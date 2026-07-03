Fiscal de la Nación señala que Rafael Vela y José Domingo Pérez “trabajaron para Odebrecht”

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, es entrevistado en 'Esta Noche' sobre la controversial suspensión del fiscal Germán Juárez Atoche. Gálvez analiza la politización que, según él, ha afectado al Ministerio Público desde 2015 y opina sobre las acusaciones que rodean al equipo especial Lava Jato y el caso Odebrecht. | Panamericana / Esta Noche

El Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, reiteró recientemente que los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez “trabajaron para Odebrecht”, una acusación que había formulado anteriormente y que vuelve a poner en el centro del debate el manejo del caso de corrupción más emblemático de los últimos años en Perú. Según Gálvez, esta colaboración quedó demostrada a través del acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre los fiscales y la constructora brasileña, documento que permitió a la empresa beneficiarse a cambio de información relevante sobre el entramado de pagos ilícitos en la región.

“Trabajaron para Odebrecht, eso quedó demostrado en el acuerdo de colaboración eficaz”, afirmó el fiscal de la Nación durante una reciente comparecencia pública. La declaración agrega un elemento de tensión a la ya compleja situación del Ministerio Público, en particular por la relevancia de los fiscales mencionados en las investigaciones relacionadas con la corrupción transnacional.

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El fiscal federal Diego Luciani inicia la etapa de alegatos en el juicio contra Julio De Vido y exfuncionarios, acusados de beneficiar ilegalmente a Odebrecht en licitaciones de gasoductos clave entre 2006 y 2008. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias internas y denuncias archivadas

En su intervención, Gálvez se refirió al desempeño de Vela y Pérez, e indicó que sus denuncias contra los exfiscales han sido presentadas de manera formal ante el Ministerio Público. Según detalló, las denuncias fueron archivadas en dos ocasiones, lo que, en su opinión, evidencia problemas internos en la institución para abordar el tema con imparcialidad.

“He presentado varias denuncias en el Ministerio Público por esos hechos y han sido archivadas dos veces”, señaló Gálvez. Añadió que una comisión investigadora del Congreso, presidida por el congresista Alejandro Muñante, realizó una pesquisa sobre el tema, cuyos resultados se remitieron nuevamente a la Fiscalía para su evaluación.

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José Domingo Pérez, Patricia Benavides, y Rafael Vela Barba en el 2022. Composición Infobae.

El expediente y la actuación de la Fiscalía

El fiscal de la Nación precisó que el expediente generado por la comisión parlamentaria se encuentra actualmente bajo su responsabilidad. Aseguró que su despacho ya está tomando acciones sobre la base de la documentación recibida, aunque evitó profundizar en detalles sobre los pasos concretos que se están dando.

Frente a interrogantes sobre posibles divisiones internas, Gálvez rechazó la idea de que exista una disputa de facciones dentro del Ministerio Público. Negó la existencia de “un grupo” frente a “otro grupo” y sostuvo que el centro de la cuestión radica en la necesidad de una investigación independiente y objetiva, sin que nuevas pruebas hayan surgido en el proceso.

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Marcelo Odebrecht

Investigación imparcial y futuro de los fiscales involucrados

En la visión de Gálvez, la diferencia principal respecto a las investigaciones anteriores no reside en la aparición de evidencia novedosa, sino en la posibilidad de realizar una pesquisa libre de presiones y con total imparcialidad. Bajo ese argumento, el fiscal de la Nación insistió en que tanto Vela como Pérez deberán ser investigados “algún día”, convencido de que el procedimiento será inevitable.

“Algún día, Vela y Pérez iban a ser investigados y eso ocurrirá”, manifestó Gálvez, reforzando la idea de que la institución está obligada a someter a revisión el accionar de sus propios funcionarios cuando existen dudas fundadas sobre su proceder en casos de alto impacto.

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Jose Domingo Perez.

Críticas al mecanismo de colaboración eficaz

El fiscal de la Nación cuestionó duramente el uso del mecanismo de colaboración eficaz en el caso Odebrecht. Aunque la herramienta está concebida para facilitar la persecución de delitos complejos a través de la cooperación de los involucrados, Gálvez aseguró que, en la práctica, fue empleada como “una forma de corrupción para ayudar a terceros”.

A juicio del fiscal, ese mecanismo no solo perdió su objetivo original, sino que en varios casos fue utilizado por autoridades para delinquir, beneficiando a quienes debían ser sancionados. “La colaboración eficaz terminó siendo usada para delinquir por parte de autoridades”, afirmó, marcando un punto de ruptura respecto al discurso oficial que había acompañado la investigación durante los últimos años.

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Reacciones y contexto del caso Odebrecht en Perú

Las declaraciones de Gálvez surgen en un contexto de alta sensibilidad institucional. El caso Odebrecht supuso una de las investigaciones más extensas y mediáticas en la historia reciente de Perú, involucrando a expresidentes, altos funcionarios y empresarios. La labor de la Fiscalía de la Nación y de los equipos especiales, encabezados por Vela y Pérez, fue vista durante años como un símbolo de avance en la lucha contra la corrupción.

El acuerdo de colaboración eficaz permitió a la constructora brasileña Odebrecht revelar información clave sobre sobornos y operaciones ilícitas, a cambio de beneficios judiciales. Sin embargo, la gestión y los resultados de ese acuerdo han sido objeto de debates y controversias dentro y fuera del Ministerio Público.

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Fiscal Superior suspendido, Rafael Vela Barba. (Foto: Andina)

La comisión investigadora del Congreso y el rol de Muñante

El proceso de revisión de las actuaciones de los fiscales se potenció tras la labor de una comisión investigadora del Congreso, liderada por Alejandro Muñante. El grupo parlamentario indagó sobre los alcances y consecuencias del acuerdo firmado entre los fiscales y Odebrecht, así como sobre los posibles beneficios indebidos otorgados a la empresa.

El informe final de la comisión fue remitido al Ministerio Público y ahora se encuentra bajo revisión de la actual gestión de la Fiscalía de la Nación. El futuro de las investigaciones dependerá de los avances y disposiciones que adopte el despacho encabezado por Gálvez.

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Debate sobre transparencia y autonomía en la Fiscalía

El caso expuso, además, las tensiones existentes sobre la transparencia y autonomía del Ministerio Público peruano. La reiteración de denuncias y el archivo de expedientes en más de una ocasión han alimentado cuestionamientos sobre los procesos internos y la capacidad de la institución para investigar a sus propios funcionarios sin presiones externas.

Fiscal Rafael Vela Barba enfrenta un proceso sancionatorio por haber declarado ante la prensa. Medida es criticada. Composición Infobae.

Organizaciones de la sociedad civil y analistas han señalado la importancia de garantizar que las investigaciones se desarrollen bajo estrictos estándares de imparcialidad y transparencia, dada la magnitud de los hechos y el impacto que tienen sobre la confianza ciudadana en las instituciones.

Posibles escenarios y próximos pasos en el caso

Con la investigación formalmente abierta y el expediente bajo custodia del fiscal de la Nación, el desarrollo del caso dependerá de la capacidad de la Fiscalía para sostener un proceso riguroso. El señalamiento directo de Vela y Pérez, dos figuras centrales en el combate a la corrupción, marca una etapa de incertidumbre para el futuro del caso Odebrecht en Perú.

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De acuerdo con lo expuesto por Gálvez, el Ministerio Público continuará con las acciones correspondientes y, en caso de hallarse responsabilidad, los fiscales involucrados enfrentarán los procedimientos legales que correspondan. La atención pública y mediática continuará puesta en los siguientes movimientos de la institución y en el desenlace que pueda tener una de las investigaciones más emblemáticas del país.