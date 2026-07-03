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¿Dónde ver los octavos de final del Mundial 2026? Canal TV en Perú de todos los partidos del campeonato FIFA

La fase de eliminación directa se juega hasta el martes 7 con dos duelos diarios, mientras 16 selecciones buscan el boleto a cuartos y en Perú ya están definidos los canales de transmisión de estos emocionantes partidos

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Canales de TV en Perú para ver los octavos de final del Mundial 2026 | REUTERS/Lee Smith
Copa Mundial de la FIFA 2026 - Canales de TV en Perú para ver los octavos de final del Mundial 2026 | REUTERS/Lee Smith

Los octavos de final del Mundial 2026 arrancan el sábado 4 de julio y se extienden hasta el martes 7. Son ocho partidos de eliminación directa —dos por jornada, durante cuatro días consecutivos— que definirán a los ocho clasificados a cuartos de final. El que gana avanza; el que pierde, regresa a casa. Para los hinchas peruanos, la pregunta es una sola: ¿dónde y cómo ver cada cruce en vivo?

Esta fase llega después de la ronda de dieciseisavos, implementada por primera vez en la historia del torneo tras la ampliación del certamen a 48 selecciones. De los 32 equipos que disputaron esa instancia, solo 16 continúan con vida. Entre ellos, Brasil, Francia, Argentina —si supera este viernes a Cabo Verde—, Portugal, España, México, Inglaterra y Estados Unidos.

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Este sábado 4 de julio se inician los octavos de final del Mundial 2026 | REUTERS/Carlos Barria
Este sábado 4 de julio se inician los octavos de final del Mundial 2026 | REUTERS/Carlos Barria

Canales y plataformas para ver los octavos en Perú

DSports concentra los derechos de transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 en Perú. Es la única señal que garantiza cobertura completa de la fase de octavos sin excepción. Para quienes prefieren el streaming, DGO —la plataforma digital de DirecTV— permite seguir cada encuentro en vivo desde dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

En señal abierta y gratuita, América TV (canales 4 y 704 en alta definición) transmitirá cuatro partidos de esta ronda. Los encuentros que vayan por esa señal también estarán disponibles en América tvGO, su servicio de streaming. Además, Paramount+ figura entre las plataformas de streaming con acceso a partidos seleccionados del torneo.

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En resumen, las opciones disponibles en Perú son:

  • DSports (televisión por suscripción, cobertura completa)
  • DGO (streaming, todos los partidos)
  • América TV — canales 4 y 704 (señal abierta, cuatro partidos)
  • América tvGO (streaming gratuito de los partidos de América TV)
  • Paramount+ (streaming, partidos seleccionados)
  • RPP (cobertura radial de los 104 partidos del torneo)

Fixture completo: fechas y horarios en Perú

Programación de los octavos de final del Mundial 2026
Programación de los octavos de final del Mundial 2026.

Sábado 4 de julio

  • 12:00 hrs | Canadá vs. Marruecos — Estadio de Houston
  • 16:00 hrs | Paraguay vs. Francia — Estadio de Filadelfia

Domingo 5 de julio

  • 15:00 hrs | Brasil vs. Noruega — Estadio de Nueva York/Nueva Jersey
  • 19:00 hrs | México vs. Inglaterra — Estadio Azteca

Lunes 6 de julio

  • 14:00 hrs | Portugal vs. España - Estadio de Dallas
  • 19:00 hrs | Estados Unidos vs. Bélgica — Estadio de Seattle

Martes 7 de julio

  • 11:00 hrs | Ganador (Argentina vs. Cabo Verde) vs. Ganador (Australia vs. Egipto)
  • 15:00 hrs | Suiza vs. Ganador (Colombia vs. Ghana)

Los dos últimos cruces del martes se definirán este viernes 3 de julio, cuando se disputen los tres partidos pendientes de la ronda de dieciseisavos: Australia vs. Egipto (13:00 hrs), Argentina vs. Cabo Verde (17:00 hrs) y Colombia vs. Ghana (20:30 hrs).

Los partidos más atractivos de la ronda

El domingo 5 de julio, México recibirá a Inglaterra en el Estadio Azteca desde las 19:00 horas El equipo dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar la localía para eliminar a Harry Kane y avanzar a cuartos de final en su propio torneo.

Asimismo, Brasil de Neymar enfrenta a la sorpresa del Mundial: Noruega de Erling Haaland, quien se ha convertido en pieza vital de su selección. Este duelo se jugará el domingo 5 a las 15:00 horas.

El lunes 6, el duelo más esperado de los octavos: Portugal enfrenta a España. Cristiano Ronaldo y la selección lusa, que eliminó a Croacia en la ronda anterior, medirán fuerzas contra una España que goleó a Austria 3-0. Ese mismo día, Estados Unidos buscará seguir en carrera ante Bélgica en Seattle.

¿Qué sigue después de los octavos?

Los cuartos de final se disputarán entre el 9 y el 11 de julio. Las semifinales están programadas para el 14 y 15 de julio. El partido por el tercer puesto se jugará el 18 de julio, y la gran final del Mundial 2026 se celebrará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, el mismo recinto que albergará el cierre de la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

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