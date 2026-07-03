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“Argentina volverá a ganar el Mundial”: el concluyente pronóstico del técnico que mejor definió a La Scaloneta

Jorge D’Alessandro adelantó qué equipo ganará el Mundial y generó polémica en su programa El Chiringuito al asegurar que España “será un gran partenaire”

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Jorge D'Alessandro pronosticó que Argentina va a revalidar su título en el Mundial 2026 (El Chiringuito)

El ex arquero argentino Jorge D’Alessandro suele destacarse por sus opiniones fuertes. Nuevamente mostró su corazón con el equipo dirigido por Lionel Scaloni y este jueves fue a fondo al anunciar que la actual selección campeona del mundo revalidará su título en el Mundial que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México.

D’Alessandro, en su rol como panelista en el programa español El Chiringuito, aseveró que la Albiceleste conseguirá su cuarta Copa del Mundo. “Argentina empezó como en el año 2022 y va a ser el campeón del mundo”, sentenció.

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Ante un panel plagado de españoles, quienes le recordaron el potencial demostrado por su selección, D’Alessandro se mantuvo estoico en sus apreciaciones: “En el año 2022 lo dije antes: Argentina no va a perder. Todo el mundo quiere que pierda. Argentina es el futuro campeón del mundo”.

Aquel Mundial de Qatar 2022 fue seguido por mucha pasión de parte de D’Alessandro, que fue un férreo defensor del proceso a cargo de Scaloni. Incluso planteó que el equipo argentino logró una revolución en el mediocampo con tres “chicos que vuelan” en referencia a Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández. Fue la famosa frase de las “tres Ferraris”.

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Jorge D'Alessandro entrevista a Lionel Scaloni en la zona mixta tras el amistoso entre Argentina y Panamá (Infobae)
Jorge D'Alessandro entrevista a Lionel Scaloni en la zona mixta tras el amistoso entre Argentina y Panamá (Infobae)

Sobre el conjunto ibérico, indicó: “España está compitiendo con una holgura y una entidad tremenda. Pero bueno, hay partenaires y España es un gran partenaire de un Mundial que va a ganar Argentina”.

Ante la insistencia del conductor Josep Pedrerol sobre la chance de que Argentina quede en el camino, D’Alessandro redobló la apuesta: “Perdóname, mañana después del live, te llamo, ¿eh? Cuando Argentina le meta cuatro o cinco a Costa de Marfil, ¿contra quién juega?”. Luego le aclararon que el rival es Cabo Verde.

En el elenco argentino sigue siendo gravitante Lionel Messi, que a sus 39 años muestra una vigencia que le permite ser goleador del certamen con seis tantos en tres partidos. Hace unos días en una entrevista con Infobae, D’Alessandro afirmó que Messi atraviesa en la selección argentina una etapa distinta a las anteriores porque, a su juicio, por primera vez cuenta con una estructura colectiva que lo respalda y le permite concentrarse en su juego, una condición que el ex futbolista comparó con el funcionamiento que el capitán tuvo en el Barcelona.

“Messi está jugando bien porque tiene una sala de máquinas detrás. Todos trabajan para él. Tiene compañeros que lo entienden y que potencian sus virtudes. Antes se le exigía resolverlo todo; hoy forma parte de una estructura que funciona”, explicó.

Para D’Alessandro, durante muchos años el capitán argentino asumió responsabilidades excesivas cada vez que jugó con la camiseta albiceleste. Esa carga, consideró, condicionaba su rendimiento y lo obligaba a ocuparse de problemas que excedían su función natural en la cancha.

Según D'Alessandro, Lionel Messi encontró un equipo que es una "sala de máquinas" y que le permite desenvolverse como lo hacía en el Barcelona (Crédito obligatorio: Jerome Miron-Imagn Images)
Según D'Alessandro, Lionel Messi encontró un equipo que es una "sala de máquinas" y que le permite desenvolverse como lo hacía en el Barcelona (Crédito obligatorio: Jerome Miron-Imagn Images)

“Antes sufría porque tenía que solucionar todos los problemas del equipo. Ahora cumple su función dentro de una maquinaria que trabaja de manera coordinada. Ahí está la gran diferencia”, afirmó.

En la misma línea, remarcó que la vigencia futbolística de Messi sigue marcando diferencias incluso cuando sus rivales anticipan sus movimientos. “Los arqueros saben lo que va a hacer, pero igual no pueden detenerlo. Parece que acaricia la pelota y la coloca donde quiere. Sigue haciendo cosas imposibles”, concluyó.

D’Alessandro también puso el foco en el componente anímico del plantel. “Lo que más me impresionó fue la credibilidad del equipo alrededor de Messi. Hay una conexión absoluta entre el líder y sus compañeros”, afirmó sobre el vínculo entre el capitán y el resto del grupo.

Esa mirada se extendió a una comparación con España, selección a la que reconoció talento en la zona central y capacidad individual para desequilibrar. Aun así, ubicó a Argentina por encima por una combinación de experiencia competitiva, carácter y jerarquía colectiva.

“España tiene muchísima calidad en el mediocampo y cuenta con jugadores capaces de desequilibrar por sí solos. Pero Argentina tiene oficio, personalidad y, sobre todo, madera de campeón. Hoy la veo un paso por delante”, aseguró.

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