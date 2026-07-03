Programación de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 cerró su segunda semana de competencia y dejó un panorama cada vez más ajustado en la tabla de posiciones. Tras 36 partidos jugados, la clasificación muestra diferencias mínimas entre las selecciones que aspiran a llegar a la fase final, lo que incrementa la tensión en cada jornada y reduce el margen de error para los equipos.
En la disputa por la cima, Estados Unidos y Brasil marcan el ritmo del torneo. Ambos conjuntos suman siete victorias y solo una caída, lo que los consolida como los principales protagonistas de esta edición. El equipo norteamericano ocupa el primer lugar gracias a una mejor diferencia de sets, aunque iguala en 20 puntos con el representativo sudamericano, que también mantiene un rendimiento destacado.
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Programación de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026
La Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 será decisiva, ya que marcará el cierre de la fase preliminar y determinará qué selecciones avanzan a la etapa final. Entre el 7 y el 12 de julio, cada encuentro se jugará con la presión propia de una final, pues solo ocho equipos lograrán el pase a la siguiente ronda.
El margen de error desapareció por completo. Potencias como Brasil, Italia, Japón, Turquía, Estados Unidos, China, Polonia y Serbia encabezan la lista de aspirantes que buscarán asegurar su lugar entre las clasificadas. La competencia se intensifica y cada set puede resultar determinante para el desenlace de la tabla.
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Martes 07 de julio
- 22:00 horas: Turquía vs Polonia
- 22:30 horas: Bélgica vs República Dominicana
Miércoles 08 de julio
- 01:30 horas: Tailandia vs Estados Unidos
- 04:00 horas: Ucrania vs Italia
- 04:00 horas: Japón vs Brasil
- 06:00 horas: Francia vs Países Bajos
- 07:30 horas: China vs Canadá
- 09:30 horas: Chequia vs Alemania
- 09:30 horas: Serbia vs Bulgaria
- 23:00 horas: Estados Unidos vs Polonia
Jueves 09 de julio
- 04:00 horas: Bélgica vs Canadá
- 05:20 horas: Japón vs Tailandia
- 06:40 horas: China vs Ucrania
- 09:30 horas: Países Bajos vs Chequia
- 13:00 horas: Serbia vs Francia
- 23:00 horas: Estados Unidos vs Turquía
Viernes 10 de julio
- 04:00 horas: Ucrania vs República Dominicana
- 05:30 horas: Polonia vs Brasil
- 07:30 horas: Bélgica vs Italia
- 09:30 horas: Bulgaria vs Chequia
- 13:00 horas: Alemania vs Países Bajos
Sábado 11 de julio
- 01:30 horas: Tailandia vs Brasil
- 04:00 horas: Canadá vs Italia
- 04:00 horas: Japón vs Turquía
- 06:00 horas: China vs República Dominicana
- 07:30 horas: Bulgaria vs Francia
- 09:30 horas: Serbia vs Alemania
- 09:30 horas: Bélgica vs Ucrania
- 22:00 horas: Estados Unidos vs Brasil
Domingo 12 de julio
- 01:30 horas: Tailandia vs Turquía
- 04:00 horas: Canadá vs República Dominicana
- 04:00 horas: Japón vs Polonia
- 06:00 horas: Francia vs Chequia
- 07:30 horas: China vs Italia
- 09:30 horas: Bulgaria vs Serbia
- 13:00 horas: Serbia vs Países Bajos
*Horarios de Perú
Dónde ver los partidos de la Semana 3 en Perú
La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 garantiza una cobertura global para los aficionados, quienes podrán seguir la competencia en vivo a través de VBTV, la plataforma de streaming que transmitirá todos los partidos del certamen sin restricciones geográficas.
En Brasil, los seguidores contarán con la señal de Sportv 2 y GE TV para ver los encuentros de su selección. Además, canales como DSports y ESPN ofrecerán transmisiones de partidos seleccionados, de acuerdo con su programación y disponibilidad regional.
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Con el arranque de la tercera semana, el torneo entra en su fase más exigente. La presencia de las potencias más importantes del vóley mundial asegura jornadas de alto nivel, mientras que la amplia cobertura digital y televisiva permite que los seguidores disfruten cada punto y cada definición, sin importar su ubicación. El acceso a múltiples plataformas facilita que la emoción de la VNL 2026 llegue a todos los rincones y que ningún aficionado se pierda los momentos clave de esta etapa definitoria.
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