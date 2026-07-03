Beto Ortiz revela quién reemplazará su lugar en ‘El valor de la verdad’ y le desea suerte: “La va a necesitar, es una valla muy alta”

Beto Ortiz confirmó que el exalcalde de Barranco, Martín de Porres, será el nuevo conductor de 'El valor de la verdad'. El periodista le deseó éxito, aunque aseguró que asumirá una tarea complicada al reemplazarlo. Willax/ Contracorriente.

Desde que Beto Ortiz dejó la conducción de ‘El valor de la verdad’ en diciembre de 2025, surgieron diversas especulaciones sobre el futuro del programa y quién asumiría su lugar. Ahora, fue el propio periodista quien sorprendió al confirmar que el exitoso formato continuará al aire y, además, reveló públicamente el nombre de la persona que tomará la posta en la conducción.

Durante una reciente intervención, Ortiz confirmó que el exalcalde de Barranco, Martín del Pomar, será quien tome las riendas del programa. Sin embargo, además de anunciar el nombre de su reemplazante, aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje cargado de ironía, buenos deseos y algunas reflexiones sobre el reto que tendrá por delante.

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Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

Beto Ortiz confirma que Martín de Porres será el nuevo conductor de ‘El valor de la verdad’

Sin rodeos, el periodista dio a conocer el nombre de quien estará al frente del exitoso formato televisivo. “Y les voy a contar que un exalcalde va a ser el nuevo conductor de ‘El valor de la verdad’. Jum. Sí, un exalcalde de Barranco. Estoy hablando del señor Martín de Porres”, expresó.

Tras revelar el nombre de su sucesor, Ortiz recordó parte de la trayectoria profesional de Martín del Pomar, señalando que actualmente trabaja en Panamericana Televisión.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

“Que trabaja en Panamericana. Estaba en un pódcast, creo, que se llamaba ‘Monstruitos y pirañas’ o está todavía, no, la verdad es que no estoy muy al tanto. Pero hace entrevistas en Panamericana”, comentó.

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Aunque reconoció no seguir de cerca su trabajo, dejó claro que conoce parte del recorrido profesional de quien ahora asumirá uno de los programas más comentados de la televisión peruana.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

“La va a necesitar”: Beto Ortiz le desea suerte a su reemplazo

Luego de confirmar la noticia, Beto Ortiz pasó a referirse directamente al reto que tendrá Martín del Pomar como nuevo conductor de ‘El valor de la verdad’.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

Fiel a su estilo, mezcló humor e ironía para desearle éxito en esta nueva etapa. “Y entonces ahora resulta que Martín del Pomar va... igualito, es imbécil, va a conducir ‘El valor de la verdad’. Yo le deseo toda la suerte del mundo porque la va a necesitar”, manifestó.

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Posteriormente, aseguró que el desafío no será sencillo debido al nivel de expectativa que existe alrededor del programa y de la figura que él representó durante años.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

Beto Ortiz asegura que reemplazarlo será un enorme desafío

En otro momento de sus declaraciones, el periodista afirmó que conducir ‘El valor de la verdad’ implica afrontar una responsabilidad importante y comparó esa situación con asumir otros programas emblemáticos de la televisión peruana.

“Con la humildad que me caracteriza, tengo que decirte, Martín del Pomar, que es una valla muy alta, es un poco difícil llenar ese enorme vacío”, señaló.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

Luego desarrolló su idea recurriendo a una comparación con otros espacios ampliamente conocidos por el público. “Es como si a alguien le pidieran conducir ‘Magaly TV’ o conducir a Gisela. Hay algunas sillas que no se pueden llenar”, expresó.

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Con esas palabras dejó entrever que considera que su paso por el programa dejó una marca difícil de reemplazar.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

Beto Ortiz envía mensaje final a Martín de Porres y menciona a Pamela López y Melissa Klug

Antes de finalizar sus declaraciones, el periodista volvió a dirigirse a su sucesor y reiteró sus buenos deseos, aunque sin perder el tono irónico que caracterizó todo su mensaje.

“Así que, Martín, te deseo suerte. Fuerza, hermano, en esta dura prueba que te da el destino con esta cruz que te toca cargar”, comentó.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

Además, recordó que una de las primeras tareas del nuevo conductor será entrevistar a dos de las figuras más mediáticas del espectáculo peruano. “Pero hacer ‘El valor de la verdad’ y entrevistar además a Pamela López y Melissa Klug. ¡Otra vez!”, exclamó.

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Finalmente, cerró su intervención con un comentario relacionado al aspecto económico del cargo. “Te deseo suerte, que te vaya lindo y, sobre todo, que te paguen lo mismo que me pagaban a mí. Es mi mayor deseo”, concluyó entre risas.

Las declaraciones de Beto Ortiz no tardaron en generar diversas reacciones entre los seguidores del programa, quienes ahora esperan conocer cómo será la nueva etapa de ‘El valor de la verdad’ bajo la conducción de Martín del Pomar. Mientras algunos consideran que cada conductor puede imprimir su propio estilo al formato, otros coinciden en que el periodista dejó una huella importante en el espacio televisivo. Lo cierto es que el anuncio ha despertado expectativa por el próximo estreno del programa y por la forma en que el nuevo conductor afrontará uno de los retos más importantes de su carrera en televisión.

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Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.