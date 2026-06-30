Keiko Fujimori EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú

Keiko Fujimori inicia la etapa final hacia la Presidencia de la República tras el cierre del escrutinio de votos de la segunda vuelta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo al 100% y otorgó a la candidata de Fuerza Popular una ventaja de 49.641 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en una de las definiciones electorales más ajustadas de las últimas décadas.
De acuerdo con los resultados finales de la ONPE, Fujimori alcanzó 50,135% de los votos válidos, frente al 49,865% obtenido por Sánchez. Aunque el conteo electoral ya terminó, el proceso aún debe completar su cierre institucional ante el Jurado Nacional de Elecciones, encargado de la proclamación oficial de la fórmula presidencial ganadora. Desde ese momento, el foco político se traslada a la transición de gobierno, la entrega de credenciales, la conformación del próximo gabinete y la juramentación prevista para el 28 de julio.
Con el conteo cerrado, la disputa electoral empieza a ceder paso a otra pregunta: cómo será el tránsito de Keiko Fujimori hacia Palacio de Gobierno y qué señales dará antes de asumir formalmente la Presidencia del Perú. Sgue minuto a minuto los hitos de esta fase.
El conteo terminó, pero falta la proclamación oficial del JNE
El cierre del escrutinio de la ONPE no equivale automáticamente a la proclamación presidencial. Tras el conteo final, corresponde que los Jurados Electorales Especiales (JEE) culminen las proclamaciones descentralizadas y que el Jurado Nacional de Elecciones consolide el resultado antes de emitir la resolución final.
El JNE señaló que la proclamación oficial podría realizarse esta semana, una vez concluidas las etapas pendientes. La resolución final del máximo organismo electoral será el acto que cierre formalmente el proceso en sede electoral y habilite la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa.
La etapa es especialmente sensible por la estrecha diferencia entre ambos candidatos y por los recursos presentados durante los últimos días de la segunda vuelta. Sin embargo, especialistas en derecho electoral han señalado que el calendario institucional debe continuar hasta la proclamación oficial y la juramentación del nuevo gobierno.
Entrega de credenciales y juramentación del 28 de julio
Después de la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a Keiko Fujimori y a los integrantes de su fórmula presidencial. Este acto acredita formalmente a las autoridades electas y marca el inicio de la fase final antes del cambio de mando.
Según lo anunciado por el JNE, la entrega de credenciales está prevista para el 15 de julio en el Teatro Nacional. La ceremonia permitirá oficializar a la fórmula ganadora antes de la juramentación presidencial, que debe realizarse el 28 de julio ante el Congreso de la República.
Ese día, Fujimori deberá asumir el cargo en medio de un escenario político complejo: una elección cerrada, un país dividido territorialmente y una ciudadanía golpeada por años de inestabilidad presidencial, inseguridad ciudadana y desaceleración económica.
La transición política entra en marcha
Con el resultado de la ONPE cerrado, la transición se convierte en el nuevo centro de atención. En esta etapa, se espera que el equipo de Fuerza Popular inicie coordinaciones para el traspaso de información con el gobierno saliente, defina vocerías y adelante señales sobre las prioridades de los primeros meses.
Uno de los temas centrales será la conformación del gabinete ministerial. Los nombres que se anuncien para la Presidencia del Consejo de Ministros, Economía, Interior, Justicia, Salud y Educación serán leídos como las primeras señales del estilo de gobierno que buscará imprimir Fujimori desde Palacio.
También se espera que la futura administración precise su estrategia frente a la inseguridad ciudadana, uno de los principales ejes de campaña, así como sus primeras medidas económicas, sociales y de gestión pública. En un país acostumbrado a cambios bruscos de gabinete y crisis entre Ejecutivo y Congreso, la composición del primer equipo ministerial tendrá un peso político decisivo.
Roberto Sánchez y los recursos pendientes
Roberto Sánchez ha cuestionado el resultado electoral y anunció la presentación de recursos judiciales, principalmente vinculados al voto en el exterior. Su posición mantiene abierta una tensión política, aunque el conteo de la ONPE ya cerró con ventaja para Fujimori y la proclamación oficial depende del JNE.
Durante los últimos días, Sánchez sostuvo que no reconocerá los resultados y denunció presuntas irregularidades, sin que hasta el momento se hayan presentado pruebas capaces de revertir el resultado final. Observadores internacionales, como la OEA y la Unión Europea, han llamado a respetar el proceso y esperar el cierre institucional.
La atención estará puesta en si Juntos por el Perú mantiene una estrategia de cuestionamiento judicial y movilización política o si abre una etapa de oposición parlamentaria frente al próximo gobierno.
Congreso, gobernabilidad y primeros desafíos
Keiko Fujimori llegará al poder con el reto de construir gobernabilidad desde el primer día. Fuerza Popular tendrá una bancada numerosa en el nuevo Congreso bicameral, pero la estrechez del resultado obliga a buscar acuerdos más allá de su propio bloque político.
La relación entre Ejecutivo y Legislativo será uno de los primeros indicadores de estabilidad. Después de una década marcada por vacancias, renuncias, sucesiones presidenciales y choques constantes entre poderes del Estado, el próximo gobierno enfrentará una expectativa central: evitar que el ciclo de crisis vuelva a repetirse.
Entre los desafíos inmediatos figuran la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la gestión de conflictos sociales, la reconstrucción de confianza institucional y la preparación ante emergencias climáticas. También será clave observar qué lugar ocuparán las promesas de campaña frente a la necesidad de consensos políticos.