Roberto Sánchez sigue dilatando su derrota ante Keiko Fujimori: Ahora pide anular proclamación del voto extranjero

El fraudista excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, insiste con retrasar la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de la República y ahora pide que se declare nula el acta que proclamó los resultados del voto del extranjero.
“Juntos por el Perú apela el acta de proclamación del Jurado Electoral Lima Centro 2 a fin que el JNE reconsidere la afectación que ha sufrido el procedimiento electoral de Peruanos en el Exterior y declare la nulidad de las elecciones llevadas a efecto en las oficinas consulares. Solicitamos en base al debido proceso que se programe audiencia en el plazo más inmediato”, manifestó Sánchez a través de su cuenta de Twitter.
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En el recurso de apelación al que accedió Infobae, Juntos por el Perú insiste con la narrativa del fraude y reitera que, a su criterio, “habría mediado graves irregularidades concretizando actos vulneratorios del principio de intangibilidad electoral, ocasionando, a su vez la afectación grave del procedimiento electoral de segunda vuelta de peruanos en el exterior”.
Según el documento, la ONPE, al emitir la Resolución Jefatural N° 000090-2026-JN/ONPE el 29 de mayo de 2026, modificó los lineamientos electorales a pocos días del sufragio supuestamente violando "los principios de seguridad jurídica e intangibilidad de las normas electorales”.
Respecto al manejo de los resultados, el recurso denuncia un “procedimiento fraudulento con el evidente objeto de favorecer a la candidata de Fuerza Popular”. Se alega que la nueva normativa “deja sin efecto la digitalización de las actas y señala que se deben remitir físicamente para ser contadas en el país”, eliminando un paso de seguridad previo. Además, se sostiene que el traslado físico fue deficiente: “Las actas no han sido remitidas sin la utilización de la valija diplomática, sino en paquetes como si fueran encomiendas”, lo que a juicio del partido implica que “se ha roto la cadena de custodia” y genera falta de certeza sobre la originalidad de los documentos.
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Otra supuesta irregularidad señalada es la conformación de las mesas de sufragio. El documento presenta actas de Buenos Aires, Argentina, donde los miembros de mesa “comparten los mismos apellidos, tanto el materno, como el paterno”.
Finalmente, Juntos por el Perú afirma que estos hechos no son incidentes aislados, sino que forman parte de un plan orquestado. “Esta serie de irregularidades responden, claramente, a un evento sistemático, configurado de forma masiva y direccionado con fines de beneficiar a un solo contendor político”, se lee.
Por todo ello, el personero legal concluye que el proceso en el exterior debe ser anulado ya que “se ha vulnerado la soberanía del voto popular”.
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No obstante, cabe precisar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya abordó y desbarató todos los argumentos que desplegó el fraudista Roberto Sánchez cuando solicitó la nulidad del voto extranjero.
JNE derribó narrativa fraudista
El Pleno del JNE publicó las resoluciones que declaran infundadas las apelaciones de Juntos por el Perú para anular 2.398 mesas de sufragio en Lima y Estados Unidos por un presunto fraude electoral.
El tribunal rechazó los recursos porque el partido no pagó la tasa correspondiente, aunque los magistrados refutaron además cada argumento presentado. Sobre la supuesta “clonación de resultados” en Lima, el JNE señaló que la coincidencia de cifras entre mesas de un mismo local es estadísticamente previsible, dado que los votos válidos por mesa y la distribución proporcional entre partidos hacen esperable cierta reiteración de números.
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El análisis matemático presentado por Juntos por el Perú, dijo el tribunal, tenía un sesgo evidente al considerar únicamente los votos de Fuerza Popular en Lima Metropolitana. Para que el fraude denunciado hubiera ocurrido, habría sido necesaria la confabulación de más de 5.000 personas, sin que ninguna formulara objeción.
Respecto a las mesas en Estados Unidos, el JNE descartó que la modificación de lineamientos operativos de la ONPE vulnerara normas electorales y confirmó que todo el material retornó bajo valija diplomática.
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