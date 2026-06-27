Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

La prensa inglesa destaca que el cuadro de Thomas Tuchel requiere elevar el nivel futbolístico. BBC Sport y The Guardian anticipan que Panamá presentará una formación defensiva. Por su parte, ESPN UK subrayó que la selección necesitaba desesperadamente recuperar la chispa y la contundencia ofensiva.
El qatarí Abdulrahman Al-Jassim fue designado como árbitro para el partido en el New York-New Jersey Stadium. Es reconocido por su control táctico estricto.
Posible alineación titular de la Selección de Inglaterra
- Jordan Pickford
- Reece James
- Konsa
- John Stones:
- Nico O’Reilly
- Elliot Anderson
- Declan Rice
- Madueke
- Jude Bellingham
- Anthony Gordon
- Kane
Posible alineación titular de la Selección de Panamá
- Orlando Mosquera
- Michael Amir Murillo
- Jiovany Ramos
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- César Blackman
- Carlos Harvey
- Édgar Yoel Bárcenas
- Cristian Martínez
- José Luis Rodríguez
- Cecilio Waterman
La selección de Inglaterra llega a este compromiso con el cartel de amplia favorita, buscando consolidar su poderío ofensivo y asegurar su boleto a la siguiente fase sin mayores contratiempos.
Para los británicos, este duelo representa la oportunidad perfecta no solo para sumar tres puntos cruciales, sino para afinar detalles tácticos e imponer condiciones de cara a las rondas de eliminación directa del torneo.
Por su parte, el combinado de Panamá afronta este histórico encuentro con la ilusión y el orgullo de quien no tiene nada que perder y sí mucho que ganar.
Horario del juego: 15:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; a las 18:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay; a las 22:00 horas en Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela; a las 16:00 horas en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y en la zona Este de Estados Unidos; a las 13:00 horas en la zona Pacífico y a las 20:00 horas en la zona Central de Estados Unidos. En España, la transmisión inicia a las 23:00 horas.
Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).