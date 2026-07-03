Extorsionadores incendian combi en el Callao y dejan cuatro vehículos afectados

Un ataque extorsivo dejó una combi completamente calcinada, daños en otros tres vehículos y afectaciones en una vivienda durante la madrugada de este viernes 03 de julio en el sector de Villegas en el Callao.
La unidad fue incendiada por un sujeto encapuchado, según registraron las cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo con Buenos días Perú de Panamericana Televisión, el conductor aseguró que, pese a pagar dinero a bandas criminales desde hace varios años, su móvil terminó convertido en chatarra.
El atentado ocurrió alrededor de las 3:00 a. m. Las imágenes de videovigilancia muestran a un hombre con capucha y una mochila acercarse hasta la combi que cubra la ruta Lima-Callao. Minutos después se ubicó detrás del vehículo, le prendió fuego y huyó del lugar. Las llamas consumieron rápidamente el carro y provocaron que esta avanzara sin control hasta impactar contra una vivienda cercana.
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El propietario relató que intentó sofocar el incendio junto con otras personas, pero el fuego se propagó con rapidez. Como consecuencia, el inmueble sufrió daños en parte de la estructura, la puerta y las mayólicas, mientras la combi quedó empotrada contra la fachada.
“De mi cámara vi que un muchacho vino con capucha, roció resina y prendió fuego a la combi. Salimos a apagarlo con agua. El vehículo avanzó cuando se prendió con todo y fuego y no pudimos hacer nada. Chocó con mi casa, casi se prende toda la madera”, declaró.
El siniestro también alcanzó otras tres unidades estacionadas en la misma calle. Una segunda de la ruta Lima-Callao terminó con severos daños, mientras que un automóvil Hyundai Elantra presentó afectaciones ocasionadas por las llamas y el intenso calor. Bomberos y vecinos trabajaron para controlar la emergencia y evitar que el fuego continuara propagándose.
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El conductor manifestó que la pérdida de su herramienta de trabajo agrava su situación económica, debido a que todavía mantiene obligaciones financieras por la compra de su herramienta de trabajo. Además, deberá asumir los gastos de reparación de la vivienda afectada por el impacto de la combi.
La víctima sostuvo que realiza pagos extorsivos de manera diaria a distintas organizaciones criminales, aunque afirmó desconocer su identidad. Según explicó, entrega aproximadamente S/23 cada día, monto que se distribuye entre tres grupos delictivos.
Consultado sobre el destino de ese dinero, respondió que los pagos se reparten entre varias bandas. Además, El transportista precisó que esos desembolsos comenzaron hace aproximadamente dos o tres años. Sin embargo, señaló que esa situación no evitó el ataque contra su vehículo. “No sé por qué me han hecho esto. Esto es un abuso”, expresó.
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Los vecinos del sector manifestaron su preocupación por lo ocurrido y solicitaron mayor presencia policial. Indicaron que se trata de una zona con acceso restringido, rejas y una caseta de seguridad, por lo que no comprenden cómo el responsable logró ingresar durante la madrugada. Asimismo, pidieron patrullaje permanente para prevenir nuevos hechos de violencia, mientras otros propietarios acudieron al lugar para verificar el estado de sus carros tras el incendio.
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