Mario León, actor de ‘Mil oficios’, denuncia intento de desalojo, agresión y presunta homofobia en Lince

Mario León contó con detalles quién lo atacó al llegar a su casa en Lince. El actor relató que fue golpeado con una piedra, terminó ensangrentado y acudió a la comisaría; además, denunció amenazas de muerte e insultos. Latina: 'Arriba mi gente'

Mario Augusto León Cruzado, recordado por interpretar a “Armandito” en la serie 'Mil oficios’, denunció que enfrenta un intento de desalojo de la quinta donde vive en Lince, además de una agresión física y episodios de presunta discriminación por homofobia.

El actor aseguró que fue atacado por un vecino —a quien acusa de hostigarlo desde hace meses— y que, tras ese episodio, el propietario del inmueble le exigió retirarse del lugar, advirtiéndole que la situación podría “empeorar”.

Según el testimonio del artista, el dueño de la quinta es familiar del presunto agresor, un dato que para él agrava su panorama: no solo teme por su seguridad, sino que también siente que no cuenta con garantías para permanecer en la vivienda donde reside desde hace años.

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En una entrevista para 'Magaly TV La Firme’, León reveló parte de una conversación por WhatsApp en la que el propietario le comunicó que debía irse porque su familiar no se retirará y ambos seguirán cruzándose.

“Lamento decirte que vas a tener que retirarte, mi hermano no se va a ir de acá y van a seguir cruzándose y seguramente va a haber otra discusión. Lo lamento mucho”, fue el mensaje que, según indicó, recibió.

“Es una decisión familiar”: los mensajes del dueño y el pedido de que se retire

El actor contó que, ante su resistencia, el propietario le envió un segundo mensaje para insistir en el desalojo. En esa comunicación, el dueño señaló que no quería tener conflictos con él, pero remarcó que la salida no era una decisión individual.

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“Esta situación es insostenible. No quisiera tener conflictos contigo. No es una decisión personal, es una decisión familiar”.

León señaló que, frente a esa presión, ha pedido una indemnización para retirarse de la quinta. Sin embargo, también sostuvo que su situación económica no le permite mudarse con facilidad, por lo que se encuentra en una especie de callejón sin salida: le piden que se vaya, pero él afirma no contar con los medios para hacerlo.

“Es una decisión familiar”: Mario León revela mensajes del dueño de la quinta tras denunciar agresión de un vecino. ATv. Magaly Tv La Firme'.

“Yo tengo que irme, pero no tengo los medios”

Mario León afirmó que quiere mudarse después de lo ocurrido, pero que no tiene dinero suficiente para afrontar los gastos de una mudanza y un nuevo alquiler. En entrevista con el magazine Arriba mi gente, explicó que, aunque tiene trabajo, no gana lo suficiente y atraviesa una etapa de preocupación.

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“Yo tengo que irme, pero no tengo los medios. Ahorita estoy mortificado porque no gano lo suficiente, pero gracias a Dios tengo trabajo, que es lo más importante. Puedo subsistir porque hace tiempo que no me dedico a la actuación”, reveló.

También indicó que las presiones para que se retire no serían recientes y que, según su versión, vienen desde el año pasado.

“Quieren que yo me vaya. Desde el año pasado ya me lo venían diciendo. Yo les respondía que sí iba a salir, pero cuando pudiera, porque ahorita no puedo”, declaró.

Mario León, Armandito de ‘Mil oficios’, no tiene dinero para mudarse tras agresión. Latina: 'Arriba mi gente'.

La agresión que denuncia y una amenaza de muerte

El actor relató cómo habría ocurrido el ataque que lo llevó a exponer el caso públicamente. Según su versión, el hermano del dueño del inmueble, César Arbayza Olaya, estaba en la entrada de la quinta y, cuando él le pidió que se moviera, comenzaron los insultos y el altercado escaló.

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“No se movía y me miraba con una cara de odio. Le pedí que se moviera y empezó a insultarme. Yo iba caminando de espaldas porque veía que tenía algo en la mano. Él ha querido matarme. Me dijo: ‘Te voy a matar’”, afirmó.

León aseguró que el agresor lo golpeó con una piedra en la frente y que terminó con una lesión sangrante.

“Sentí que se me partía algo acá en la frente. Comenzó a salir sangre por todos lados. Me rompió la camisa, me tiró al piso y yo no le pegué en ningún momento porque no sé defenderme”, relató.

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Frente a cámaras de Magaly TV La Firme, también pidió ayuda para que el caso no quede impune y sostuvo que acudió a la comisaría en medio del shock por la herida.

“Yo me he ido ensangrentado a la comisaría. Por favor, quiero que me ayuden (...) yo quiero que a este sujeto lo lleven preso, porque este es un intento de homicidio y de desfiguración de rostro”, indicó.

Actor de ‘Mil oficios’ acusa a vecino de golpearlo por presunta homofobia. FB

Discriminación y hostigamiento: “Cuando yo pasaba me decía ‘maricón’”

El actor señaló que el conflicto no se limita a un solo ataque físico. Según denunció, desde antes venía recibiendo agresiones verbales vinculadas con su orientación sexual.

“Cuando yo pasaba me decía ‘maricón’. Eso es homofobia. Yo nunca le hice nada. Siempre tuve un comportamiento correcto y estoy al día con mis pagos”, afirmó.

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En una denuncia previa, León también indicó que sufrió hostigamientos como el lanzamiento de basura y cenizas hacia su vivienda, y que contaría con videos de esos hechos.

Además, relató que llegó a recibir amenazas de muerte con insultos explícitos: “Anteriormente me estaban amenazando de muerte, pasaba yo y ellos salían: ‘Te voy a matar maricón de mierd**”, afirmó.

¿Quién estaría detrás y por qué teme que el caso no avance?

León sostiene que el presunto agresor sería el hermano de uno de los dueños del inmueble donde vive, y que el propietario que le exige retirarse es familiar de esa persona. Para el actor, ese vínculo explicaría por qué, tras el ataque, en lugar de una salida para frenar el conflicto, le piden que sea él quien se vaya.

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Un punto clave, según dijo, es que existirían imágenes de lo ocurrido, pero la cámara de seguridad pertenecería a la familia del vecino al que acusa, lo que complica el acceso a ese registro.

En medio del caso, el actor también agradeció el respaldo de colegas que se han solidarizado con él. “Pensé que no tenía a nadie a mi lado, pero conforme han pasado los días he visto esta unidad. Les agradezco infinitamente a todos los compañeros artistas que se han unido para apoyarme”, concluyó.

Según el artista, existirían imágenes del hecho, pero la cámara de seguridad pertenecería a la familia del vecino al que acusa. Latina: 'Arriba mi Gente'.