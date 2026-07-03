Colombia vs. Ghana | EN VIVO: Siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

El escenario del partido aparece en los registros oficiales de FIFA como Kansas City Stadium, aunque también es reconocido habitualmente como el Arrowhead Stadium, casa de los Kansas City Chiefs de la NFL.
La Selección Colombia enfrenta a Ghana este viernes 3 de julio, a las 8:30 p. m. hora local de Kansas City, en el Arrowhead Stadium, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El duelo será de eliminación directa: el ganador avanzará a octavos y enfrentará al vencedor de la llave entre Suiza y Argelia.
Colombia llega al partido como líder del Grupo K y con una fase de grupos invicta. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutó con triunfo 3-1 ante Uzbekistán, luego venció 1-0 a República Democrática del Congo y cerró con un empate 0-0 frente a Portugal, resultado que le permitió terminar en el primer lugar de su zona con 7 puntos.
Ghana, por su parte, clasificó como una de las mejores terceras del Grupo L. El equipo africano comenzó con una victoria 1-0 ante Panamá, gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo de reposición; después empató 0-0 con Inglaterra y cerró la fase de grupos con derrota 2-1 ante Croacia, resultado que no le impidió avanzar a la ronda de eliminación directa.
El encuentro también tiene un ingrediente especial por el cruce de técnicos: Ghana es dirigida por Carlos Queiroz, exentrenador de la Selección Colombia, mientras que la Tricolor llega fortalecida por una primera ronda sólida, con buen balance defensivo y resultados suficientes para instalarse como uno de los equipos más consistentes de su grupo.