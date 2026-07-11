El polémico gesto de Rodrigo Ureña a los hinchas en Universitario vs Millonarios: ¿Qué quiso decir?

El sábado 11 de julio, Universitario de Deportes y Millonarios se enfrentaron en un amistoso durante la pausa por el Mundial 2026. El encuentro, celebrado en el estadio Monumental, contó con la presencia de exjugadores del equipo ‘crema’, entre ellos Rodrigo Ureña, quien fue protagonista por las señales que hizo hacia la tribuna tras ser reemplazado.

La sustitución de Ureña ocurrió a los 83 minutos, cuando Fabián Bustos decidió enviarlo al banco. El mediocampista chileno abandonó el campo caminando, mientras varios hinchas de la ‘U’ se pusieron de pie para ovacionarlo, recordando su etapa en el club, donde alcanzó un tricampeonato en la Liga 1. Esa fue la imagen que ofreció la transmisión por YouTube del equipo ‘merengue’.

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No obstante, en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), circularon videos tomados desde las tribunas que mostraron otra faceta del momento. En esas imágenes, Ureña señala primero hacia las gradas, después hacia el campo y finalmente golpea su puño contra la palma de la mano. Esta actitud generó desconcierto entre los seguidores de Universitario.

El chileno sorprendió con reacción tras salir cambiado. Créditos: X.

¿Por qué hizo esto?

Los gestos de Ureña fueron interpretados de inmediato como una posible señal sobre su regreso a Universitario. En las últimas semanas, surgieron versiones sobre su eventual salida de Millonarios y un posible retorno al equipo ‘crema’ para el Torneo Clausura, ante la necesidad de un jugador con experiencia en esa posición.

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Algunos hinchas de la ‘U’ asociaron sus ademanes con un pedido para que se abone su cláusula de rescisión, condición necesaria para que el futbolista pueda volver, ya que aún mantiene contrato con el club colombiano.

Por otro lado, una parte de la afición ‘merengue’ planteó otra hipótesis: “¿Y si todavía le deben dinero en el club?”. Esta posibilidad tomó fuerza, ya que Ureña apuntó hacia la zona de las butacas donde suele ubicarse la directiva de Universitario durante los partidos.

Hasta ahora, Rodrigo Ureña no ha ofrecido declaraciones sobre lo sucedido en el estadio Monumental, lo que ha dado lugar a diversas especulaciones. Entre las teorías que circulan, Franco Velazco, administrador de Universitario, aparece como el principal destinatario de las recientes señales del ‘Pitbull’.

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El 'Pitbull' se dirigió a los aficionados luego de salir cambiado en Millonarios. Créditos: X.

Universitario ya tiene a su ‘6′

El regreso de Rodrigo Ureña a Universitario de Deportes está descartado, ya que el club concretó la incorporación de Juan Manuel Requena, proveniente de Deportes Unión La Calera de Chile.

El mediocampista argentino, solicitado por Héctor Cúper, refuerza la zona central y completa el plantel en esa posición. De este modo, Ureña continuará en Millonarios hasta cumplir con su vínculo contractual.

El técnico pidió la llegada del mediocampista que juega en la Primera División de Chile y, según el periodista Gustavo Peralta, las tratativas están adelantadas mientras se gestiona la salida del futbolista (Imagen generada con IA)

Universitario venció a Millonarios con doblete del Tunche

Universitario superó 2-0 a Millonarios en el estadio Monumental de Ate en un amistoso internacional previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Refuerzos como Gianluca Lapadula y Adrián Quiroz sumaron minutos bajo la dirección de Héctor Cúper.

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José Rivera fue el protagonista del encuentro al marcar los dos goles para los ‘cremas’ (52’ y 79’). El primero llegó tras un pase en profundidad de Jesús Castillo, mientras que el segundo se originó a partir de un centro a media altura de Héctor Fértoli. Durante el tramo final, Anderson Santamaría y Rodrigo Contreras recibieron tarjeta roja por una acción antideportiva.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 con doblete de José Rivera ante el conjunto colombiano - Crédito: Universitario TV.

Universitario ahora enfoca su preparación en el debut del Torneo Clausura de Liga 1 2026, donde enfrentará a ADT en Tarma el sábado 18 de julio desde las 13:15 horas, con transmisión de L1 Max.

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