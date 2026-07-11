Muros inca vandalizados en Cusco: los casos que llevaron a la cárcel a decenas de turistas que dañaron nuestro legado inca

El patrimonio cultural del Cusco volvió a quedar en el centro de la polémica tras la intervención de dos jóvenes acusados de realizar pintas con aerosol sobre un muro inca del templo Aqlla Wasi, ubicado a pocos metros de la Plaza Mayor. El ataque reabrió el debate sobre la protección de los vestigios históricos de la ciudad y las sanciones que enfrentan quienes los dañan.
Los muros incas de Cusco, considerados parte del legado arquitectónico más importante del Perú, fueron afectados en los últimos años por grafitis, golpes y acciones irresponsables atribuidas tanto a visitantes extranjeros como a ciudadanos nacionales. En varios casos, la rápida intervención de la Policía y del Ministerio de Cultura permitió identificar a los responsables y abrir investigaciones.
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Las autoridades recuerdan que alterar o destruir bienes culturales prehispánicos constituye un delito que puede llevar a penas de cárcel. Además de las sanciones penales, los responsables pueden afrontar multas y asumir los costos de restauración de las estructuras afectadas.
Ataque al muro inca del templo Aqlla Wasi activó una investigación penal
La madrugada del viernes 10 de julio, dos jóvenes identificados como Joaquín Pacheco y Leonardo Villarejo Valdivia, ambos de 23 años, fueron detenidos luego de realizar pintas con aerosol blanco sobre un muro inca del templo Aqlla Wasi, en la calle Loreto del Centro Histórico de Cusco.
Las cámaras de videovigilancia registraron el momento del ataque cerca de las 2:50 a. m. Esto permitió que agentes de serenazgo y efectivos policiales intervinieran a los sospechosos, quienes fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de la Comisaría PNP Cusco.
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El incidente dejó tres grafitis: dos sobre el muro del templo Aqlla Wasi y otro frente al monumento arqueológico. Tras conocer el hecho, especialistas del Ministerio de Cultura acudieron al lugar para iniciar los trabajos de recuperación.
El proceso de limpieza incluyó métodos como limpieza en seco, aplicación de solventes especiales y lavado con jabón negro, procedimientos destinados a retirar la pintura sin afectar la composición de las piedras.
Según las autoridades, quienes sean encontrados responsables podrían enfrentar una pena de entre 3 y 8 años de prisión por la afectación a bienes culturales prehispánicos. También podrían recibir sanciones económicas, decomiso de los materiales utilizados y asumir los gastos de reparación.
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Turistas extranjeros intervenidos por presuntos daños en el Centro Histórico
En febrero de 2026, tres adolescentes estadounidenses fueron intervenidos por la Policía tras una denuncia por presuntas pintas con aerosol en la calle Suecia, una zona cercana a la Plaza Mayor del Cusco.
Los menores, de 15 y 16 años, fueron señalados por realizar grafitis con spray rojo en la fachada del hotel Turu Wasi, donde se encontraban alojados. Debido a la ubicación del inmueble, las autoridades realizaron una evaluación para determinar si existía afectación a elementos incas o coloniales.
El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, informó que el caso fue coordinado con el Ministerio de Cultura y la Fiscalía de Familia debido a que los intervenidos eran menores de edad.
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Posteriormente, el Ministerio de Cultura confirmó que las pintas no afectaron muros incas. Sin embargo, el caso evidenció la importancia de realizar peritajes técnicos antes de determinar la gravedad del daño contra edificaciones ubicadas dentro del entorno monumental.
La piedra de los 12 ángulos, Sacsayhuamán y otros ataques contra el legado inca
El Cusco acumula varios episodios de vandalismo contra espacios históricos. Uno de los casos más recordados ocurrió en febrero de 2025, cuando la piedra de los 12 ángulos sufrió daños luego de que un ciudadano la golpeara con un martillo. Las autoridades indicaron que las afectaciones generaron daños considerados irreparables.
Otro caso ocurrió en agosto de 2025, cuando una mujer identificada como Karina Sucno, de 26 años, fue detenida por presuntamente realizar pintas obscenas sobre un muro inca ubicado en la calle Inca Roca. Las cámaras de seguridad permitieron identificarla y la Policía la ubicó horas después en su vivienda.
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Especialistas del Ministerio de Cultura intervinieron para retirar los grafitis. Sin embargo, los expertos explicaron que los pigmentos pueden ingresar en los poros de la piedra y dejar afectaciones permanentes.
En 2023, el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán también fue escenario de un atentado. Desconocidos realizaron pintas con aerosol rojo sobre piedras del acueducto inca, afectando aproximadamente 28 elementos líticos.
Además, se registraron daños en sitios como Wakapunku y el barrio tradicional de San Blas, donde equipos especializados tuvieron que aplicar productos especiales para retirar las pinturas sin comprometer las estructuras históricas.
¿Qué sanciones reciben quienes dañan el patrimonio cultural en Perú?
La Constitución Política del Perú establece que el Estado debe proteger y garantizar la conservación, restauración, mantenimiento y restitución del patrimonio cultural de la Nación. Por ello, quienes dañen bienes históricos pueden enfrentar procesos penales. Atentar contra monumentos arqueológicos, como realizar pintas sobre restos prehispánicos, puede recibir una pena de entre 3 y 6 años de prisión y multas de 120 a 365 días.
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Además, destruir, alterar o extraer bienes culturales puede ser sancionado con penas de 3 a 8 años de cárcel y multas de 180 a 365 días. En casos donde se trate de bienes culturales no prehispánicos extraídos ilegalmente, las penas van de 2 a 5 años. A estas sanciones se suman medidas administrativas, como el decomiso de materiales utilizados y el pago de los costos de restauración del patrimonio afectado.
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