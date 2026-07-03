Jackson Mora: allanan 12 inmuebles y empresa ligada a su familia figura en investigación presunto fraude informático en Chincha

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, fue detenido preliminarmente durante un operativo de la Dirincri como parte de una investigación por un presunto fraude informático que habría afectado a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha. Panamericana TV/ 24 horas.

La investigación por un presunto fraude informático contra la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, dio un importante giro este jueves luego de que agentes de la División de Investigación de Estafas de la Dirincri ejecutaran un amplio operativo que incluyó la detención preliminar de varios investigados, entre ellos el empresario Jackson Mora, conocido también por haber estado casado con la conductora Tilsa Lozano.

El despliegue policial comprendió el allanamiento de 12 inmuebles y fue autorizado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, en el marco de una investigación iniciada en 2024 por el presunto desvío de recursos públicos de la comuna chinchana.

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Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

¿Por qué fue detenido Jackson Mora? Esto investiga la Fiscalía y la Dirincri

De acuerdo con el informe difundido por Panamericana Televisión, el caso se originó tras una denuncia presentada por el alcalde de Pueblo Nuevo, quien alertó sobre un presunto fraude informático relacionado con transferencias de dinero que habrían beneficiado a uno de los negocios vinculados a la familia de Jackson Mora.

Durante el operativo, el empresario fue intervenido en su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Borja.

Las imágenes difundidas por el citado medio muestran a Jackson Mora vistiendo una bermuda, zapatillas, una polera oscura y un chaleco colocado por los agentes de la División de Investigación de Estafas mientras era trasladado por efectivos policiales.

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Según la investigación preliminar, las autoridades buscan determinar si existieron irregularidades en operaciones bancarias relacionadas con pagos efectuados por la municipalidad y que habrían terminado en cuentas vinculadas a una empresa investigada.

Operativo incluyó el allanamiento de 12 inmuebles y varios detenidos

La intervención policial se realizó de manera simultánea en distintos puntos de Lima y Chincha.

Tras las diligencias, los detenidos fueron trasladados hasta la sede principal de la Dirincri, ubicada en la avenida España, donde permanecieron mientras continuaban las investigaciones.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

El informe televisivo precisó que el operativo responde a una investigación iniciada durante el año 2024 y que busca esclarecer el presunto desvío de fondos municipales mediante operaciones financieras que ahora son materia de análisis por parte de las autoridades.

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Como parte de las medidas judiciales, el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina ordenó la detención preliminar, el allanamiento, el registro domiciliario y la incautación de bienes relacionados con los investigados.

En total fueron 12 inmuebles los que fueron intervenidos durante el despliegue policial.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Empresa vinculada a familiar de Jackson Mora figura en la investigación

De acuerdo con la información presentada por Panamericana Televisión, una de las empresas que aparece dentro de las investigaciones es FFC MMA SAC, cuya gerencia general figura a nombre de una hermana de Jackson Mora.

El reportaje indicó que la empresa fue constituida en 2017 y que, según información de acceso público, desarrolla actividades relacionadas con el reciclaje de desperdicios y también con servicios de entretenimiento.

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Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Asimismo, las pesquisas preliminares apuntan a que dicha empresa habría figurado como proveedora de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Según la información difundida, las operaciones bancarias que vienen siendo revisadas por las autoridades mostrarían transferencias realizadas a favor de FFC MMA SAC por conceptos relacionados con un supuesto proyecto de protección frente a peligros derivados de residuos sólidos y la creación del servicio de práctica deportiva en el estadio municipal.

Estos movimientos financieros forman parte de las diligencias que actualmente son evaluadas por la Fiscalía y la Dirincri, que buscan determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado una conclusión definitiva sobre los hechos investigados.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Uno de los intervenidos negó estar involucrado en los hechos

Durante la cobertura periodística también fue abordado otro de los detenidos, identificado como César Mead, quien fue consultado por su presunta vinculación con la investigación.

Al ser interceptado por la prensa, el investigado respondió:

“Yo alquilo una oficina, nada más. Yo no he hecho nada malo.”

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Ante la consulta sobre si estaba involucrado en otras carpetas fiscales, respondió:

“No, no, no.”

Posteriormente también fue consultado sobre una eventual relación con Jackson Mora, aunque evitó brindar mayores declaraciones mientras era conducido por los agentes policiales.

Las autoridades, por su parte, continúan recopilando documentación y evidencias para establecer el grado de participación que habría tenido cada uno de los investigados.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Los detenidos serán trasladados a Chincha para continuar las diligencias

Durante un enlace en vivo desde la sede de la Dirincri, el periodista Bruno Rondón informó que todos los detenidos serían trasladados hasta Pueblo Nuevo, en Chincha, lugar donde se originó la denuncia.

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Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Asimismo, señaló que la Policía Nacional del Perú convocó una conferencia de prensa para brindar mayores detalles del caso.

En la presentación participarán el director de la Dirincri, Víctor Revoredo; el jefe de la División de Investigación de Estafas, Freddy Delgado de La Torre; y el comandante general de la Policía, Óscar Arriola.

Según explicó el reportero, la Policía ha denominado de manera preliminar a la presunta organización investigada como “Los Arquitectos del Fraude”, nombre utilizado dentro de la investigación policial y que aún deberá ser sustentado durante el desarrollo del proceso.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.

Las diligencias continuarán en las próximas horas en Chincha, donde los investigadores realizarán nuevas actuaciones para esclarecer el presunto fraude denunciado por la Municipalidad de Pueblo Nuevo.

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Por el momento, Jackson Mora y los demás intervenidos permanecen en calidad de investigados dentro de este proceso. Será el desarrollo de las investigaciones fiscales y las decisiones que adopten las autoridades judiciales las que determinen las responsabilidades correspondientes, si las hubiera. Mientras tanto, la Policía y el Ministerio Público continúan reuniendo elementos que permitan esclarecer el presunto desvío de fondos públicos que motivó este operativo de gran magnitud.

Allanan vivienda de Jackson Mora durante operativo por presunto millonario desvío de fondos municipales. Captura: 24 horas.