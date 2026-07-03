Programación de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 cerró su segunda semana de competencia y dejó un panorama cada vez más ajustado en la tabla de posiciones. Tras 36 partidos jugados, la clasificación muestra diferencias mínimas entre las selecciones que aspiran a llegar a la fase final, lo que incrementa la tensión en cada jornada y reduce el margen de error para los equipos.

En la disputa por la cima, Estados Unidos y Brasil marcan el ritmo del torneo. Ambos conjuntos suman siete victorias y solo una caída, lo que los consolida como los principales protagonistas de esta edición. El equipo norteamericano ocupa el primer lugar gracias a una mejor diferencia de sets, aunque iguala en 20 puntos con el representativo sudamericano, que también mantiene un rendimiento destacado.

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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 tras la Semana 2. Crédito: Dosis de Voleibol

Programación de la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

La Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 será decisiva, ya que marcará el cierre de la fase preliminar y determinará qué selecciones avanzan a la etapa final. Entre el 7 y el 12 de julio, cada encuentro se jugará con la presión propia de una final, pues solo ocho equipos lograrán el pase a la siguiente ronda.

El margen de error desapareció por completo. Potencias como Brasil, Italia, Japón, Turquía, Estados Unidos, China, Polonia y Serbia encabezan la lista de aspirantes que buscarán asegurar su lugar entre las clasificadas. La competencia se intensifica y cada set puede resultar determinante para el desenlace de la tabla.

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Martes 07 de julio

22:00 horas: Turquía vs Polonia

22:30 horas: Bélgica vs República Dominicana

Miércoles 08 de julio

01:30 horas: Tailandia vs Estados Unidos

04:00 horas: Ucrania vs Italia

04:00 horas: Japón vs Brasil

06:00 horas: Francia vs Países Bajos

07:30 horas: China vs Canadá

09:30 horas: Chequia vs Alemania

09:30 horas: Serbia vs Bulgaria

23:00 horas: Estados Unidos vs Polonia

Jueves 09 de julio

04:00 horas: Bélgica vs Canadá

05:20 horas: Japón vs Tailandia

06:40 horas: China vs Ucrania

09:30 horas: Países Bajos vs Chequia

13:00 horas: Serbia vs Francia

23:00 horas: Estados Unidos vs Turquía

Viernes 10 de julio

04:00 horas: Ucrania vs República Dominicana

05:30 horas: Polonia vs Brasil

07:30 horas: Bélgica vs Italia

09:30 horas: Bulgaria vs Chequia

13:00 horas: Alemania vs Países Bajos

Sábado 11 de julio

01:30 horas: Tailandia vs Brasil

04:00 horas: Canadá vs Italia

04:00 horas: Japón vs Turquía

06:00 horas: China vs República Dominicana

07:30 horas: Bulgaria vs Francia

09:30 horas: Serbia vs Alemania

09:30 horas: Bélgica vs Ucrania

22:00 horas: Estados Unidos vs Brasil

Domingo 12 de julio

01:30 horas: Tailandia vs Turquía

04:00 horas: Canadá vs República Dominicana

04:00 horas: Japón vs Polonia

06:00 horas: Francia vs Chequia

07:30 horas: China vs Italia

09:30 horas: Bulgaria vs Serbia

13:00 horas: Serbia vs Países Bajos

*Horarios de Perú

Así se jugará la Semana 3 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. (latribunadelvoley)

Dónde ver los partidos de la Semana 3 en Perú

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 garantiza una cobertura global para los aficionados, quienes podrán seguir la competencia en vivo a través de VBTV, la plataforma de streaming que transmitirá todos los partidos del certamen sin restricciones geográficas.

En Brasil, los seguidores contarán con la señal de Sportv 2 y GE TV para ver los encuentros de su selección. Además, canales como DSports y ESPN ofrecerán transmisiones de partidos seleccionados, de acuerdo con su programación y disponibilidad regional.

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Con el arranque de la tercera semana, el torneo entra en su fase más exigente. La presencia de las potencias más importantes del vóley mundial asegura jornadas de alto nivel, mientras que la amplia cobertura digital y televisiva permite que los seguidores disfruten cada punto y cada definición, sin importar su ubicación. El acceso a múltiples plataformas facilita que la emoción de la VNL 2026 llegue a todos los rincones y que ningún aficionado se pierda los momentos clave de esta etapa definitoria.

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. (VNL)