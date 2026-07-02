Programación de los octavos de final del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú de la competición FIFA

Programación de los octavos de final del Mundial 2026.

El camino hacia los octavos de final del Mundial 2026 está casi definido tras conocerse a las selecciones que siguen en competencia. Los dieciseisavos está en su etapa crucial: Paraguay dio golpe en la polla tras eliminar a Alemania en una definición por penales que dejó fuera a uno de los favoritos del torneo.

Hoy, jueves 2 de julio, se disputan tres encuentros claves que definirán a más clasificados y se sumarán a los ya clasificados: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.

Programación de los octavos de final del Mundial 2026

Sábado 4 de julio

- Canadá vs Marruecos (12:00 horas / Estadio de Houston)

- Paraguay vs. Francia (16:00 horas / Estadio de Filadelfia)

Domingo 5 de julio

- Brasil vs. Noruega (15:00 horas / Estadio de Nueva York/Nueva Jersey)

- México vs. Inglaterra (19:00 horas / Estadio Azteca)

Lunes 6 de julio

- Estados Unidos vs. Bélgica (14:00 horas / Estadio de Seattle)

- Portugal/Croacia vs. España/Austria (19:00 horas / Estadio de Dallas)

Martes 7 de julio

- Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto (11:00 horas / Estadio de Atlanta)

- Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana (15:00 horas / Estadio BC Place)

*Horarios de Perú

Programación de la fecha 1 del Mundial 2026: canales TV y horarios en Perú del torneo FIFA.

Dónde ver los partidos de los octavos de final del Mundial 2026

La cobertura televisiva del Mundial 2026 en el país está garantizada por DirecTV, que cuenta con los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos, incluidos los correspondientes a los octavos de final. A través de su señal de televisión paga, la empresa asegura el acceso a cada encuentro, con calidad de imagen y relatos en tiempo real.

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Quienes optan por ver el torneo fuera del formato tradicional pueden hacerlo gracias a la plataforma digital DGO. Se trata de una aplicación desarrollada por DirecTV que permite seguir todos los partidos en directo desde dispositivos móviles, tabletas o computadoras, adaptándose a los distintos estilos de vida y necesidades de los usuarios.

La televisión abierta también tendrá presencia durante los octavos de final. América TV transmitirá cuatro partidos de esta fase a través de sus señales 4 y 704 en alta definición, permitiendo a una amplia audiencia disfrutar de los encuentros sin costo adicional.

Quienes prefieren ver los partidos en línea podrán hacerlo a través de América TVGO, el servicio de streaming del canal, que habilita el acceso en vivo desde dispositivos móviles y computadoras. Esta opción amplía las posibilidades para seguir el torneo en cualquier lugar.

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Además, Infobae ofrecerá cobertura digital completa: desde la previa de cada partido hasta el seguimiento minuto a minuto, pasando por las mejores jugadas, resultados y contenido adicional relevante para los aficionados. Así, los seguidores del fútbol contarán con múltiples alternativas para no perderse ningún detalle de los octavos de final.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cuándo inician los octavos de final del Mundial 2026?

La fase de octavos de final del Mundial 2026 está programada entre el sábado 4 y el martes 7 de julio. En este corto lapso de cuatro días, los dieciséis equipos clasificados se enfrentarán en duelos a eliminación directa, definiendo así a los ocho seleccionados que avanzarán a los cuartos de final.

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En la ronda decisiva, cada partido se define en un solo enfrentamiento y no hay margen para el error. El formato es el tradicional de eliminación directa: si el resultado permanece igualado tras los 90 minutos reglamentarios, se juegan dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad continúe luego de la prórroga, el desenlace se traslada a los tiros desde el punto penal. Este mecanismo garantiza que solo uno de los dos equipos avanzará a los cuartos de final, sin posibilidad de segundas oportunidades ni partidos de desempate.

Llaves de octavos de final del Mundial 2026. (FIFA)