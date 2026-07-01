Paso a paso: cómo será la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del Perú

Los Jurados Electorales Especiales han terminado las proclamaciones descentralizadas y el JNE se alista para la ceremonia en la que se reconocerá a la lideresa de Fuerza Popular como presidenta. REUTERS/Stifs Paucca/File Photo

El proceso electoral está llegando a su fin y la proclamación de Keiko Fujimori como la primera presidenta electa del Perú es inminente. Con la última audiencia pública descentralizada de proclamación de resultados realizada por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, dentro de dos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene programado realizar la ceremonia oficial con los resultados finales.

¿Cómo se realiza la proclamación final? El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes:

PUBLICIDAD

Roberto Rolando Burneo Bermejo : Presidente del JNE.

Gunther Hernán Gonzales Barrón: Miembro titular.

Marta Elizabeth Maisch Molina: Miembro titular.

Rubén Jaime Torres Cortés: Miembro titular.

Aarón Oyarce Yuzeli: Miembro titular.

Durante la sesión solemne, se indicará cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales. En este caso, con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), se conoce que al 100 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori recibió 9,223,396 votos (50.135 %), mientras que Roberto Sánchez obtuvo 9,173,755 (49.865 %).

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

Proclamación no podrá anularse

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el viernes 3 de julio es la fecha prevista para la proclamación de los resultados oficiales

“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Eleccionesllevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio”, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Ante la consulta sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero sostuvo que “cualquier ciudadano tiene el derechode recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque remarcó que el proceso electoral se rige por etapas que no se pueden reabrir una vez cerradas.

Jurados Electorales Especiales tienen hasta el lunes para proclamar los resultados de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

En esa línea, el funcionario apuntó a la vigencia de los plazos y a la imposibilidad de retroceder en el cronograma tras los hitos finales. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”, señaló.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Sus vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.

PUBLICIDAD