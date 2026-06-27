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Partidos del Mundial 2026 HOY, sábado 27 de junio: programación, canal TV, horarios y resultados en vivo

Se juega la última jornada de la fase de grupos con encuentros imperdibles: Portugal se mide con Colombia, Inglaterra juega con Panamá, Argentina lo hace con Jordania, y mucho más

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Partidos del Mundial 2026 del sábado 25 de junio.
Partidos del Mundial 2026 del sábado 25 de junio.

Hoy, sábado 27 de junio, la agenda futbolera del Mundial 2026 estará llena de partidos imperdibles que hará que no te muevas de casa. Se jugará la última fecha de la fase de grupos y 12 selecciones definirán su futuro en la cita mundialista.

Inglaterra, Panamá, Croacia, Ghana, Colombia, Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Argelia, Austria, Jordania, y Argentina lucharán por su pase a los dieciseisavos de final.

Partidos y horarios del sábado 27 de junio

  • Panamá vs Inglaterra se juega a las 16:00 horas. El partido es por el Grupo L y se disputa en el estadio Nueva York, en Estados Unidos.
  • Croacia vs Ghana se juega a las 16:00 horas. El duelo también es por el Grupo L y se disputa en el estadio Filadelfia, en Estados Unidos.
  • Colombia vs Portugal se juega a las 18:30 horas. El choque es por el Grupo K y se disputa en el estadio Miami, en Estados Unidos.
  • RD Congo vs Uzbekistán se juega a las 18:30 horas. El cotejo es también por el Grupo K y se disputa en el estadio Atlanta, en Estados Unidos.
  • Argelia vs Austria se juega a las 21:00 horas. La contienda es por el Grupo J y se disputa en el estadio Kansas City, en Estados Unidos.
  • Jordania vs Argentina se juega a las 21:00 horas. El partido es también por Grupo J y se disputa en el estadio Dallas, en Estados Unidos.
Estadio de fútbol con el trofeo de la Copa del Mundo. Futbolistas Messi, Mbappé, Ronaldo, Haaland y Vinicius Jr. extienden sus manos.
Jugadores como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. luchan por alcanzar el trofeo de la Copa del Mundo en un estadio, simbolizando la edición de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde ver los partidos: canales y plataformas por país

  • En Argentina transmiten TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+ y Paramount+.
  • En España transmiten DAZN, Movistar+ y RTVE: La 1.
  • En Uruguay transmiten Canal 5, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Chile transmiten Chilevisión, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Ecuador transmiten Teleamazonas, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Colombia transmiten Caracol TV, RCN, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Perú transmiten América TV, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En Paraguay transmiten GEN y Trece.
  • En Venezuela transmiten Televen, DSports, Disney+ y Paramount+.
  • En México transmiten TUDN, Canal 5, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.
  • En Estados Unidos transmiten FOX Network, FS1, Telemundo, fuboTV y Tubi.

Por el Grupo L, Inglaterra encabeza la clasificación con 4 puntos y una diferencia de goles de +2. Ghana ocupa el segundo lugar, igualado en puntos pero con +1 en el saldo de goles. Croacia se mantiene en carrera con 3 puntos y una diferencia de -1, mientras que Panamá ya no tiene opciones de avanzar.

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La fecha final del grupo será decisiva: no solo se definirán los dos equipos que avanzan de manera directa a la siguiente fase, sino también los posibles mejores terceros, según los resultados combinados de todos los grupos. Cada gol y cada punto en este cierre pueden modificar el destino de las selecciones involucradas.

A qué hora juega Inglaterra vs Panamá por el Mundial 2026. (ESPN)
A qué hora juega Inglaterra vs Panamá por el Mundial 2026. (ESPN)

Por su lado, el Grupo K, Colombia y Portugal ya tienen asegurado su lugar en los dieciseisavos de final. Ambas selecciones lograron la clasificación matemática luego de sumar los puntos necesarios en las dos primeras fechas de la fase de grupos.

Este avance anticipado permite a los equipos encarar la última jornada con mayor tranquilidad, mientras que el resto de los participantes del grupo disputarán su chance por los lugares restantes o por figurar entre los mejores terceros del certamen.

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En la imagen aparecen Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, y dos jugadores de la Selección Colombia que defenderán sus ataques: Daniel Muñoz y Davinson Sánchez - crédito EFE/Reuters
En la imagen aparecen Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, y dos jugadores de la Selección Colombia que defenderán sus ataques: Daniel Muñoz y Davinson Sánchez - crédito EFE/Reuters

Y por último, en el Grupo J, Argentina se convirtió en la única selección con clasificación matemática a los dieciseisavos de final tras dos jornadas disputadas. El equipo dirigido por Lionel Scalon igarantizó de forma anticipada el primer puesto de la zona, apoyado en triunfos consecutivos ante Argelia (3-0) y Austria (2-0).

Esta campaña perfecta permite a los ‘albicelestes’ afrontar la última fecha sin presión, mientras que las demás selecciones del grupo deberán disputar su lugar en la siguiente ronda o buscar figurar entre los mejores terceros del torneo.

Mundial 2026 – Selección de Argentina – Selección de Jordania – Lionel Messi - Perú – deportes – 23 junio
La selección de Lionel Scaloni juega este sábado 27 de junio en el Dallas Stadium con el primer puesto asegurado, mientras el equipo asiático necesita sumar en un duelo oficial sin antecedentes

Horarios para ver los partidos de hoy

- Croacia vs Ghana (16:00 horas / Grupo L)

  • ¿A qué hora juegan? Ecuador (16:00 horas), Colombia (16:00 horas), Perú (16:00 horas), Venezuela (17:00 horas), Bolivia (17:00 horas), Chile (17:00 horas), Paraguay (18:00 horas), Uruguay (18:00 horas), Argentina (18:00 horas), Brasil (18:00 horas), El Salvador (15:00 horas), Panamá (16:00 horas), México (15:00 horas) y España (23:00 horas).
  • ¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

- Colombia vs Portugal (18:30 horas / Grupo K)

  • ¿A qué hora juegan? Ecuador (18:30 horas), Colombia (18:30 horas), Perú (18:30 horas), Venezuela (19:30 horas), Bolivia (19:30 horas), Chile (19:30 horas), Paraguay (20:30 horas), Uruguay (20:30 horas), Argentina (20:30 horas), Brasil (20:30 horas), El Salvador (17:30 horas), Panamá (18:30 horas), México (17:30 horas) y España (01:30 horas).
  • ¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

- RD Congo vs Uzbekistán (18:30 horas / Grupo K)

  • ¿A qué hora juegan? Ecuador (18:30 horas), Colombia (18:30 horas), Perú (18:30 horas), Venezuela (19:30 horas), Bolivia (19:30 horas), Chile (19:30 horas), Paraguay (20:30 horas), Uruguay (20:30 horas), Argentina (20:30 horas), Brasil (20:30 horas), El Salvador (17:30 horas), Panamá (18:30 horas), México (17:30 horas) y España (01:30 horas).
  • ¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

- Argelia vs Austria (21:00 horas / Grupo J)

  • ¿A qué hora juegan? Ecuador (21:00 horas), Colombia (21:00 horas), Perú (21:00 horas), Venezuela (22:00 horas), Bolivia (22:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (23:00 horas), Argentina (23:00 horas), Brasil (23:00 horas), El Salvador (20:00 horas), Panamá (21:00 horas), México (20:00 horas) y España (05:00 horas del día siguiente).
  • ¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

- Jordania vs Argentina (21:00 horas / Grupo J)

  • ¿A qué hora juegan? Ecuador (21:00 horas), Colombia (21:00 horas), Perú (21:00 horas), Venezuela (22:00 horas), Bolivia (22:00 horas), Chile (22:00 horas), Paraguay (23:00 horas), Uruguay (23:00 horas), Argentina (23:00 horas), Brasil (23:00 horas), El Salvador (20:00 horas), Panamá (21:00 horas), México (20:00 horas) y España (05:00 horas del día siguiente).
  • ¿Dónde ver? Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).

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