Keiko Fujimori EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Tras el cierre del conteo de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia del Perú el 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori inicia la etapa final hacia la Presidencia de la República tras el cierre del escrutinio de votos de la segunda vuelta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo al 100% y otorgó a la candidata de Fuerza Popular una ventaja de 49.641 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una de las definiciones electorales más ajustadas de las últimas décadas.

De acuerdo con los resultados finales de la ONPE, Fujimori alcanzó 50,135% de los votos válidos, frente al 49,865% obtenido por Sánchez. Aunque el conteo electoral ya terminó, el proceso aún debe completar su cierre institucional ante el Jurado Nacional de Elecciones, encargado de la proclamación oficial de la fórmula presidencial ganadora. Desde ese momento, el foco político se traslada a la transición de gobierno, la entrega de credenciales, la conformación del próximo gabinete y la juramentación prevista para el 28 de julio.

Con el conteo cerrado, la disputa electoral empieza a ceder paso a otra pregunta: cómo será el tránsito de Keiko Fujimori hacia Palacio de Gobierno y qué señales dará antes de asumir formalmente la Presidencia del Perú. Sgue minuto a minuto los hitos de esta fase.