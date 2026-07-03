Tilsa Lozano podría ser citada como testigo tras la detención de Jackson Mora, según Rebeca Escribens

Investigan a Jackson Mora por fraude y Rebeca Escribens plantea que Tilsa Lozano sería testigo clave

La investigación fiscal que involucra al exboxeador Jackson Mora por presunto fraude informático continúa generando repercusiones en el ámbito mediático y judicial peruano. Tras la reciente detención del exdeportista, el caso ha captado la atención pública por el presunto fraude millonario y la posible existencia de una organización criminal en torno a sus actividades. En medio del desarrollo judicial, surgió la posibilidad de que Tilsa Lozano, expareja de Mora, sea citada como testigo clave en la causa, según lo planteó la conductora Rebeca Escribens durante la emisión de ‘América Hoy’.

La conductora televisiva sugirió que la figura de Tilsa Lozano podría aportar datos relevantes para la investigación, considerando el vínculo matrimonial que la unió a Mora entre noviembre de 2022 y junio de 2025. “Escuché y leí también que podrían investigar incluso a Tilsa Lozano, vamos a ver qué es lo que pasa, no tendría nada que ver o como testigo... lamentable cuando una persona involucrada como es Jackson Mora ha tenido varias parejas, sin duda alguna van a recurrir a ella para formular hipótesis y preguntarle cosas”, sostuvo Escribens en el programa, señalando que la cercanía entre ambos podría permitir ampliar el contexto del caso y contribuir a esclarecer los hechos.

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Jackson Mora, con las manos esposadas, se sienta en un banco metálico con expresión de preocupación en lo que parece una sala de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora

La relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora fue ampliamente mediática y seguida por la prensa de espectáculos local. Contrajeron matrimonio el 25 de noviembre de 2022 y oficializaron su divorcio el 11 de junio de 2025. Posteriormente, la exmodelo ha manifestado en diversas entrevistas que este período fue uno de los más difíciles de su vida personal y financiera. En el pódcast ‘La Manada’, Lozano reveló que su vínculo con Mora le dejó serias dificultades económicas y compromisos financieros que continúa afrontando.

En ese espacio, la popular ‘Tili’ confesó que el matrimonio con el exboxeador le generó deudas que todavía está pagando. “Nunca firmes un papel cuando te digan: ‘firma, no pasa nada’, por eso ahora estoy pagando deuda ajena”, relató Lozano, advirtiendo sobre los riesgos de asumir compromisos financieros basados en la confianza sentimental. Estas declaraciones sorprendieron a los conductores del pódcast y motivaron a la exmodelo a profundizar en los detalles de su situación.

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Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

“Yo creo que mi matrimonio fue la peor caga que me ha pasado, yo creo que sí. Frío de frío ese con* que me dejó llena de deudas. Me han congelado hasta la cuenta... Firmé un crédito y quedé enyucada. Se supone que confías en tu pareja; no crees que te va a estafar de esa manera”, explicó Tilsa Lozano en la conversación. El testimonio apuntó directamente a Jackson Mora como responsable de la situación económica que enfrenta actualmente, sugiriendo incluso una posible estafa en el marco de la relación.

El caso de Jackson Mora ha sido abordado en diferentes programas de televisión y plataformas digitales, donde se debate sobre el entorno personal y profesional del exdeportista. La hipótesis de que Lozano pueda ser citada como testigo ha cobrado fuerza en las últimas horas, en tanto la fiscalía busca determinar el alcance de las operaciones investigadas y el rol de los allegados al exboxeador en la trama de presunto fraude informático.

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Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.