El famoso ex delantero que sorprendió a Scaloni en la conferencia de prensa: ‘Íbamos a comer milanesas"

En la antesala del cruce mundialista, el técnico y el exjugador se reencontraron frente a los micrófonos

La previa al enfrentamiento entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Miami ofreció un momento fuera de lo habitual en la conferencia de prensa. Lionel Scaloni, acompañado por Rodrigo De Paul, atendió a los medios en uno de los vestuarios del estadio de los Miami Dolphins, franquicia de la NFL, y protagonizó un cruce inesperado con un viejo conocido.

Entre las voces que solicitaban la palabra, se escuchó la presentación del ex delantero Germán Denis, hoy enviado por la RAI. Scaloni, al reconocerlo, no ocultó su alegría y respondió con familiaridad. “Gordo”, expresó el entrenador, esbozando una sonrisa. “Perdoname que te diga gordo, pero yo le decía gordo. ¿Cómo andás? Sí, vi todo”, continuó Scaloni, dejando al descubierto la confianza y el cariño entre ambos.

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Durante la conferencia, la atmósfera distendida permitió que afloraran recuerdos de la convivencia en Italia. “Me invitaba en la casa. Me daba de comer en la casa ahí en Bérgamo”, relató Scaloni, evocando la etapa en la que compartieron equipo en el Atalanta. Denis, por su parte, agregó: “Sí. Se quedó un mes en casa. Difícil separar lo que es la amistad, el sentimiento que tengo y lo que puedo vivir como hincha. Como decía Gastón, lo que generaste para todos nosotros como hincha. Te conozco personalmente y, no sé si te hablo en italiano porque es para el pueblo italiano”.

"ESTE ME DIO DE COMER EN SU CASA. COMÍAMOS MILANESAS"



El ESPECTACULAR MOMENTO entre Germán Denis y Lionel Scaloni en conferencia de prensa. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/cBQB7FZ0Yw — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Scaloni, dispuesto a seguir el juego, lo animó: “Sí, hacela en italiano. Yo después respondo como pueda”. Denis no dudó y lanzó su pregunta en italiano, ahora en su rol de periodista: “Italia ya no participa desde hace tres Mundiales, y para nosotros los argentinos es muy importante. Vos, que lo viviste y conoces bien la Serie A, ¿qué significa para ti que Italia no esté presente? ¿Y cuáles son las razones que llevan a Italia a no participar en tres Mundiales?”

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El entrenador argentino tomó la palabra y, antes de responder, volvió a las anécdotas personales. “Bueno, Germán, gracias. Tengo un montón de amigos. El otro día vino Martín (Palermo). Pero a este, de verdad, yo lo quiero mucho, a Natalia, a sus hijos, a toda la familia. Sí, íbamos a comer milanesas, me acuerdo. Terrible. Así que un gran abrazo, gordo”, declaró Scaloni.

Luego, abordó el trasfondo de la consulta: “Te respondo en español. Creo que la razón exacta no la tengo, no le daría muchas vueltas. He visto muchas entrevistas o gente que habla de Italia. Tiene una cultura futbolística increíble, al menos lo que yo viví. Tienen que seguir respetando eso, no pueden olvidarse de la cultura futbolística que tienen. Cada país tiene su cultura, como nosotros la nuestra, Italia, la suya. Eso los ha llevado a ser potencia mundial. No se pueden olvidar de eso. Cuando empiezan los cambios y se juega a otra cosa que la gente, los futbolistas y la gente no sienten, ahí puede empezar un poco el problema. Te sentás en la mesa con un italiano y te habla de táctica y estrategia. Lo llevan adentro. Es algo bueno que deberían fortalecer. Como el fútbol ha cambiado tanto, parece que se puede jugar de una sola manera. Yo creo que no. Cada país tiene su cultura, que lo ha llevado al éxito. Es un punto de vista importante. Apreciamos a Italia y ojalá vuelvan, todos los apreciamos. Se han quedado afuera por detalles”, confesó Scaloni.

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Tras el reencuentro, el exdelantero detalló que compartieron milanesa al horno con puré durante su convivencia en Bérgamo

El intercambio concluyó con un abrazo y frases breves entre ambos, cerrando un momento cargado de emotividad. Finalizada la conferencia de prensa, Denis fue consultado por Infobae sobre las comidas que compartió con Scaloni. Explicó: “La destacó porque era la comida principal, digamos. Milanesa al horno con puré”.

La conferencia también ofreció espacio para analizar el presente de algunos jugadores de la selección argentina. Denis fue consultado sobre Cristian Cuti Romero, a quien conoce desde sus inicios, dado que Denis fue el atacante al que le tocó marcar en su debut con la casaca de Belgrano. “El Cuti, ya desde sus raíces, cuando lo agarré yo ese partido, en el que él tenía 17, 18 años su presencia se hacía sentir. Así que se veía el futuro del Cuti, que obviamente va a seguir así”, afirmó el Tanque, dejando entrever la proyección que siempre le vio al defensor.

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Sobre los delanteros más destacados de la Copa del Mundo, Denis no dudó en mencionar a figuras internacionales: “Haaland, Mbappé, Dembélé, Lautaro (Martínez) que... Bueno, a Messi lo dejo de lado porque es de otra parte de este planeta, así que no cuenta. Pero Mbappé, Haaland, Dembélé son jugadores que me sorprendieron”, explicó, ubicando a Lionel Messi en una categoría aparte por su calidad.

Denis también se refirió al aporte de los puntas argentinos en el torneo: “Creo que, más allá de los goles, se vio el trabajo que hace Lautaro cuando juega, cuando entra Julián, el sacrificio que hacen para el equipo y eso lleva a que también Leo pueda tener más posibilidades, esté más fresco y pueda resolverlo él”. El exatacante resaltó la importancia del compromiso colectivo y cómo eso repercute en el rendimiento de las figuras. En su análisis sobre el trabajo de Scaloni como entrenador, el Tanque fue contundente: “Seguramente es un grandísimo gestor de grupos, eso sin duda. Después, la metodología, las ideas, cada uno tiene la suya. Evidentemente, la de él da muchos resultados, pero lo fundamental en una selección tan breve es una buena gestión”.

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La nueva vida de Germán Denis fuera de las canchas también fue tema durante la conversación. Consultado sobre su experiencia como comentarista para Rai Sport Italia, Denis relató: “Es una experiencia que se me presentó, una oportunidad. Yo estoy haciendo segunda voz de comentario, así que hablando un poco de lo que es la parte técnica, táctica y durante el juego está bueno, me divierte”.

Este reencuentro entre Scaloni y Denis, compañeros en el Atalanta de la Serie A durante la temporada 2012-2013, dejó en evidencia la profundidad de los vínculos que se forjan en el fútbol y la vigencia de los recuerdos compartidos, justo en la antesala de un nuevo desafío mundialista para Argentina.

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