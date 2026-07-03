Alejandro Toledo solicitará indulto a Keiko Fujimori: “Mi situación de salud es grave y lo amerita”

Carlos Torres Caro, abogado del expresidente Alejandro Toledo, confirma que su defendido ha autorizado la preparación de una solicitud de indulto humanitario. La decisión se basa en el grave deterioro de su salud, como se evidencia en un documento manuscrito. | Exitosa Noticias

El expresidente Alejandro Toledo “autorizó” a su abogado Carlos Torres Caro solicitar el indulto por razones humanitarias a fin de dejar el penal Barbadillo donde cumple sus dos sentencias que le impuso el Poder Judicial por corrupción.

“Autorizo al Dr. Carlos Torres Caro, abogado con CAL: 13071, a preparar un texto de solicitud de indulto pues mi situación de salud es grave y lo amerita. Firmo en conformidad, miércoles 24 de junio de 2026″, se lee en el escrito que lleva la firma y huella de Toledo.

En conversación con Exitosa, Torres Caro indicó que la solicitud de indulto sería presentada a Keiko Fujimori en su primer día hábil como presidenta de la República. Ello debido a que a José María Balcázar no le alcanzaría el tiempo debido a que dejará el cargo el próximo 28 de julio.

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“Ya al estar el presidente Balcázar de salida, prácticamente no va a haber el tiempo para que pueda hacer una situación así y va a caer el documento prácticamente entre los papeleos. En cambio, si lo anunciamos y lo señalamos, esperemos que la presidenta de la República tenga la decisión política de hacerlo, de misericordia y de clemencia, que es lo que requiere el tema del indulto”, dijo el letrado.

Abogado de Toledo afirma que apuestan por el indulto ante la demora del PJ en atender su pedido de detención domiciliaria.

En la entrevista, Torres Caro también afirmó que la figura del indulto supuestamente habría sido objeto de distintas restricciones “que se hicieron con el objetivo único de impedir que Alberto Fujimori saliera de prisión, porque se establecieron requisitos que la Constitución jamás previó”.

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“Como el tema de que una persona tenía que estar prácticamente en estado agónico para efectos de concederle el indulto, cosa que la Constitución no prescribe. Y como la Constitución no prescribe, nada, ninguna ley inferior puede, pues, tener situaciones de restricción como lo ha tenido este instituto del derecho de gracia”, indicó.

El abogado de Toledo no hizo mención al requisito de firmeza de la pena privativa de la libertad que el eventual indulto dejaría sin efecto. Y es que las dos sentencias que pesan sobre el expresidente se encuentran en apelación.

Alejandro Toledo firma un documento manuscrito donde autoriza el trámite de un pedido de indulto debido a su estado de salud grave.

Las condenas de Alejandro Toledo

El expresidente Alejandro Toledo ha recibido dos condenas por delitos vinculados a corrupción y lavado de activos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.

En octubre de 2024, un Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a Toledo a 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos, tras determinar que recibió aproximadamente 35 millones de dólares en sobornos de Odebrecht a cambio de otorgar contratos para la construcción de una carretera que conecta Brasil con el sur de Perú. Además, se le impuso una inhabilitación de tres años para ejercer cargos públicos. Toledo, quien gobernó Perú entre 2001 y 2006, fue extraditado desde Estados Unidos a Perú en abril de 2023 y actualmente permanece recluido en la prisión de Barbadillo. El exmandatario niega todos los cargos en su contra.

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En septiembre de 2025, una Sala Superior Liquididora de Lima condenó por segunda vez a Toledo por el caso Ecoteva, esta vez a 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de dinero, también en el marco del caso Odebrecht. Según la fiscalía, Toledo utilizó una entidad offshore en Costa Rica para blanquear los fondos ilícitos, que fueron usados para adquirir bienes inmuebles de alto valor.