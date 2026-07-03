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A qué hora juega Australia vs Egipto HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Los ‘socceroos’, irregulares en la fase de grupos, buscarán dar el golpe ante un cuadro africano que no ha perdido hasta el momento. Conoce los detalles del encuentro

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A qué hora juega Australia vs Egipto por Mundial 2026.
A qué hora juega Australia vs Egipto por Mundial 2026.

El duelo de hoy, viernes 3 de julio, entre Australia y Egipto, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, se perfila como uno de los más igualados y estratégicos de la ronda. Ambos equipos llegan con la necesidad de reinventarse ante varias ausencias y la exigencia de avanzar en una fase donde el margen de error es nulo. El enfrentamiento será un test de resistencia, táctica y carácter, con dos selecciones acostumbradas a competir bajo presión.

El choque en el AT&T Stadium de Texas (Estados Unidos) será de máxima tensión, con dos escuadras que llegan condicionados pero dispuestos a todo para meterse entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

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A qué hora juega Australia vs Egipto por dieciseisavos del Mundial 2026

El compromiso entre Australia y Egipto se jugará el viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Texas, Estados Unidos. El inicio está programado para las 13:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 14:00 horas.

La transmisión para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se inicia a las 15:00 horas, mientras que en México el partido arrancará a las 12:00 horas. En España, el inicio está previsto para las 20:00 horas.

Así llegan Australia y Egipto

La selección de Australia no contará con dos piezas importantes por lesión: Mathew Leckie y Jacob Italiano. Una dura noticia para el técnico Tony Popovic, que buscará suplir estas ausencias y reorganizar un equipo que padeció por la irregularidad en la fase de grupos.

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Los ‘socceroos’ consiguieron una victoria, un empate y una derrota, por lo que los cuatro puntos los situaron en el segundo puesto del grupo D, detrás de Estados Unidos y delante de Paraguay y Turquía.

El último empate de Australia ante Paraguay le dio la clasificación como segundo del grupo D del Mundial 2026. - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita
El último empate de Australia ante Paraguay le dio la clasificación como segundo del grupo D del Mundial 2026. - créditos: IMAGN IMAGES via Reuters/Darren Yamashita

La selección de Egipto, por su parte, pierde a Mohamed Abdelmonem y Ahmed Fatouh por problemas físicos, y además a Mohanad Lasheen por acumulación de tarjetas amarillas. Pese a este panorama, la noticia positiva para los africanos es que Mohamed Salah trabajó a la par del grupo tras salir sentido ante Irán y apunta a ser titular en el partido clave con los australianos.

En la fase de grupos, los ‘faraones’ salieron invictos al no perder ningún encuentro: le ganaron a Nueva Zelanda y sacaron empates con Bélgica e Irán.

Canal TV de Australia vs Egipto por dieciseisavos del Mundial 2026

El Australia vs Egipto, válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, será transmitido en Perú a través de DSports y su plataforma digital DGO. En suelo australiano, la señal estará a cargo de SBS, mientras que en territorio egipcio la cobertura televisiva será ofrecida por beIN Sports MAX.

De la misma manera, Infobae realizará una cobertura digital con información previa, seguimiento en tiempo real del partido y todos los detalles de la jornada.

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Australia y Egipto se han visto las caras en dos ocasiones. Y el saldo es parejo para ambas escuadras, con un triunfo para cada uno.

El último cotejo se dio el 17 de noviembre del 2010 en un amistoso internacional. El estadio Internacional de El Cairo fue testigo de una contundente victoria de los africanos por 3-0 con los goles de Ahmed Abdelzaher, Gedo y Mohamed Zidan.

Egipto goleó 3-0 a Australia en el último amistoso jugado en 2010. - créditos: Agencias
Egipto goleó 3-0 a Australia en el último amistoso jugado en 2010. - créditos: Agencias

Australia vs Egipto: posibles alineaciones

Australia: Patrick Beach, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Aziz Behich, Cristian Volpato, Connor Metcalfe y Nestory Irankunda. DT: Tony Popovic

Egipto: Mostafa Shobeir, Mohamed Hany, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Ahmed Fatouh, Hamdi Fathy, Mahmoud Saber, Emam Ashour, Mohamed Salah, Trézéguet y Mostafa Ziko. DT: Hossam Hassan

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