Cuánto cobra cada selección por clasificar a los octavos de final del Mundial 2026

La FIFA pagará USD 15 millones a las selecciones que clasifiquen a octavos de final del Mundial 2026 y terminen entre el 9.º y el 16.º puesto (Imágenes vía Reuters/David Butler Ii)

Las selecciones que clasifiquen a octavos de final del Mundial 2026 cobrarán USD 15 millones, una suma reservada para los equipos que terminen entre el 9.º y el 16.º puesto en un torneo que amplió a 48 participantes y que distribuirá un fondo récord aprobado por la FIFA.

Ese monto integra un esquema de premios por rendimiento deportivo que la FIFA aprobó para una edición con 48 equipos y un reparto económico total superior al de torneos anteriores. Dentro del cuadro, la clasificación a octavos funciona como un umbral: ubica a las selecciones en el tramo del 9.º al 16.º puesto y, con eso, habilita el cobro de USD 15 millones.

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El esquema fijó un piso garantizado para todos los países: cada selección recibirá al menos USD 10,5 millones, incluso si queda eliminada en la fase de grupos.

En los puestos 33.º a 48.º, el premio por ubicación es de USD 9 millones y se le agrega un aporte de USD 1,5 millones destinado a costos de preparación, así el total mínimo se eleva a USD 10,5 millones.

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De acuerdo con un comunicado del Consejo de la FIFA fechado el 17 de diciembre de 2025, el organismo aprobó una contribución económica total de USD 727 millones vinculada al torneo. De ese total, USD 655 millones estarán destinados a premios por rendimiento deportivo entre las 48 selecciones participantes.

La FIFA fijó un sistema escalonado de premios por posición final

Las selecciones ubicadas entre el 17.º y el 32.º puesto cobrarán USD 11 millones dentro del sistema escalonado de premios de la FIFA (Imagn Images vía Reuters/Vincent Carchietta)

El cuadro oficial estableció un reparto por escalones que va desde los equipos eliminados en la primera fase hasta los ubicados en los puestos más altos. En esa tabla, la clasificación a octavos se refleja en el tramo del 9.º al 16.º puesto, con un premio de USD 15 millones para las selecciones que terminen en esa franja.

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Por encima de ese segmento, las selecciones ubicadas entre el 5.º y el 8.º lugar cobrarán USD 19 millones. El documento también incluyó el monto previsto para los equipos que queden entre el 17.º y el 32.º lugar, que recibirán USD 11 millones.

En la franja más baja del cuadro, los seleccionados que concluyan entre el 33.º y el 48.º puesto percibirán USD 9 millones. A esa cifra se suma el aporte de USD 1,5 millones para costos de preparación, que la FIFA incluyó como componente separado dentro del paquete general.

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Con ese mecanismo, la diferencia entre quedar eliminado en la fase de grupos y avanzar a octavos es directa en términos de ingresos. Una selección que no supere la primera fase se mantiene en el piso del programa. Una que se ubique entre el 9.º y el 16.º puesto pasa a cobrar USD 15 millones.

Ese eje ordena el cuadro. Los montos aumentan a medida que mejora la ubicación final. El esquema separa el premio por posición de un componente específico asociado a la preparación previa, que el organismo presentó como parte del paquete general.

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El campeón cobrará USD 50 millones y el subcampeón, USD 33 millones

El campeón del Mundial 2026 recibirá USD 50 millones y el subcampeón cobrará USD 33 millones, según la tabla oficial de premio (EFE)

En la parte alta del cuadro, el campeón del Mundial 2026 recibirá USD 50 millones y el subcampeón, USD 33 millones. El tercer puesto cobrará USD 29 millones y el cuarto, USD 27 millones, con montos decrecientes a medida que baja la ubicación final.

La tabla, tal como fue presentada, permite ubicar cada instancia dentro de un rango de puestos y un monto asociado. En el caso de octavos, el criterio que definió el organismo fue el lugar final: 9.º–16.º, con un pago previsto de USD 15 millones para quienes queden dentro de ese tramo.

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Según Reuters, la FIFA aprobó un aumento del 50% en el fondo de premios del torneo. La agencia señaló que se trata de una cifra y que el componente principal del programa sigue siendo el pago por rendimiento.

La FIFA transfiere el premio a cada asociación nacional

La FIFA transferirá el premio del Mundial 2026 a cada asociación nacional, que luego definirá qué porcentaje distribuye entre los futbolistas (Imagn Images vía Reuters/Blake Dahlin)

La FIFA transfiere ese dinero directamente a la asociación nacional de cada país. A partir de ahí, cada federación negocia y define qué porcentaje del premio se distribuye entre el plantel de futbolistas.

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Ese reparto interno no integra el cuadro oficial de premios por posición. Según el texto base del esquema, el porcentaje destinado a los jugadores suele ubicarse entre el 20% y el 30%, aunque la decisión final queda bajo responsabilidad de cada federación.

El organismo explicó que el diseño busca canalizar fondos hacia las asociaciones miembro participantes en una edición más amplia del torneo. En ese marco, el aporte para preparación está pensado para cubrir concentraciones, logística y planificación previas al inicio de la competencia.

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Cómo se compone el pago mínimo para los eliminados en fase de grupos

Cada selección del Mundial 2026 tendrá un piso garantizado de USD 10,5 millones, incluso si queda eliminada en la fase de grupos (REUTERS/Raquel Cunha)

Para los equipos que no superen la primera fase, el pago mínimo irá de USD 10,5 millones a USD 12,5 millones, según el detalle del reparto incluido en el documento. La estructura contempla, por un lado, una suma asociada a la ubicación final y, por otro, un pago específico para la preparación previa.

Ese mecanismo explica por qué una selección eliminada en la fase de grupos no se irá con menos de USD 10,5 millones. En cambio, una que avance y termine entre el 9.º y el 16.º puesto pasará a cobrar USD 15 millones, que es el pago previsto para las selecciones que alcancen los octavos de final dentro del esquema aprobado por la FIFA.