Bosnia, por la fase de grupos (Foto REUTERS/Daniel Cole)
El árbitro portugués ya dirigió a Suiza. Fue en el partido frente a Bosnia, por la fase de grupos (Foto REUTERS/Daniel Cole)

La designación del portugués João Pedro da Silva Pinheiro para dirigir el encuentro entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, abre un profundo debate sobre el criterio aplicado por la Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por el italiano Pierluigi Collina.

El partido se disputará este sábado, desde las 22 horas, en Kansas City, y tendrá al juez portugués como autoridad principal. Pinheiro ya dirigió a Suiza en esta Copa del Mundo, pero será la primera vez que conduzca un encuentro de la selección argentina.

PUBLICIDAD

Por primera vez en esta instancia del torneo, la Comisión parece apartarse del tradicional principio de máxima neutralidad al designar a un árbitro europeo para un partido en el que participa una selección del mismo continente. Más allá de la nacionalidad, la discusión no es únicamente geográfica: también es técnica, estratégica y deportiva.

João Pinheiro nació el 4 de enero de 1988, en Vila Nova de Famalicão, Portugal, y llega a este compromiso con 38 años. Debutó en la Primera División portuguesa en 2015 y fue incorporado a la lista internacional FIFA en 2016, consolidándose posteriormente dentro del grupo de árbitros UEFA Elite.

PUBLICIDAD

Joao Pinheiro expulsó a Tarik Muharemovic en Suiza-Bosnia (Foto REUTERS/Daniel Cole)
Joao Pinheiro expulsó a Tarik Muharemovic en Suiza-Bosnia (Foto REUTERS/Daniel Cole)

Será la tercera presentación de Pinheiro en esta Copa del Mundo. En la fase de grupos dirigió el encuentro entre Suiza y Bosnia Herzegovina, en el que el seleccionado helvético goleó 4-1, mostrando tres tarjetas amarillas y una roja al central Tarik Muharemovic. Luego, en 16avos de final, estuvo al frente de Canadá contra Sudáfrica, con el local imponiéndose 1-0 en los últimos minutos, partido en el que repartió dos amonestaciones.

De esta manera, el árbitro portugués volverá a encontrarse con Suiza pocas semanas después de haber controlado uno de sus partidos.

El equipo arbitral será completado por dos asistentes portugueses, Bruno Jesús y Luciano Maia. Mientras que el cuarto abierto y el asistentes de reserva serán de Canadá: Drew Fischer y Michel Barwegen, respectivamente.

Joao Pinheiro fue criticado por su actuación en Bayern Múnich-PSG, en la última Champions League (Foto REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Joao Pinheiro fue criticado por su actuación en Bayern Múnich-PSG, en la última Champions League (Foto REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Un antecedente reciente que lo condiciona

Pinheiro protagonizó un partido muy polémico en la última Champions League. Fue en la revancha de semifinales entre Bayern Munich y París Saint-Germain, disputada en Múnich, donde el conjunto bávaro cuestionó duramente su desempeño. Ese día, el portugués llegó a su partido número 15 en el máximo torneo de clubes de Europa.

A los 30 minutos del primer tiempo, cuando el equipo francés se imponía 1-0, Pinheiro no sancionó un penal para Bayern luego de una mano en el área de su compatriota João Neves. La decisión apagó su tarea y dejó una fuerte polémica, porque el error terminó favoreciendo al equipo francés

Desde el punto de vista técnico, Pinheiro no representa el perfil de árbitro que habitualmente favorece partidos de gran continuidad. Su conducción se caracteriza por una aplicación reglamentaria más rígida que flexible. Si bien intenta controlar el encuentro desde el inicio, cuando el juego adquiere alta intensidad, roce permanente y fuerte presión competitiva, suele incrementar su intervención disciplinaria y pierde naturalidad en la administración del partido.

No es un árbitro que se destaque por potenciar la continuidad del juego ni por administrar los contactos con un criterio amplio. Por el contrario, suele fragmentar el desarrollo cuando el partido aumenta su temperatura emocional.

Las estadísticas internacionales reflejan un árbitro con una tendencia disciplinaria superior al promedio de la élite europea. Sus registros muestran aproximadamente: cinco tarjetas amarillas por partido, 0,25 tarjetas rojas por encuentro y una expulsión cada cuatro partidos aproximadamente.

Además, registra un promedio cercano a 24 faltas sancionadas por partido y unos 50 minutos de tiempo real de juego promedio. Por encuentro, recorre un promedio de 9 kilómetros.

Estos números lo ubican dentro del grupo de árbitros con una intervención disciplinaria relativamente elevada respecto de otros jueces utilizados habitualmente por la FIFA en instancias decisivas.

La IFAB endureció las sanciones contra las protestas colectivas y el acoso al árbitro. Cuando el termómetro del partido sube, Pinheiro ha evidenciado dificultades para sostener una administración estable a través del lenguaje corporal y la palabra. Al carecer de ese manejo invisible del juego, recurre mecánicamente a la tarjeta, lo que puede generar una escalada de tensión y un partido condicionado tempranamente por amonestaciones dudosas.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni construye gran parte de su rendimiento desde la intensidad, la presión alta, la recuperación inmediata y la continuidad ofensiva. Ese contexto exige un árbitro con gran capacidad para diferenciar el contacto propio del fútbol moderno de las infracciones que realmente ameritan sanción.

Joao Pinheiro en el partido entre Canadá y Sudáfrica (Foto Reuters/Jessie Alcheh)
Joao Pinheiro en el partido entre Canadá y Sudáfrica (Foto Reuters/Jessie Alcheh)

En ese aspecto, João Pinheiro no aparece como el perfil más adecuado. Es un árbitro que, cuando aumenta el roce constante, las protestas y la presión ambiental, evidencia mayores dificultades para sostener una administración estable del juego y tiende a recurrir con mayor frecuencia al control disciplinario.

Por ello, la designación sorprende tanto por el criterio de neutralidad adoptado como por las características técnicas del árbitro elegido. Para un partido de semejante trascendencia, la expectativa era la designación de un juez con mayor experiencia en la conducción de encuentros de máxima tensión, mayor estabilidad emocional y una marcada vocación por favorecer la fluidez del juego sin resignar autoridad.

Argentina deberá jugar sabiendo que no tendrá un árbitro naturalmente favorable a la continuidad de su modelo. Y allí aparece el verdadero desafío: sostener la intensidad, evitar la protesta innecesaria y no permitir que el árbitro transforme el roce normal del juego en una sucesión de interrupciones que termine condicionando el desarrollo del partido.

Temas Relacionados

João Pedro da Silva PinheiroPierluigi CollinaSelección Argentina Mundial 2026Selección Suiza Mundial 2026CopaMundial2026arbitraje

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

El entrenador de la Albiceleste dialogó con los medios en la previa al trascendental encuentro en Kansas

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

La respuesta de Licha Martínez a las críticas de Egipto y la sentencia del Cuti Romero por su físico antes de Argentina-Suiza en el Mundial

Los futbolistas de la Selección analizaron lo que dejó la llave de octavos y hablaron de su próximo rival a menos de 24 horas para el partido

La respuesta de Licha Martínez a las críticas de Egipto y la sentencia del Cuti Romero por su físico antes de Argentina-Suiza en el Mundial

La probable formación de la selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial

La Albiceleste se entrenó en la tarde del viernes en el Sporting KC Training Center de cara al duelo de este sábado en Kansas City

La probable formación de la selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial

Rodrigo Quesada fue tajante ante Tinelli sobre los arbitrajes en el Mundial: “Se están equivocando mucho con Argentina”

El streamer español celebró el pase de España a las semifinales, aseguró que Francia es “el rival a batir” y protagonizó un picante intercambio con Marcelo Tinelli sobre el VAR, Lionel Messi y las decisiones arbitrales en Infobae Mundial

Rodrigo Quesada fue tajante ante Tinelli sobre los arbitrajes en el Mundial: “Se están equivocando mucho con Argentina”

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

A pocos días del duelo ante Noruega en los octavos de final, el delantero fue reconocido entre visitantes en Florida

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

DEPORTES

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa antes del Argentina-Suiza por los cuartos del Mundial: “Nadie es imbatible”

La respuesta de Licha Martínez a las críticas de Egipto y la sentencia del Cuti Romero por su físico antes de Argentina-Suiza en el Mundial

La probable formación de la selección argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial

Rodrigo Quesada fue tajante ante Tinelli sobre los arbitrajes en el Mundial: “Se están equivocando mucho con Argentina”

Neymar reapareció en un parque temático manejando un scooter tras la eliminación de Brasil

TELESHOW

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

A 20 años de la muerte de Oscar Moro, el hombre que le puso ritmo al rock argentino

Gabo Usandivaras abre su alma: “La salud mental es algo con lo que lucho cada día”

La respuesta de Andrea del Boca ante una posible cita con un participante de Gran Hermano

El cambio de look de Tuli Acosta que impactó a sus seguidores: “Soy otra persona”

Marcelo Tinelli recordó el éxito de ‘Ritmo de la noche’ junto a The Sacados: “Son la música icónica de los ‘90”

INFOBAE AMÉRICA

El tifón Bavi comenzó a golpear las islas del sur de Japón y Taiwán mientras China se prepara para el impacto de las tormentas

El tifón Bavi comenzó a golpear las islas del sur de Japón y Taiwán mientras China se prepara para el impacto de las tormentas

Joven costarricense de 24 años murió tras ser apuñalado por su pareja mientras iba en bicicleta

Condenan a hombre a 36 años de prisión por violar y abusar sexualmente de dos niñas en zona norte de Costa Rica

La cooperación española prevé destinar unos 304.9 millones de dólares a Guatemala entre 2026 y 2030

Hospital Calderón Guardia en Costa Rica alcanza los 900 trasplantes de riñón tras más de cuatro décadas de historia