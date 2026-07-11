Matt Damon y John Leguizamo, actores de ‘La Odisea’, se emocionan al recibir caballitos de totora

Los actores agradecieron el regalo peruano que simboliza la conexión entre el caballo de Troya y la tradición marítima ancestral, en el marco del estreno internacional de la película dirigida por Christopher Nolan. Fanáticos del Cine/ YouTube

En el marco de la gira internacional de promoción de 'La Odisea’, la esperada adaptación cinematográfica de la epopeya homérica dirigida por Christopher Nolan, los actores Matt Damon y John Leguizamo vivieron un momento especial al recibir caballos de totora como obsequio. El gesto, realizado por el comunicador peruano Maykoll Calderon durante una entrevista en Miami, buscó homenajear la identidad marítima del Perú y conectar la tradición ancestral de los caballitos de totora con el icónico caballo de Troya, elemento central en la trama del film.

‘La Odisea’, que se estrena este jueves 16 de julio, marca un hito en la industria al ser el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras de cine IMAX®, consolidando la apuesta de Nolan por el espectáculo visual y la innovación técnica. El filme adapta la obra fundacional de Homero a un formato de blockbuster moderno, integrando acción, drama familiar y dilemas éticos universales.

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El reparto reúne a figuras internacionales como Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya, Charlize Theron, Samantha Morton y John Leguizamo, entre otros, en una de las producciones más ambiciosas del año.

Matt Damon y John Leguizamo se emocionaron cuando les obsequiaron Caballitos de totora. Fanáticos del Cine

Sorpresa y emoción en los actores de Hollywood

Durante el encuentro con Calderon, ambos actores recibieron con entusiasmo el caballito de totora, una pequeña embarcación tejida con totora que representa siglos de tradición y la profunda relación de los pueblos de la costa norte peruana con el mar. Este símbolo, vinculado a la cultura Moche y utilizado hasta la actualidad por pescadores artesanales, fue explicado por el comunicador como un puente cultural entre el mito griego y la identidad peruana. La referencia al caballo de Troya, pieza clave en la Odisea y en la mitología griega, reforzó el paralelismo entre ambas culturas, resaltando el poder de los relatos ancestrales y su vigencia en el imaginario contemporáneo.

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El gesto no pasó desapercibido. Matt Damon y John Leguizamo agradecieron el regalo y, en un guiño al público latinoamericano, se animaron a hablar en español, invitando a todos a disfrutar de ‘La Odisea’ en los cines. La acción fue celebrada en redes sociales y medios especializados, resaltando el valor de los símbolos y la importancia de tender lazos entre tradiciones a través del cine.

La película, que llegará a las salas en formatos especiales como IMAX, XD, Xtreme, 4DX y 35 mm, busca posicionarse como una experiencia épica y emocional que trasciende fronteras. De acuerdo con la producción, la ambición técnica de Nolan se refleja en el uso intensivo de la tecnología IMAX y en la defensa del espectáculo cinematográfico pensado para verse en salas, en un contexto donde la industria busca recuperar la asistencia masiva tras los cambios de consumo post-pandemia.

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Matt Damon y John Leguizamo se emocionaron cuando les obsequiaron Caballitos de totora. Fanáticos del Cine

‘La Odisea’ ha sido concebida como un homenaje a los grandes relatos y a la capacidad del cine para reinterpretar los mitos clásicos en clave contemporánea. El guion adapta la travesía de Odiseo y su lucha por regresar a Ítaca tras la guerra de Troya, integrando elementos de acción, dilemas morales y drama humano que conectan con audiencias de todas las edades. La presencia de un elenco estelar potencia la dimensión global del proyecto y refuerza el atractivo para los mercados internacionales.

El regalo de los caballitos de totora a Matt Damon y John Leguizamo se suma a una serie de iniciativas que buscan acercar la producción a diversas culturas y resaltar la universalidad de los mitos. En palabras de Calderon, la intención fue “crear un puente simbólico entre dos caballos cargados de historia: el caballo de Troya, ícono del mito griego, y el caballito de totora, emblema peruano de resistencia y tradición”. La acción fue recibida con entusiasmo por el equipo de la película y por los propios actores, quienes destacaron la importancia de reconocer y celebrar las diferentes formas de narrar la relación entre el hombre y su entorno.

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¿Cuando se estrena ‘La Odisea’ en Perú?

La Odisea ya cuenta con entradas a la venta y estará disponible subtitulada y hablada en español desde el 16 de julio en todas las salas a nivel nacional. El filme promete convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos del año, tanto por su innovación tecnológica como por su capacidad para actualizar y emocionar con un mito universal.

La experiencia en salas, potenciada por los formatos de última generación, refuerza la apuesta de Nolan por el cine como espectáculo colectivo y vivencia sensorial única.

La Odisea llega a los cines peruanos el 16 de julio.