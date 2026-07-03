Colombia vs. Ghana | EN VIVO: Siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

El escenario del partido aparece en los registros oficiales de FIFA como Kansas City Stadium , aunque también es reconocido habitualmente como el Arrowhead Stadium , casa de los Kansas City Chiefs de la NFL.

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La Selección Colombia enfrenta a Ghana este viernes 3 de julio, a las 8:30 p. m. hora local de Kansas City, en el Arrowhead Stadium, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El duelo será de eliminación directa: el ganador avanzará a octavos y enfrentará al vencedor de la llave entre Suiza y Argelia.

Colombia llega al partido como líder del Grupo K y con una fase de grupos invicta. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutó con triunfo 3-1 ante Uzbekistán, luego venció 1-0 a República Democrática del Congo y cerró con un empate 0-0 frente a Portugal, resultado que le permitió terminar en el primer lugar de su zona con 7 puntos.

Ghana, por su parte, clasificó como una de las mejores terceras del Grupo L. El equipo africano comenzó con una victoria 1-0 ante Panamá, gracias a un gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo de reposición; después empató 0-0 con Inglaterra y cerró la fase de grupos con derrota 2-1 ante Croacia, resultado que no le impidió avanzar a la ronda de eliminación directa.