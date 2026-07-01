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¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?: fechas, cruces y horarios en Perú de la fase eliminatoria

Tras los dieciseisavos de final, se están definiendo a los clasificados a la siguiente instancia decisiva en la cita mundialista. Brasil, Francia, Paraguay, México y otras selecciones se mantienen en carrera

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¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026? (Conmebol)
¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026? (Conmebol)

El Mundial 2026 se vive al máximo en los 16avos de final, donde cada partido puede cambiar la historia de las selecciones en competencia. Los equipos que superaron la fase de grupos luchan por mantenerse en carrera, conscientes de que cualquier error puede dejar fuera a candidatos históricos o abrir el camino a nuevas sorpresas.

Paraguay protagonizó el desenlace más inesperado al eliminar a Alemania, uno de los equipos con más títulos en la historia de la Copa del Mundo. Este resultado se posicionó en el centro de la atención y ahora enfrentará a Francia en los octavos de final, que superó a Suecia en su duelo directo.

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¿Cuándo arrancan los octavos de final del Mundial 2026?

La etapa decisiva del Mundial 2026 comienza con los octavos de final, programados entre el 4 y el 7 de julio. En apenas cuatro días, las selecciones buscarán asegurar su lugar en los cuartos de final, en una seguidilla de partidos que no da respiro.

En esta ronda, equipos como Paraguay, que sorprendió tras eliminar a Alemania, y Francia, que superó a Suecia, se preparan para un enfrentamiento directo. Por su parte, Canadá y Marruecos ya tienen confirmada su llave, al igual que Brasil y Noruega. México espera rival entre Inglaterra y RD Congo para completar el cuadro.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Alemania contra Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 29 de junio de 2026 Orlando Gill, de Paraguay, y sus compañeros celebran tras el partido la clasificación de Paraguay para los octavos de final del Mundial. IMAGN IMAGES vía Reuters/Winslow Townson
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Alemania contra Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 29 de junio de 2026 Orlando Gill, de Paraguay, y sus compañeros celebran tras el partido la clasificación de Paraguay para los octavos de final del Mundial. IMAGN IMAGES vía Reuters/Winslow Townson

Cruces y horarios en Perú de los octavos de final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio

- Canadá vs Marruecos (12:00 horas)

- Paraguay vs. Francia (16:00 horas)

Domingo 5 de julio

- Brasil vs. Noruega (15:00 horas)

- México vs. Inglaterra/RD Congo (19:00 horas)

Lunes 6 de julio

- Estados Unidos/Bosnia vs. Bélgica/Senegal (14:00 horas)

- Portugal/Croacia vs. España/Austria (19:00 horas)

Martes 7 de julio

- Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto (11:00 horas)

- Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana (15:00 horas)

*Horarios de Perú

Paraguay se medirá con Francia por los octavos de final del Mundial 2026. (Conmebol)
Paraguay se medirá con Francia por los octavos de final del Mundial 2026. (Conmebol)

Canal TV para ver los partidos de octavos de final por el Mundial 2026

Los aficionados podrán seguir todos los encuentros sin perder detalle. La empresa DirecTV mantiene los derechos exclusivos de transmisión del torneo en el país, ofreciendo la cobertura completa de cada partido, incluidos los duelos de octavos de final, a través de su servicio tradicional de televisión paga.

Para quienes prefieren la comodidad y flexibilidad de los dispositivos móviles, la plataforma digital DGO representa una alternativa clave. Esta aplicación de DirecTV permite ver todos los partidos en vivo desde celulares, tabletas o computadoras, sin restricciones de ubicación y con compatibilidad para múltiples dispositivos inteligentes.

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