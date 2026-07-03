Gianluca Lapadula no estará en Universitario vs Sport Boys: el motivo de su ausencia en amistoso previo al Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes atraviesa una pretemporada exigente con la mira puesta en el arranque del Torneo Clausura 2026. La ‘U’ ya disputó su primer amistoso preparatorio ante Atlético Grau en Campo Mar, el pasado sábado 27 de junio. El encuentro terminó con una victoria por 1-0 gracias a un gol de Jordan Guivin, quien destacó con una definición precisa y demostró ser una opción válida para el mediocampo. Este partido sirvió al cuerpo técnico para evaluar alternativas y observar el rendimiento de los nuevos y habituales integrantes del plantel.
De cara a los próximos días, el equipo sostendrá otro amistoso frente a Sport Boys este sábado 4 de julio, siguiendo el objetivo de ajustar detalles tácticos y afianzar la cohesión grupal. Cúper aprovechará estos encuentros para probar variantes, definir roles y preparar a la plantilla para afrontar el desafío del Clausura con la mayor solidez posible, pese a las ausencias recientes.
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El mediocentro anotó el tanto que le dio el triunfo a la 'U' en duelo de preparación de cara al Torneo Clausura 2026. (Universitario)
¿Por qué no estará Gianluca Lapadula en amistoso?
La ausencia de Gianluca Lapadula en los entrenamientos de Universitario de Deportes generó inquietud entre los aficionados, pero la situación fue aclarada rápidamente. Según informó el periodista Gustavo Peralta, el delantero viajó a Italia para atender asuntos personales, un permiso que ya estaba previsto antes de su incorporación al club y que cuenta con la aprobación de Héctor Cúper.
El ‘Bambino’ será uno de los grandes ausentes en el amistoso frente Sport Boys porque recién regresará de viaje este lunes 6 de julio. Por ello, el DT probará otra dupla en el ataque. El ítalo-peruano volverá a estar disponible para el choque internacional contra Millonarios el próximo sábado 11 de julio.
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También se conoció que el técnico argentino, lejos de mostrar preocupación, se ha mostrado gratamente sorprendido por el estado físico del atacante desde el inicio de la pretemporada.Lapadula es considerado por el cuerpo técnico como una pieza fundamental para el esquema ofensivo del equipo de cara al Torneo Clausura 2026.
Universitario vs Millonarios: día y hora del amistoso internacional
Universitario de Deportes se prepara para un duelo internacional de alto interés ante Millonarios el sábado 11 de julio a las 20:00 horas en el estadio Monumental. El conjunto colombiano, con 16 títulos en su país y reconocido como uno de los clubes más exitosos de Colombia, llega a Lima para disputar un amistoso que despierta expectativas entre los hinchas cremas.
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El encuentro adquiere un matiz especial por el regreso al Monumental de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos, ambos con etapas previas en Universitario. El reencuentro con estos protagonistas añade un atractivo emocional para la afición, que podrá ver nuevamente en el estadio a figuras que dejaron huella en el club.
Este amistoso será clave para medir el avance del equipo bajo la conducción de Héctor Cúper, en la antesala del regreso oficial de la Liga 1. Además, enfrentarse a un rival de la jerarquía de Millonarios ofrecerá una exigente evaluación futbolística y servirá para afianzar la confianza del grupo. Los seguidores tendrán la oportunidad de observar el desempeño del plantel frente a un adversario continental, en un partido que promete intensidad y buen fútbol en la recta final de la preparación crema.
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