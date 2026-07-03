Portugal vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por octavos de final del Mundial 2026

Portugal y España volverán a verse las caras en un nuevo capítulo del clásico ibérico, esta vez con un premio mayor en juego. Ambas selecciones protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, donde buscarán un boleto a la siguiente ronda en un duelo que enfrenta a dos candidatos al título.
El conjunto luso llega con la moral en alto tras superar una exigente prueba en los dieciseisavos de final, mientras que la ‘roja’ avanzó con autoridad luego de una contundente victoria. Con figuras de talla mundial y planteles repletos de talento, el encuentro promete ser uno de los más esperados de la fase eliminatoria.
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Día, hora y canal del Portugal vs España
El compromiso entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará este sábado 4 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde ambas selecciones buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo.
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00 horas.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.
- México: 13:00 horas.
- España: 21:00 horas.
En Perú, el encuentro será transmitido por América TV (Canal 4) en señal abierta y DSports por televisión por suscripción. Asimismo, podrá verse vía streaming a través de DGO para sus usuarios registrados.
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