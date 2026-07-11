Detienen a cinco policías en Ica y Lima por presuntos actos de corrupción en megaoperativo

Cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos en un megaoperativo en Ica y Lima por presunto cohecho pasivo propio. (Andina)

Cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron detenidos en un megaoperativo en Ica y Lima, bajo sospecha de haber cometido cohecho pasivo propio en el ejercicio de sus funciones.

La intervención, ejecutada de manera simultánea en ambas regiones, responde a una investigación en curso liderada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Ica.

El operativo, realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, se desarrolló en cumplimiento de las Resoluciones Judiciales N.° 01 y 02, emitidas por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca.

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Las autoridades coordinaron la ejecución en tres ciudades: Nasca, Ica y Lima. El despliegue simultáneo permitió la captura de los investigados, quienes se encontraban en distintos puntos del país.

El operativo de la PNP y el Ministerio Público se ejecutó de forma simultánea en Nasca, Ica y Lima por orden judicial.

De acuerdo con la información oficial, la Dirección de Inteligencia de la PNP y la Dircocor Ica participaron activamente en la identificación y localización de los policías señalados.

En total, cuatro de los detenidos fueron intervenidos en la provincia de Nasca, mientras que el quinto, un oficial de mayor rango, fue capturado en la ciudad de Lima.

Entre los detenidos figuran el capitán PNP Elmer Huamán Quispe, quien se desempeñaba como jefe de POLCAR-Nasca, el suboficial técnico de tercera Teófilo Martín Sedano Tisoc, el suboficial de primera Héctor Williams Spencer Campos Vera, el suboficial de primera Jesús Echegaray Cajamarca y el suboficial de segunda Jhosep Salomón Fuentes. Todos ellos prestaban servicios en la DESDPC Nasca, según las autoridades involucradas en la operación.

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La Dirección de Inteligencia de la PNP y la Dircocor Ica participaron en la identificación y localización de los investigados.

Allanamientos

Además de las detenciones, las autoridades realizaron allanamientos en la sede de la DESDPC Nasca y en un inmueble ubicado en el distrito de San José de Los Molinos, en Ica. Estas diligencias buscan recabar elementos de convicción vinculados a la investigación por presunto cohecho pasivo propio.

El objetivo de los allanamientos consiste en asegurar pruebas relevantes que permitan esclarecer las circunstancias de los hechos bajo investigación. Las diligencias se realizan con la intervención de unidades especializadas de la PNP, asegurando el cumplimiento de los procedimientos legales y judiciales en todo momento.

Tras la captura, los cinco policías fueron trasladados a la sede de la DIRCOCOR PNP Ica, donde permanecen mientras continúan las diligencias correspondientes. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Ica se encuentra a cargo de la investigación, en coordinación con las unidades especializadas de la Policía Nacional.

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Las autoridades precisaron que la medida de detención es preliminar y corresponde a una etapa inicial de la investigación. La posible responsabilidad penal de los intervenidos será determinada por las instancias judiciales competentes, una vez concluidas las investigaciones y los procesos de verificación correspondientes.

Los cinco detenidos fueron trasladados a la DIRCOCOR PNP Ica y la detención preliminar quedó sujeta al proceso judicial y al debido proceso. (NeoNoticias)

Relevancia del operativo

La intervención simultánea en diferentes ciudades representa una acción coordinada de alto impacto dentro de los esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción dentro de las fuerzas policiales. El caso se encuentra en pleno desarrollo, con las autoridades comprometidas en esclarecer los hechos y garantizar el respeto al debido proceso para los investigados.

“La detención preliminar forma parte de una investigación en curso y la responsabilidad penal será determinada por las instancias judiciales competentes”, detallaron fuentes oficiales involucradas en el operativo.

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