Magaly Medina ironiza con Alejandra Baigorria tras advertir acciones legales: “Has monetizado hasta tu boda y no aceptas críticas”

La tensión entre Magaly Medina y Alejandra Baigorria volvió a escalar. Luego de que la empresaria dejara entrever que podría recurrir a la vía legal por las constantes críticas que recibe en Magaly TV La Firme, la periodista de espectáculos decidió responder en su programa y lo hizo sin filtros.
Durante varios minutos, rechazó las declaraciones de la llamada ‘Gringa de Gamarra’, aseguró que no le teme a una eventual demanda y afirmó que ella no es responsable de las decisiones personales ni empresariales de la exchica reality.
El intercambio de declaraciones surge después de que Alejandra Baigorria manifestara su molestia por los comentarios que Magaly Medina ha realizado sobre uno de sus más recientes negocios. Visiblemente incómoda, la empresaria sostuvo que la situación no continuará por mucho tiempo, frase que fue interpretada por muchos como una advertencia sobre posibles acciones legales.
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Alejandra Baigorria deja entrever una demanda contra Magaly Medina
Todo comenzó cuando Alejandra Baigorria fue consultada sobre las constantes críticas que recibe por parte de Magaly Medina. La empresaria aseguró que siente que la conductora la señala de manera permanente y dejó abierta la posibilidad de tomar medidas.
“No, no es que no guarde rencor, pero hay cosas que no se hacen porque yo no tengo la culpa de nada para que esa mujer me señale todos los días en su programa. Pero eso ya va a parar ya”, manifestó.
Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión en los programas de espectáculos y en redes sociales, donde muchos interpretaron que la empresaria estaría evaluando iniciar un proceso legal contra la conductora.
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Magaly Medina rechaza cualquier amenaza: “No me asustas”
Lejos de evitar el tema, Magaly Medina respondió durante la emisión de su programa y cuestionó la actitud de Alejandra Baigorria.
La periodista dejó claro que no se siente intimidada por una posible demanda y afirmó que cada persona debe asumir las consecuencias de sus propias decisiones.
“Tú eres la única responsable. A mí no me amenaces, a mí no me asustas tampoco, no vengas con aires de delincuente porque creo que no eres delincuente, pero ese comportamiento es delincuencial”, expresó.
La conductora le recomienda buscar ayuda tras su reacción
Durante su descargo, Magaly Medina también cuestionó la forma en que Alejandra Baigorria ha reaccionado en los últimos días frente a la prensa y a las críticas públicas.
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Incluso, le recomendó reflexionar sobre las decisiones que ha tomado y analizar la manera en que está manejando distintos aspectos de su vida.
“Cálmate un ratito y diferencia bien, mira tu vida y mira cómo la vienes manejando y de verdad deberías buscar ayuda y no legal necesariamente”, comentó.
“Pídele cuentas a Said”: Magaly Medina responsabiliza a Said Palao
Uno de los momentos más comentados de su intervención llegó cuando Magaly Medina mencionó directamente a Said Palao.
La conductora aseguró que, si Alejandra Baigorria considera que ha vivido momentos difíciles, debería dirigir sus cuestionamientos hacia su esposo y no hacia ella.
“Dile a tu Said, al gerente general de tu empresa, por qué hizo eso, pídele cuentas, cuestiónalo (...). Tu esposo hace cosas sin mi ayuda, porque no me vas a decir que yo pagué el yate, que yo le conseguí las mujeres, que yo conseguí que lloraras. Tú llorabas por lo que él hizo”, afirmó.
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Magaly Medina insiste en que Alejandra Baigorria debe asumir sus decisiones
En la parte final de su respuesta, la conductora volvió a dirigirse a Alejandra Baigorria para insistir en que cada persona es responsable de las decisiones que toma tanto en su vida personal como en el ámbito empresarial.
Además, rechazó nuevamente cualquier insinuación de amenaza.
“Analízate y ve a quién responsabilizas por cada cosa mala que te pasa. ¿Yo qué tengo que ver en tu vida? ¿Yo te he dicho que te cases con él o que lo pongas como gerente? Tranquilízate y no me amenaces al estilo de bandas criminales”, concluyó.
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