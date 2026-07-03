Se confirmó programación de Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Clausura 2026

Faltan menos de 15 días para que regrese la Liga 1, y muchos hinchas esperan con ansias para volver a ver al equipo de sus amores. El Torneo Clausura 2026 arrancará el próximo viernes 17 de julio, fin de semana que coincidiendo con la final del Mundial 2026. El fixture de los equipos ya están armados y se van conociendo la programación completa de los primeros duelos.
Los ‘blanquiazules’ comenzarán con su lucha hacia el título nacional luego de obtener el Apertura. El equipo de Pablo Guede tiene la misión de conquistar el segundo campeonato para poder celebrar el campeonato después de tres años consecutivos de sequía.
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Alianza Lima vs Sport Boys: día y hora confirmada del partidazo por el Torneo Clausura 2026
Los ‘íntimos’ debutarán en el Torneo Clausura 2026 frente Sport Huancayo el domingo 19 de julio en Matute. Y así arrancará su camino para coronarse campeón nacional, pero deberá asumir 17 retos. Y uno de los más próximos es el choque contra Sport Boys, el clásico encuentro entre Lima y Callao.
Se confirmó la programación del encuentro que genera mucha expectativa. El periodista Gerson Cuba informó que el cotejo se jugará el sábado 8 de agosto por la fecha 4 de la competencia, donde los ‘grones’ serán visitantes. Y el horario establecido será a las 20:00 horas. El estadio todavía está definido, pero se estima que será en el Miguel Grau o Nacional. El organizador de la Liga determinará la sede en las próximas semanas.
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Fixture de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026
- Fecha 1: Alianza Lima vs Sport Huancayo (19 de julio / 19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)
- Fecha 2: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (26 de julio / 15:30 horas / estadio Juan Maldonado)
- Fecha 3: Alianza Lima vs Alianza Atlético (Local)
- Fecha 4: Sport Boys vs Alianza Lima (Visita)
- Fecha 5: Alianza Lima vs UTC (Local)
- Fecha 6: Melgar vs Alianza Lima (Visita)
- Fecha 7: Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso (Local)
- Fecha 8: Juan Pablo II vs Alianza Lima (Visita)
- Fecha 9: Alianza Lima vs Universitario (Local)
- Fecha 10: Alianza Lima vs ADT (Local)
- Fecha 11: Cusco FC vs Alianza Lima (Visita)
- Fecha 12: Alianza Lima vs Atlético Grau (Local)
- Fecha 13: CD Moquegua vs Alianza Lima (Visita)
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Alianza Lima (Visita)
- Fecha 15: Alianza Lima vs Cienciano (Local)
- Fecha 16: Los Chankas vs Alianza Lima (Visita)
- Fecha 17: Alianza Lima vs FC Cajamarca (Local)
Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por el Torneo Clausura 2026
Los encuentros de Alianza Lima en el Torneo Clausura contarán con transmisión en directo y exclusiva a través de L1 Max, canal que posee los derechos de todos los partidos de la fecha. Esta señal está disponible en los principales operadores de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, asegurando así cobertura nacional.
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Para quienes optan por plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play permite seguir los partidos en línea desde dispositivos móviles y computadoras, brindando flexibilidad y acceso fuera de la televisión convencional.
Además, Infobae Perú acompañará cada jornada con una cobertura especial: información previa, seguimiento minuto a minuto, videos de goles, jugadas clave y reacciones posteriores, garantizando que los aficionados estén al tanto de todo lo que ocurre en el campeonato.
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