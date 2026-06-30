Perú

Keiko Fujimori EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100%, la lideresa de Fuerza Popular entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia: proclamación oficial del JNE, entrega de credenciales, transición de gobierno y juramentación el 28 de julio

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori con blazer blanco y collar de perlas posa frente a la bandera de Perú y un fondo de interior palaciego con candelabros y cuadros
Tras el cierre del conteo de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia del Perú el 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keiko Fujimori inicia la etapa final hacia la Presidencia de la República tras el cierre del escrutinio de votos de la segunda vuelta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo al 100% y otorgó a la candidata de Fuerza Popular una ventaja de 49.641 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una de las definiciones electorales más ajustadas de las últimas décadas.

De acuerdo con los resultados finales de la ONPE, Fujimori alcanzó 50,135% de los votos válidos, frente al 49,865% obtenido por Sánchez. Aunque el conteo electoral ya terminó, el proceso aún debe completar su cierre institucional ante el Jurado Nacional de Elecciones, encargado de la proclamación oficial de la fórmula presidencial ganadora. Desde ese momento, el foco político se traslada a la transición de gobierno, la entrega de credenciales, la conformación del próximo gabinete y la juramentación prevista para el 28 de julio.

Con el conteo cerrado, la disputa electoral empieza a ceder paso a otra pregunta: cómo será el tránsito de Keiko Fujimori hacia Palacio de Gobierno y qué señales dará antes de asumir formalmente la Presidencia del Perú. Sgue minuto a minuto los hitos de esta fase.

Estos son los resultados finales al 100% de la segunda vuelta presidencial. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se consagra como ganadora con el 50.135% de los votos, superando a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Conozca la diferencia de votos y el análisis detallado por macro región. | Canal N
11:34 hsHoy

El conteo terminó, pero falta la proclamación oficial del JNE

El cierre del escrutinio de la ONPE no equivale automáticamente a la proclamación presidencial. Tras el conteo final, corresponde que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen las proclamaciones descentralizadas y que el Jurado Nacional de Elecciones consolide el resultado antes de emitir la resolución final.

El JNE señaló que la proclamación oficial podría realizarse esta semana, una vez concluidas las etapas pendientes. La resolución final del máximo organismo electoral será el acto que cierre formalmente el proceso en sede electoral y habilite la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa.

La etapa es especialmente sensible por la estrecha diferencia entre ambos candidatos y por los recursos presentados durante los últimos días de la segunda vuelta. Sin embargo, especialistas en derecho electoral han señalado que el calendario institucional debe continuar hasta la proclamación oficial y la juramentación del nuevo gobierno.

Jorge Valdivia, coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, detalla los procedimientos y plazos para resolver las más de 200 apelaciones presentadas tras la segunda vuelta electoral, antes de la proclamación oficial de resultados. | Canal N
11:33 hsHoy

Entrega de credenciales y juramentación del 28 de julio

Después de la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a Keiko Fujimori y a los integrantes de su fórmula presidencial. Este acto acredita formalmente a las autoridades electas y marca el inicio de la fase final antes del cambio de mando.

Según lo anunciado por el JNE, la entrega de credenciales está prevista para el 15 de julio en el Teatro Nacional. La ceremonia permitirá oficializar a la fórmula ganadora antes de la juramentación presidencial, que debe realizarse el 28 de julio ante el Congreso de la República.

Ese día, Fujimori deberá asumir el cargo en medio de un escenario político complejo: una elección cerrada, un país dividido territorialmente y una ciudadanía golpeada por años de inestabilidad presidencial, inseguridad ciudadana y desaceleración económica.

En declaraciones exclusivas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que la proclamación oficial de los resultados de las elecciones generales 2026 se realizará a más tardar el 3 de julio. Asimismo, adelantó que la entrega de credenciales será el 15 de julio en el Teatro Nacional. | JNE TV
11:32 hsHoy

La transición política entra en marcha

Con el resultado de la ONPE cerrado, la transición se convierte en el nuevo centro de atención. En esta etapa, se espera que el equipo de Fuerza Popular inicie coordinaciones para el traspaso de información con el gobierno saliente, defina vocerías y adelante señales sobre las prioridades de los primeros meses.

Uno de los temas centrales será la conformación del gabinete ministerial. Los nombres que se anuncien para la Presidencia del Consejo de Ministros, Economía, Interior, Justicia, Salud y Educación serán leídos como las primeras señales del estilo de gobierno que buscará imprimir Fujimori desde Palacio.

También se espera que la futura administración precise su estrategia frente a la inseguridad ciudadana, uno de los principales ejes de campaña, así como sus primeras medidas económicas, sociales y de gestión pública. En un país acostumbrado a cambios bruscos de gabinete y crisis entre Ejecutivo y Congreso, la composición del primer equipo ministerial tendrá un peso político decisivo.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, junto a otro hombre, caminan hacia adelante en un entorno oscuro. Sánchez viste traje azul, Fujimori un vestido blanco con cinturón floral
La conformación del gabinete ministerial será una de las primeras señales del gobierno de Keiko Fujimori en áreas como Economía, Interior, Justicia, Salud y Educación. (Jurado Nacional de Elecciones)
02:40 hsHoy

Roberto Sánchez y los recursos pendientes

Roberto Sánchez ha cuestionado el resultado electoral y anunció la presentación de recursos judiciales, principalmente vinculados al voto en el exterior. Su posición mantiene abierta una tensión política, aunque el conteo de la ONPE ya cerró con ventaja para Fujimori y la proclamación oficial depende del JNE.

Durante los últimos días, Sánchez sostuvo que no reconocerá los resultados y denunció presuntas irregularidades, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas capaces de revertir el resultado final. Observadores internacionales, como la OEA y la Unión Europea, han llamado a respetar el proceso y esperar el cierre institucional.

La atención estará puesta en si Juntos por el Perú mantiene una estrategia de cuestionamiento judicial y movilización política o si abre una etapa de oposición parlamentaria frente al próximo gobierno.

Pese al rechazo del JNE a sus impugnaciones, el candidato de Juntos por el Perú anunció que su equipo legal evalúa nuevas acciones para cuestionar los resultados de la segunda vuelta. Video: Canal N
02:33 hsHoy

Congreso, gobernabilidad y primeros desafíos

Keiko Fujimori llegará al poder con el reto de construir gobernabilidad desde el primer día. Fuerza Popular tendrá una bancada numerosa en el nuevo Congreso bicameral, pero la estrechez del resultado obliga a buscar acuerdos más allá de su propio bloque político.

La relación entre Ejecutivo y Legislativo será uno de los primeros indicadores de estabilidad. Después de una década marcada por vacancias, renuncias, sucesiones presidenciales y choques constantes entre poderes del Estado, el próximo gobierno enfrentará una expectativa central: evitar que el ciclo de crisis vuelva a repetirse.

Entre los desafíos inmediatos figuran la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la gestión de conflictos sociales, la reconstrucción de confianza institucional y la preparación ante emergencias climáticas. También será clave observar qué lugar ocuparán las promesas de campaña frente a la necesidad de consensos políticos.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriONPEJurado Nacional de EleccionesElecciones Perú 2026Gobierno 2026peru-politica

Últimas noticias

Niño recibe un trasplante de corazón gracias a la donación de órganos de otro menor

La rapidez y la articulación de especialistas fueron determinantes para preservar la viabilidad del corazón y concretar con éxito el trasplante pediátrico

Niño recibe un trasplante de corazón gracias a la donación de órganos de otro menor

Precio del dólar en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 30 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 30 de junio

Dónde ver Francia vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

‘Les bleus’ y ‘el muro sueco’ chocan en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey como sede y el regreso de Didier Deschamps al banquillo francés tras liderar su grupo con puntaje perfecto

Dónde ver Francia vs Suecia HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Dónde ver Ecuador vs México HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

El dueño de casa confiará en el apoyo de su público y en su espléndida dinámica, aquella que la catapultó a un pleno en el liderato de su serie, para imponer condiciones ante un oponente de mucho carácter

Dónde ver Ecuador vs México HOY en Perú: canal tv online del duelo por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juega Francia vs Suecia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

Galos y suecos se enfrentan por un lugar en los octavos de final del torneo en Norteamérica. Revisa el horario y todos los detalles de la contienda

A qué hora juega Francia vs Suecia HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paro docente en Buenos Aires: denuncian una creciente ola de violencia en las escuelas y reclaman la reapertura de paritarias

Paro docente en Buenos Aires: denuncian una creciente ola de violencia en las escuelas y reclaman la reapertura de paritarias

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este martes 30 de junio

Nacho Levy habló por primera vez luego de las acusaciones de Cecilia Ce: “Necesito pedirles perdón”

Hermann Hesse, escritor alemán: “El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo”

Lo que Vozinha nos puede enseñar sobre la importancia de generar oportunidades para los jóvenes

INFOBAE AMÉRICA

Las 10 familias más ricas de Estados Unidos en 2026, según Forbes

Las 10 familias más ricas de Estados Unidos en 2026, según Forbes

Hermann Hesse, escritor alemán: “El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo”

Alerta por calor extremo en el Mundial: las ciudades sede que rozarán los 50 °C el fin de semana del 4 de julio

El piloto de un vuelo de JetBlue reporta un posible impacto con un dron durante la aproximación al aeropuerto JFK

Pese al pacto firmado con Estados Unidos, Irán insiste en controlar Ormuz y pone en peligro la tregua en Medio Oriente

DEPORTES

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Nuevo capítulo en la novela sobre el futuro de Julián Álvarez: el guiño del presidente del Barcelona en medio de las negociaciones

Serena Williams regresa a Wimbledon y, con un patrimonio de USD 400 millones, demuestra que su desafío ya no pasa por el dinero

La dramática definición por penales en Países Bajos vs. Marruecos con Bono como héroe y una atajada inusual