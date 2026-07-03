¿Por qué detuvieron a Jackson Mora? El presunto modus operandi que usó con ‘Los Arquitectos del Fraude’ para apoderarse de S/ 10 millones

Jackson Mora, con las manos esposadas, se sienta en un banco metálico con expresión de preocupación en lo que parece una sala de detención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario y expeleador de artes marciales mixtas Jackson Mora Rodríguez, de 51 años, fue detenido de forma preliminar el 2 de julio por agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri en su vivienda del distrito limeño de San Borja. La Fiscalía lo señala como presunto integrante de la organización criminal denominada “Los Arquitectos del Fraude”, acusada de transferir ilegalmente S/ 9.984.793 que la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha (Ica), mantenía depositados en una cuenta administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El operativo, autorizado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina en el marco de una investigación iniciada en 2024, comprendió el allanamiento simultáneo de 12 inmuebles en Lima y Chincha. Mora permanecerá siete días detenido en la sede de la Dirincri, ubicada en la avenida España.

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Detienen a Jackson Mora y lo acusan de integrar una banda criminal: “Los arquitectos del fraude”

¿Cómo operó la banda ‘Los arquitectos del fraude?

Según la tesis fiscal, los integrantes de la presunta organización se acercaron al alcalde de Pueblo Nuevo haciéndose pasar por asesores de la congresista Jeny López. Para dar credibilidad al engaño, alquilaron por mil soles —por diez días— una oficina en el piso 11 del edificio Polo Hunt II, en la cuadra 14 de la avenida La Encalada, que presentaron como el despacho de la parlamentaria.

Con esa fachada, lograron que el burgomaestre les entregara su DNI y su código de acceso a la plataforma del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF, bajo la falsa promesa de asesoría técnica para el desembolso de fondos destinados a un proyecto de agua y desagüe. Una vez obtenidas las credenciales, los ciberdelincuentes bloquearon el acceso al SIAF a las autoridades municipales acreditadas y ejecutaron la transferencia de los casi diez millones de soles, provenientes del canon minero asignado al distrito.

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De acuerdo con los documentos del Ministerio Público exhibidos por el programa Magaly TV, La Firme, el dinero fue trasladado desde la cuenta del Banco de la Nación de la Municipalidad de Pueblo Nuevo hacia la cuenta de la empresa FFC MMA SAC, cuya gerente general es Noelia Ruth Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. Desde allí, los fondos habrían sido distribuidos mediante más de diez cheques de gerencia a distintas compañías de fachada.

El programa 'Magaly TV La Firme' destapa un escándalo financiero. La empresa FFC MMA de Jackson Mora recibió una transferencia de más de 11 millones de soles de la Municipalidad de Pueblo Nuevo en Chincha. Mientras el alcalde denuncia un 'fraude informático', surgen dudas sobre la naturaleza de la transacción y un posible vínculo entre ambas partes. ATV/ Magaly TV La Firme.

El rol de Jackson Mora según la Fiscalía

La investigación fiscal sostiene que Mora tenía pleno conocimiento del depósito y coordinó con su cómplice David Mesones Mazzini para que los fondos ingresaran a la cuenta de FFC MMA SAC. Según las autoridades, el 23 de abril de este año Mora fue captado en videos junto a su hermana y otros presuntos integrantes de la banda en las inmediaciones de una agencia del BCP en el distrito de Miraflores, mientras el dinero llegaba a la cuenta de la empresa.

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Tras coordinar con Mesones, Mora habría instruido a Noelia para que ordenara los cheques de gerencia a nombre de las empresas receptoras del dinero.

El 24 de abril, el alcalde de Pueblo Nuevo solicitó al Banco de la Nación el bloqueo de la transferencia. Ese mismo día declaró como testigo ante la Depincri de Chincha. En Lima, de forma paralela, fue intervenido Félix Víctor Saldarriaga Guerrero cuando intentaba retirar 400 mil dólares que, según la investigación, provenían de los fondos municipales.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Las empresas investigadas y la detención

FFC MMA SAC fue constituida en 2017. Según información de acceso público citada por Panamericana Televisión, la compañía desarrolla actividades vinculadas al reciclaje de desperdicios y servicios de entretenimiento. Las operaciones bancarias revisadas por las autoridades registran transferencias a favor de la empresa por conceptos relacionados con un supuesto proyecto de protección frente a riesgos de residuos sólidos y la creación de un servicio de práctica deportiva en el estadio municipal de Pueblo Nuevo. Jackson Mora ejerció la gerencia general de la empresa antes de que su hermana Noelia asumiera el cargo.

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Durante el operativo del 2 de julio, Mora fue trasladado con chaleco policial y esposado. Otro de los detenidos, identificado como César Mead, fue consultado por su presunta vinculación con la banda. “Yo alquilo una oficina, nada más. Yo no he hecho nada malo”, respondió ante la prensa.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Los antecedentes y la posición de Mora

El caso no es nuevo para el entorno de Mora. En mayo de este año, Magaly TV, La Firme difundió un informe sobre las transferencias a FFC MMA SAC. En aquella oportunidad, Mora rechazó cualquier vínculo con las presuntas irregularidades: “Noelia no ha recibido nada, brother. Noelia no ha recibido nada. La verdad, que yo tenga conocimiento, no hay nada. Al cien por ciento, no sé nada. Y que yo me haya reunido con este tipo o el alcalde y yo no me haya enterado, brother, es imposible que yo no me entere. Uno sabe lo que entra, uno sabe la plata que hay”, declaró al programa.

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En enero de 2026, exsocios ya lo habían acusado de presuntos arreglos en peleas de artes marciales mixtas.

La conferencia de prensa para detallar el operativo contó con la participación del director de la Dirincri, Víctor Revoredo; el jefe de la División de Investigación de Estafas, Freddy Delgado de La Torre; y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola. Las diligencias continuarán en Chincha, donde los investigadores realizarán nuevas actuaciones en las próximas horas.