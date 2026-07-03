Perú

Corte de luz, sábado 4 de julio en Lima y Callao: Seis distritos afectados por apagón programado de Pluz

Las interrupciones programadas se realizarán en horarios diferenciados y alcanzarán calles, avenidas, urbanizaciones y asentamientos humanos

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Vista aérea nocturna de una ciudad, con múltiples edificios residenciales, algunos con luces encendidas y otros completamente oscuros, bajo un cielo gris
Un paisaje urbano nocturno de Lima muestra edificios residenciales con y sin iluminación, lo que indica un corte de energía en algunas zonas de la ciudad. (Andina)

La empresa Pluz anunció una nueva jornada de cortes de luz programados para este sábado 4 de julio de 2026, como parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la red de distribución en Lima Metropolitana y el Callao.

Las interrupciones del servicio se realizarán en horarios diferenciados y alcanzarán sectores de Lima Cercado, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Callao y San Juan de Lurigancho, afectando avenidas principales, calles, urbanizaciones y asociaciones de vivienda.

De acuerdo con la empresa, estas labores buscan mejorar la estabilidad del sistema eléctrico, reducir fallas imprevistas y garantizar un servicio más eficiente para los usuarios.

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¿Qué distritos tendrán corte de luz este sábado 4 de julio?

Vista nocturna de una calle oscura con dos personas cruzando un paso de cebra. Una furgoneta estacionada y varios vehículos avanzan con faros encendidos
Dos personas y varios vehículos transitan por una calle de Lima a oscuras, afectada por un corte de energía que deja sin alumbrado público la zona. (Andina)

Pluz informó que las suspensiones temporales del servicio eléctrico se registrarán en los siguientes distritos:

  • Lima Cercado
  • Comas
  • Los Olivos
  • San Martín de Porres
  • Callao
  • San Juan de Lurigancho

Zonas y horarios del corte de luz

Lima Cercado

Horario: 00:00 – 10:00

Las siguientes vías estarán sin energía eléctrica:

  • Jr. Ayacucho, cuadra 8
  • Jr. Puno, cuadras 4, 5, 6 y 7
  • Calle Inambari, cuadra 7
  • Jr. Andahuaylas, cuadra 11
  • Av. Nicolás de Piérola, cuadras 14 y 15
  • Av. Abancay, cuadras 7 y 8
  • Jr. Azángaro, cuadra 7

Comas

Horario: 08:00 – 18:00

El corte afectará:

  • Av. Felipe Pinglo Alva, cuadra 4
  • Jr. Miacela Bastidas, cuadras 1 y 5
  • Jr. Ramón Castilla, cuadras 4, 5, 6 y 7
  • Jr. Miguel Grau, cuadra 1
  • Jr. César Vallejo, cuadras 3, 4 y 5
  • Jr. María Parado de Belliso, cuadra 5
  • Av. Revolución, cuadras 17, 18 y 19
  • Jr. América, cuadra 1
  • Jr. Mollendo, cuadra 1
  • Av. Túpac Amaru, cuadra 1
  • Psje. Simón Bolívar, cuadras 1
  • P.J. Collique IV Zona, manzanas A, B1 y U

Los Olivos

Horario: 08:30 – 17:30

  • A.H. Los Olivos de Pro, manzanas I, I1, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, L, L1, L2, LL, LL1, LL2, LL3, N, N3 y N4

San Martín de Porres / Callao

Horario: 09:00 – 17:00

  • Asoc. Viv. Los Robles de Santa Rosa, Mzs. A, B, C, E, G, G Pr., G1, H, I, J y M
  • Asoc. Prop. Las Gardenias, Mzs. B, D, F y J
  • Asoc. Viv. Res. Venecia, Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K y L
  • Asoc. Viv. Chicmabamba, Mzs. I, J y L
  • Asoc. Prop. Los Olivos de Santa Rosa, Mzs. A y F
  • Asoc. Prop. Trabajadores del Puerto del Callao, Mz. W
  • Fundo Predio Rústico Santa Rosa, Mz. D

San Juan de Lurigancho

Horario: 09:30 – 16:30

  • Coop. Viv. Huancaray, Mzs. G, I, J, K, L, LL, M y N

Los Olivos / San Martín de Porres

Horario: 08:30 – 18:00

  • A.H. 19 de Mayo, Mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O y P
  • Urb. El Parque de Naranjal, Mzs. A3, B3, F3, G3, N3, O3, P3, S3, Q3 y Y3
  • Av. El Naranjal, cuadras 14, 15 y 16
  • Av. Huandoy, cuadra 50
  • Av. Los Próceres, cuadra 50
  • Calle Cajay, cuadra 50
  • Calle Cochas, cuadra 50
  • Calle Huantar, cuadra 50
  • Jr. Piscobamba, cuadras 14, 15 y 16
  • Jr. Yaracmarca, cuadra 50
  • Jr. Uchupata, cuadra 50
  • Asoc. Viv. Monte Azul de Naranjal, Mzs. H e I
  • Jr. Mitobamba, cuadras 50 y 51

¿Por qué se realizan estos cortes de luz programados?

Pluz explicó que estas interrupciones forman parte de un plan de mantenimiento preventivo de la red eléctrica, el cual permite realizar inspecciones técnicas, reemplazar componentes deteriorados y ejecutar mejoras en la infraestructura sin riesgo para los usuarios ni para el personal técnico.

Además, estos trabajos buscan fortalecer la capacidad del sistema eléctrico, reducir fallas imprevistas y asegurar una distribución más estable y eficiente del servicio en Lima y Callao.

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Recomendaciones ante el corte de energía

  • Desconectar equipos eléctricos antes del inicio del corte para evitar daños por variaciones de tensión al retorno del servicio.
  • Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos por más tiempo.
  • Cargar celulares, laptops y otros dispositivos con anticipación.
  • Contar con linternas o iluminación de emergencia para evitar accidentes dentro del hogar.
  • Evitar el uso de ascensores durante el horario previsto de suspensión del servicio.
  • Mantener desconectados los equipos sensibles hasta que el servicio se estabilice tras el restablecimiento de la energía.

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