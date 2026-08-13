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Entradas para ver a Camilo en Perú: precios, link y más detalles de sus conciertos en Lima y Arequipa

El cantante traerá su nueva música y su esperado álbum a dos escenarios nacionales, con boletos ya disponibles para ambas ciudades y sectores accesibles para todos los fans

Camilo ofrecerá conciertos en Arequipa y Lima en noviembre, presentando en vivo su nuevo álbum “Para Cuando Sean Mayores”.
Camilo ofrecerá conciertos en Arequipa y Lima en noviembre, presentando en vivo su nuevo álbum “Para Cuando Sean Mayores”.
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El artista colombiano Camilo confirmó su esperado regreso a Perú con dos conciertos en el país como parte de su nueva gira internacional, “Para Cuando Sean Mayores TOUR”. El encuentro con el público peruano está programado para el 8 de noviembre en el Jardín de la Cerveza de Arequipa y el 10 de noviembre en Costa 21 de Lima. Las entradas para ambos eventos ya están disponibles a través de Teleticket, ofreciendo diversas opciones de precio y ubicación para los seguidores.

El anuncio del tour coincide con una etapa especial en la carrera de Camilo, quien acaba de presentar su próximo álbum, “Para Cuando Sean Mayores”. El disco, que verá la luz el 9 de septiembre de 2026, nace como un proyecto íntimo y familiar, inspirado por sus hijas Índigo y Amaranto. Según el propio artista, este trabajo representa una mirada hacia el futuro y una etapa de transformación personal reflejada en sus nuevas composiciones.

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La gira “Para Cuando Sean Mayores TOUR” recorrerá distintos escenarios de América y Europa, con presentaciones confirmadas en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Sudamérica y nuevas ciudades que se sumarán en las próximas semanas. Para los fans peruanos, el tour significa la oportunidad de disfrutar en vivo de las canciones más recientes del cantante, así como de los éxitos que han marcado su trayectoria, entre ellos “Vida de Rico”, “Tutu”, “Favorito” e “Índigo”.

Link y entradas para el concierto en Arequipa

El concierto en Arequipa se llevará a cabo el 8 de noviembre en el Jardín de la Cerveza. Los precios de las entradas varían según el sector y la modalidad de acceso. Los valores anunciados por Teleticket son los siguientes:

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  • Platinum numerado: S/ 494.50
  • Silla de ruedas: S/ 460.00
  • VIP numerado: S/ 460.00
  • Tribunas – gradería: S/ 345.00
  • General – stand up: S/ 138.00
  • Personas con discapacidad (tribunas): S/ 285.00
  • Personas con discapacidad (general): S/ 114.00

Los precios corresponden a la tarifa “full” y están disponibles con cualquier medio de pago, siendo válidos hasta el 8 de noviembre de 2026 o hasta agotar stock. La venta de entradas se realiza exclusivamente a través de Teleticket.

Las entradas para el “Para Cuando Sean Mayores Tour” de Camilo ya están disponibles en Teleticket para ambas ciudades.
Las entradas para el “Para Cuando Sean Mayores Tour” de Camilo ya están disponibles en Teleticket para ambas ciudades.

Entradas para el concierto en Lima

Para la fecha en Lima, programada para el 10 de noviembre en Costa 21, los precios abarcan diversos sectores y facilitan la accesibilidad para diferentes públicos. La estructura de precios es la siguiente:

  • Primeras filas – numerado: S/ 494.50
  • Silla de ruedas: S/ 460.00
  • Diamante – numerado: S/ 437.00
  • Platinum – numerado: S/ 368.00
  • Platea General – numerado: S/ 287.50
  • Tribuna Oriente – no numerado: S/ 184.00
  • Tribuna Occidente – no numerado: S/ 184.00
  • Tribuna Norte – no numerado: S/ 126.50
  • Personas con discapacidad (tribuna oriente/occidente): S/ 152.00

Los valores corresponden a la tarifa “full”, con disponibilidad para todos los medios de pago y vigencia hasta el 10 de noviembre de 2026 o hasta agotar stock. Los tickets también se encuentran a la venta en Teleticket.

Nuevas canciones y grandes éxitos

El reencuentro de Camilo con sus seguidores peruanos promete dos noches cargadas de emoción, en las que el artista presentará por primera vez en el país las canciones de su nuevo álbum. Además, el repertorio incluirá los temas icónicos que han consolidado su carrera en la música latina, con una puesta en escena que celebra el amor, la familia y las historias personales que inspiran su obra.

La nueva gira internacional de Camilo ha generado gran expectativa entre los fans, quienes podrán vivir de cerca una experiencia musical que destaca por la conexión y la autenticidad del cantautor. El tour “Para Cuando Sean Mayores” no solo marca el regreso del colombiano a los escenarios peruanos, sino que también inaugura una etapa de renovación creativa y mensajes íntimos dedicados a su familia.

Los conciertos en Arequipa y Lima se presentan como una oportunidad única para disfrutar en vivo de uno de los artistas más influyentes de la escena actual. La venta de entradas se realiza de manera digital, facilitando el acceso y la seguridad para todos los asistentes. El público interesado puede consultar la disponibilidad y adquirir sus tickets a través del enlace oficial de Teleticket, donde están detalladas las ubicaciones, precios y condiciones para cada ciudad.

El colombiano interpretará sus nuevos temas y éxitos como “Vida de Rico” y “Tutu” ante sus seguidores peruanos en dos fechas especiales.
El colombiano interpretará sus nuevos temas y éxitos como “Vida de Rico” y “Tutu” ante sus seguidores peruanos en dos fechas especiales.

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