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Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

Los canaleros tienen en sus manos la posibilidad de pelear por un cierre digno en la competencia; sin embargo, enfrente tienen a un candidato serio para llevarse la copa

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10:08 hsHoy

La prensa inglesa destaca que el cuadro de Thomas Tuchel requiere elevar el nivel futbolístico. BBC Sport y The Guardian anticipan que Panamá presentará una formación defensiva. Por su parte, ESPN UK subrayó que la selección necesitaba desesperadamente recuperar la chispa y la contundencia ofensiva.

Thomas Tuchel, reacciona durante el partido. REUTERS/Pilar Olivares
Thomas Tuchel, reacciona durante el partido. REUTERS/Pilar Olivares
09:29 hsHoy

El qatarí Abdulrahman Al-Jassim fue designado como árbitro para el partido en el New York-New Jersey Stadium. Es reconocido por su control táctico estricto.

09:06 hsHoy

Posible alineación titular de la Selección de Inglaterra

  • Jordan Pickford
  • Reece James
  • Konsa
  • John Stones:
  • Nico O’Reilly
  • Elliot Anderson
  • Declan Rice
  • Madueke
  • Jude Bellingham
  • Anthony Gordon
  • Kane

Posible alineación titular de la Selección de Panamá

  • Orlando Mosquera
  • Michael Amir Murillo
  • Jiovany Ramos
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • César Blackman
  • Carlos Harvey
  • Édgar Yoel Bárcenas
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • Cecilio Waterman
Los europeos son uno de los equipos que podrían llegar a la final.
Los europeos son uno de los equipos que podrían llegar a la final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de Inglaterra llega a este compromiso con el cartel de amplia favorita, buscando consolidar su poderío ofensivo y asegurar su boleto a la siguiente fase sin mayores contratiempos.

Para los británicos, este duelo representa la oportunidad perfecta no solo para sumar tres puntos cruciales, sino para afinar detalles tácticos e imponer condiciones de cara a las rondas de eliminación directa del torneo.

Por su parte, el combinado de Panamá afronta este histórico encuentro con la ilusión y el orgullo de quien no tiene nada que perder y sí mucho que ganar.

Horario del juego: 15:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; a las 18:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay; a las 22:00 horas en Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela; a las 16:00 horas en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y en la zona Este de Estados Unidos; a las 13:00 horas en la zona Pacífico y a las 20:00 horas en la zona Central de Estados Unidos. En España, la transmisión inicia a las 23:00 horas.

Transmisión por televisión: DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).

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