Perú Deportes

Portugal vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por octavos de final del Mundial 2026

Lusos e hispanos se enfrentan en un vibrante duelo por el boleto a los cuartos de final. Revisa cuándo juegan, a qué hora y dónde seguir el partido en territorio peruano

Guardar
Google icon
Portugal vs España.
Portugal vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por octavos de final del Mundial 2026 - Crédito: Reuters.

Portugal y España volverán a verse las caras en un nuevo capítulo del clásico ibérico, esta vez con un premio mayor en juego. Ambas selecciones protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026, donde buscarán un boleto a la siguiente ronda en un duelo que enfrenta a dos candidatos al título.

El conjunto luso llega con la moral en alto tras superar una exigente prueba en los dieciseisavos de final, mientras que la ‘roja’ avanzó con autoridad luego de una contundente victoria. Con figuras de talla mundial y planteles repletos de talento, el encuentro promete ser uno de los más esperados de la fase eliminatoria.

PUBLICIDAD

Día, hora y canal del Portugal vs España

El compromiso entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026 se disputará este sábado 4 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde ambas selecciones buscarán un lugar entre los ocho mejores del torneo.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 14:00 horas.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00 horas.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.
  • México: 13:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

En Perú, el encuentro será transmitido por América TV (Canal 4) en señal abierta y DSports por televisión por suscripción. Asimismo, podrá verse vía streaming a través de DGO para sus usuarios registrados.

Temas Relacionados

Selección Portugal Mundial 2026Selección Española Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Resultados del Mundial 2026 HOY, 2 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

La primera ronda eliminatoria de la cita planetaria está por culminar. En esta ocasión, España buscará mantener su ruta establecida, mientras que Portugal y Croacia afrontarán un duelo que marcará el final de una era espléndida

Resultados del Mundial 2026 HOY, 2 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Hugo Ancajima se despidió de Universitario con un emotivo mensaje: “Me voy con la frente en alto”

El defensor cerró su ciclo en Ate con un sentido posteo en sus redes sociales. Ahora seguirá su carrera en el Juan Pablo II para lo que resta del Clausura 2026

Hugo Ancajima se despidió de Universitario con un emotivo mensaje: “Me voy con la frente en alto”

Sergio Peña confiesa que el Ajax intentó ficharlo durante su etapa en la Eredivisie: “Estuve cerca”

El mediocentro peruano, de 30 años, echó vista atrás a uno de los momentos que pudieron cambiar el rumbo de su trayectoria. La pandemia del nuevo coronavirus fue el escollo que evitó aquel movimiento

Sergio Peña confiesa que el Ajax intentó ficharlo durante su etapa en la Eredivisie: “Estuve cerca”

Ignacio Buse cuenta las horas para disputar en casa la serie ante Paraguay por Copa Davis: ”Estoy con muchas ganas de vivirlo”

La primera raqueta nacional no ocultó su emoción e ilusión por volver a competir con los colores rojo y blanco, motivado por el aliento de cuatro mil personas en el Jockey Club

Ignacio Buse cuenta las horas para disputar en casa la serie ante Paraguay por Copa Davis: ”Estoy con muchas ganas de vivirlo”

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en Wimbledon 2026? Programación y canal TV del duelo por segunda ronda de dobles

El peruano, junto al argentino Marco Trungelliti, tendrán un duro desafío en la capital británica al medirse ante la undécima pareja preclasificada

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en Wimbledon 2026? Programación y canal TV del duelo por segunda ronda de dobles
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Puno espera llegada de Keiko Fujimori y se declara con esperanza: “Tiene la gran oportunidad de reconciliarse con el sur”

Puno espera llegada de Keiko Fujimori y se declara con esperanza: “Tiene la gran oportunidad de reconciliarse con el sur”

Keiko Fujimori EN VIVO a horas de ser proclamada presidenta: últimas noticias de la transición de gobierno en Perú

Juez que encarceló a Keiko Fujimori considera que su suspensión es un castigo político y denuncia que perdió protección policial

Rafael López Aliaga se va del Perú en medio de la improcedencia de su candidatura a teniente alcalde

Keiko Fujimori se reúne con Renzo Reggiardo y respalda la creación de la Policía Municipal Metropolitana en Lima

ENTRETENIMIENTO

Francisca Aronsson revela que le fue muy difícil regresar a trabajar al Perú: “Las horas extras son remuneradas en otros países”

Francisca Aronsson revela que le fue muy difícil regresar a trabajar al Perú: “Las horas extras son remuneradas en otros países”

Christian Meier celebra aniversario de bodas con Andrea Bosio y muestra fotos inéditas: “Desde entonces no he dejado de sonreír”

Vanessa Pumarica pone en duda los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco: "Tacaño"

Alejandra Baigorria explica los motivos del fin de su amistad con Mario Irivarren: “Ya no hay relación”

Alejandra Baigorria se va con todo contra Onelia Molina y revela qué detonó el quiebre: “Pequé de buena, burra y tarada”

DEPORTES

Resultados del Mundial 2026 HOY, 2 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Resultados del Mundial 2026 HOY, 2 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Hugo Ancajima se despidió de Universitario con un emotivo mensaje: “Me voy con la frente en alto”

Sergio Peña confiesa que el Ajax intentó ficharlo durante su etapa en la Eredivisie: “Estuve cerca”

Ignacio Buse cuenta las horas para disputar en casa la serie ante Paraguay por Copa Davis: ”Estoy con muchas ganas de vivirlo”

¿Cuándo vuelve a jugar Ignacio Buse en Wimbledon 2026? Programación y canal TV del duelo por segunda ronda de dobles