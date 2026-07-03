A qué hora juega Australia vs Egipto HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El duelo de hoy, viernes 3 de julio, entre Australia y Egipto, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se perfila como uno de los más igualados y estratégicos de la ronda. Ambos equipos llegan con la necesidad de reinventarse ante varias ausencias y la exigencia de avanzar en una fase donde el margen de error es nulo. El enfrentamiento será un test de resistencia, táctica y carácter, con dos selecciones acostumbradas a competir bajo presión.
El choque en el AT&T Stadium de Texas (Estados Unidos) será de máxima tensión, con dos escuadras que llegan condicionados pero dispuestos a todo para meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.
PUBLICIDAD
A qué hora juega Australia vs Egipto por dieciseisavos del Mundial 2026
El compromiso entre Australia y Egipto se jugará el viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos. El inicio está programado para las 13:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 14:00 horas.
La transmisión para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se inicia a las 15:00 horas, mientras que en México el partido arrancará a las 12:00 horas. En España, el inicio está previsto para las 20:00 horas.
Así llegan Australia y Egipto
La selección de Australia no contará con dos piezas importantes por lesión: Mathew Leckie y Jacob Italiano. Una dura noticia para el técnico Tony Popovic, que buscará suplir estas ausencias y reorganizar un equipo que padeció por la irregularidad en la fase de grupos.
PUBLICIDAD
Los ‘socceroos’ consiguieron una victoria, un empate y una derrota, por lo que los cuatro puntos los situaron en el segundo puesto del grupo D, detrás de Estados Unidos y delante de Paraguay y Turquía.
La selección de Egipto, por su parte, pierde a Mohamed Abdelmonem y Ahmed Fatouh por problemas físicos, y además a Mohanad Lasheen por acumulación de tarjetas amarillas. Pese a este panorama, la noticia positiva para los africanos es que Mohamed Salah trabajó a la par del grupo tras salir sentido ante Irán y apunta a ser titular en el partido clave con los australianos.
PUBLICIDAD
En la fase de grupos, los ‘faraones’ salieron invictos al no perder ningún encuentro: le ganaron a Nueva Zelanda y sacaron empates con Bélgica e Irán.
Canal TV de Australia vs Egipto por dieciseisavos del Mundial 2026
El Australia vs Egipto, válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, será transmitido en Perú a través de DSports y su plataforma digital DGO. En suelo australiano, la señal estará a cargo de SBS, mientras que en territorio egipcio la cobertura televisiva será ofrecida por beIN Sports MAX.
De la misma manera, Infobae realizará una cobertura digital con información previa, seguimiento en tiempo real del partido y todos los detalles de la jornada.
PUBLICIDAD
Historial de enfrentamientos
Las selecciones de Australia y Egipto se han visto las caras en dos ocasiones. Y el saldo es parejo para ambas escuadras, con un triunfo para cada uno.
El último cotejo se dio el 17 de noviembre del 2010 en un amistoso internacional. El estadio Internacional de El Cairo fue testigo de una contundente victoria de los africanos por 3-0 con los goles de Ahmed Abdelzaher, Gedo y Mohamed Zidan.
Australia vs Egipto: posibles alineaciones
Australia: Patrick Beach, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Aziz Behich, Cristian Volpato, Connor Metcalfe y Nestory Irankunda. DT: Tony Popovic
Egipto: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh, Hamdi Fathy, Mahmoud Saber, Emam Ashour, Mohamed Salah, Trézéguet y Mostafa Ziko. DT: Hossam Hassan
PUBLICIDAD
Más Noticias
Mauro Cantoro fulminó a Cristiano Ronaldo tras clasificación de Portugal en Mundial 2026: “En Argentina no jugaría”
‘CR7′ celebró con su equipo su pase a los octavos de final tras eliminar a Croacia de Luka Modrić, sin embargo el exjugador de Universitario lo criticó duramente por su desempeño futbolístico en la cita mundialista
Resultados del Mundial 2026 HOY, 3 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú
La fase de dieciseisavos llega a su fin con una jornada decisiva que definirá a los últimos clasificados a octavos de final, tras una serie de partidos reñidos. Revisa toda la información
Dónde ver Colombia vs Ghana HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026
‘Cafeteros’ y las ‘estrellas negras’ se ven las caras esta noche para definir quién sigue en la cita mundialista y quién se regresa a casa. Revisa canales autorizados del encuentro
A qué hora juega Colombia vs Ghana HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026
Los ‘cafeteros’ chocarán con la escuadra africana en busca de su pase a los octavos de final, en Kansas City. Conoce los horarios del decisivo encuentro
Dónde ver Argentina vs Cabo Verde HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026
La ‘albiceleste’ da inicio a su camino en la fase decisiva de la gran cita midiéndose contra el oponente revelación, que lleva invicto por un pleno de empates en una serie de la que salió muy bien librado. Conoce los canales de transmisión del choque
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD