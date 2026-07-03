Dónde ver Australia vs Egipto HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Australia vs Egipto: canal TV del partido por 16avos de final de la Copa del Mundo 2026.

Egipto y Australia disputarán este viernes 3 de julio el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El encuentro comenzará a las 13:00 horas de Perú y tendrá lugar en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. A continuación, se detalla cómo seguir en vivo las incidencias de este partido decisivo.

Dónde ver Australia vs Egipto por dieciseisavos del Mundial 2026

El duelo entre Egipto y Australia será transmitido en exclusiva por DirecTV, que posee los derechos de emisión de la Copa del Mundo 2026. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por la señal televisiva como mediante la plataforma digital DGO, disponible en diversos dispositivos.

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Infobae Perú ofrecerá una cobertura integral a través de su portal, con información previa, seguimiento minuto a minuto, registro de goles, jugadas destacadas, declaraciones de los protagonistas y las reacciones más importantes tras el final del partido.

Horario de Australia vs Egipto por dieciseisavos del Mundial 2026

Este cotejo se iniciará a las 13:00 horas de Perú; 21:00 horas de Egipto y 3:30 horas de Australia (del sábado 4 de julio). Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 15:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llega Egipto?

Egipto inició su participación en la Copa del Mundo con un empate 1-1 frente a Bélgica, mostrando solidez ante uno de los equipos europeos más competitivos del grupo. En su segundo compromiso, el conjunto africano superó con autoridad a Nueva Zelanda al imponerse 3-1, resultado que le permitió sumar tres puntos clave en la lucha por la clasificación.

En la última jornada de la fase de grupos, Egipto igualó 1-1 ante Irán, cerrando así la primera etapa del torneo sin conocer la derrota. Con estos resultados, el equipo de Mohamed Salah concluyó invicto y mantuvo intactas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

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¿Cómo llega Australia?

Australia abrió su camino en la Copa del Mundo con una victoria importante ante Turquía por 2-0, sumando sus primeros tres puntos en el certamen. En la segunda fecha, los ‘socceroos’ se midieron con Estados Unidos y cayeron por 2-0, lo que les obligó a buscar un resultado positivo en la última jornada.

El equipo oceánico cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Paraguay, asegurando un punto que resultó determinante para mantener sus opciones de clasificación a los octavos de final.

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Australia 0

Último enfrentamiento

Australia y Egipto se midieron por última vez el 17 de noviembre de 2010 en un partido amistoso disputado en El Cairo. En esa ocasión, los ‘faraones’ se impusieron como locales por 3-0, con goles de Ahmed Abdelzaher, Gedo y Mohamed Zidan, quien marcó desde el punto de penal.

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En la historia de la Copa del Mundo, ambas selecciones nunca se han enfrentado en este certamen. Por ese motivo, el partido de este viernes representa un cruce inédito que despierta interés entre los aficionados.

Posibles alineaciones

- Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Aziz Behich, Aiden O’Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos; Connor Metcalfe, Nestory Irankunda, Cristian Volpato. DT: Tony Popovic.

- Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdy Fathy, Ahmed Abou; Marwan Attia, Mohanad Lasheen; Mostafa Zizo, Hossam Abdelmaguid, Emam Ashour; Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.