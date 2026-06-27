Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

La prensa inglesa destaca que el cuadro de Thomas Tuchel requiere elevar el nivel futbolístico. BBC Sport y The Guardian anticipan que Panamá presentará una formación defensiva. Por su parte, ESPN UK subrayó que la selección necesitaba desesperadamente recuperar la chispa y la contundencia ofensiva.

El qatarí Abdulrahman Al-Jassim fue designado como árbitro para el partido en el New York-New Jersey Stadium. Es reconocido por su control táctico estricto.

09:06 hs

Posible alineación titular de la Selección de Inglaterra

Jordan Pickford

Reece James

Konsa

John Stones:

Nico O’Reilly

Elliot Anderson

Declan Rice

Madueke

Jude Bellingham

Anthony Gordon

Kane

Posible alineación titular de la Selección de Panamá

Orlando Mosquera

Michael Amir Murillo

Jiovany Ramos

José Córdoba

Andrés Andrade

César Blackman

Carlos Harvey

Édgar Yoel Bárcenas

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

Cecilio Waterman

Los europeos son uno de los equipos que podrían llegar a la final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de Inglaterra llega a este compromiso con el cartel de amplia favorita, buscando consolidar su poderío ofensivo y asegurar su boleto a la siguiente fase sin mayores contratiempos.

Para los británicos, este duelo representa la oportunidad perfecta no solo para sumar tres puntos cruciales, sino para afinar detalles tácticos e imponer condiciones de cara a las rondas de eliminación directa del torneo.

Por su parte, el combinado de Panamá afronta este histórico encuentro con la ilusión y el orgullo de quien no tiene nada que perder y sí mucho que ganar.

Horario del juego: 15:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; a las 18:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay; a las 22:00 horas en Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela; a las 16:00 horas en Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y en la zona Este de Estados Unidos; a las 13:00 horas en la zona Pacífico y a las 20:00 horas en la zona Central de Estados Unidos. En España, la transmisión inicia a las 23:00 horas.