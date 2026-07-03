Persecución de película en Surco: sujeto robó dinero en efectivo a cambista, pero fue capturado en minutos

En cuestión de segundos, un grupo de seis delincuentes despojó a un cambista de S/11.525, 670 dólares, 1.250 euros y 13 cheques valorizados en más de S/63.000 mientras operaba en una calle de Surco. Los ladrones emprendieron la fuga convencidos de que el plan había resultado perfecto.
Sin embargo, el escape duró apenas unos minutos. La activación inmediata del plan cerco por parte de la Policía Nacional y el apoyo del Serenazgo de Surco desencadenaron una intensa persecución que terminó con la captura de uno de los presuntos implicados y la recuperación íntegra del botín, antes de que pudiera ser distribuido entre los demás integrantes de la banda.
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Las cámaras de videovigilancia fueron determinantes para seguir cada movimiento de los sospechosos durante su huida. Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes y facilitaron una intervención que las autoridades calificaron como una respuesta inmediata frente a un robo armado ocurrido en plena vía pública.
Delincuentes redujeron a un cambista y le arrebataron dinero en efectivo
El robo ocurrió en la calle Aldaba, en el distrito de Surco. De acuerdo con las imágenes de seguridad, tres de los delincuentes interceptaron al cambista y le arrebataron el dinero en efectivo junto con los cheques que llevaba consigo.
Con el botín en su poder, los asaltantes corrieron hasta la avenida Alfredo Benavides, donde otros tres cómplices los esperaban a bordo de motocicletas lineales listas para facilitar la fuga. En total, seis personas participaron en el golpe, distribuyéndose funciones para ejecutar el asalto y abandonar rápidamente la zona.
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Los delincuentes lograron apoderarse de S/11.525, 670 dólares, 1.250 euros y 13 cheques por un valor superior a S/63.000. Además, durante la intervención policial también se recuperaron teléfonos celulares que habían sido sustraídos.
Aunque el plan parecía cuidadosamente coordinado, la rápida comunicación del hecho y el monitoreo permanente de las cámaras de seguridad frustraron el intento de escape..
Plan cerco de la PNP y Serenazgo frustró la fuga de uno de los asaltantes
La persecución se desarrolló a gran velocidad por distintas calles de Surco. Los registros de videovigilancia muestran cómo las motocicletas avanzaban apresuradamente, incluso circulando en sentido contrario para intentar despistar a los agentes.
En determinado momento, algunos sospechosos descendieron de las motocicletas y continuaron la huida a pie con la intención de perderse entre las calles. Sin embargo, el seguimiento coordinado entre la Policía Nacional y el Serenazgo permitió mantenerlos ubicados hasta cercarlos.
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La intervención culminó a la altura del puente peatonal María Auxiliadora, donde fue capturado uno de los presuntos integrantes de la banda cuando aún llevaba consigo la mochila que contenía el dinero robado.
El general Jorge Castillo Vargas, jefe de la Región Policial Lima Centro, destacó la rapidez con la que actuaron las autoridades. “Cuestión de minutos, minutos nomás. Ha sido inmediatamente la captura. Se aplicó inmediatamente el plan cerco, lo cual no le ha permitido darse a la fuga”, afirmó.
El oficial agregó que la inmediata activación del operativo impidió que los delincuentes consolidaran su escape y permitió recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.
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Capturan a integrante de banda que escapó con el dinero robado en una mochila
El detenido fue identificado como José Luis Flores Núñez, de 48 años, señalado por la Policía como uno de los seis participantes del asalto. Según las investigaciones preliminares, habría tenido la misión de transportar todo el dinero robado durante la fuga para ponerlo a salvo del resto de la organización.
Al momento de su captura, los agentes hallaron en su poder la mochila con el efectivo y los cheques sustraídos al cambista, evidencia que permitió recuperar la totalidad del botín.
El general Jorge Castillo Vargas informó que el detenido sería puesto a disposición de la unidad de investigación criminal para continuar con las diligencias en coordinación con el Ministerio Público. Asimismo, indicó que, una vez concluidos los procedimientos fiscales correspondientes, el dinero y las demás pertenencias serían devueltos a la víctima, quien optó por no brindar declaraciones por motivos de seguridad
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