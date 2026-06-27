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RD Congo vs. Uzbekistán EN VIVO: siga el minuto a minuto del duelo por el tercer lugar del Grupo K del Mundial 2026

La selección africana busca una victoria que le permita mantener vivas sus opciones de avanzar a los dieciseisavos de final, mientras que los asiáticos intentarán despedirse del torneo con un triunfo

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Horarios del partido: 23:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 22:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 21:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 20:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 04:00 del 28 de junio (España).

Televisación: TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney +, DSports y Paramount+ (Argentina) / DSports (Uruguay) / DAZN (España) / ViX (México) / DSports (Colombia) / DSports y Teleamazonas (Ecuador) / DSports (Perú) / DSports (Venezuela) / FOX One, Telemundo, Peacock y FOX (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

13:52 hsHoy

Lista de convocados de Uzbekistán para el Mundial 2026

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 23 de junio de 2026. Azizjon Ganiev y sus compañeros de equipo de Uzbekistán lucen abatidos tras el partido. REUTERS/Phil Noble
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Portugal vs. Uzbekistán - Estadio de Houston, Houston, Texas, EE. UU. - 23 de junio de 2026. Azizjon Ganiev y sus compañeros de equipo de Uzbekistán lucen abatidos tras el partido. REUTERS/Phil Noble

Porteros

  • Utkir Yusupov (PFC Navbahor Namangan)
  • Abduvohid Nematov (Nasaf Qarshi FC)
  • Botirali Ergashev (FK Neftchi Fargʻona)

Defensas

  • Abdukodir Khusanov (Manchester City)
  • Khojiakbar Alijonov (Pakhtakor Tashkent FK)
  • Farrukh Sayfiev (FK Neftchi Fargʻona)
  • Rustam Ashurmatov (Esteghlal Tehran FC)
  • Sherzod Nasrullaev (Pakhtakor Tashkent FK)
  • Umar Eshmurodov (Nasaf Qarshi FC)
  • Abdulla Abdullaev (Dibba FC)
  • Behruzjon Karimov (Surkhon FK)
  • Avazbek Ulmasaliyev (OKMK FK)
  • Jakhongir Urozov (FK Dinamo Samarkand)

Mediocampistas

  • Akmal Mozgovoy (Pakhtakor Tashkent FK)
  • Otabek Shukurov (Baniyas Club)
  • Jamshid Iskanderov (FK Neftchi Fargʻona)
  • Odiljon Xamrobekov (Tractor Sazi Tabriz FC)
  • Jaloliddin Masharipov (Esteghlal Tehran FC)
  • Oston Urunov (Persepolis FC)
  • Dostonbek Khamdamov (Pakhtakor Tashkent FK)
  • Azizjon Ganiev (Al Bataeh Club)
  • Abbosbek Fayzullaev (Başakşehir FK)
  • Sherzod Esanov (FK Buxoro)

Delanteros

  • Eldor Shomurodov (Başakşehir FK)
  • Azizbek Amonov (FK Dinamo Samarkand)
  • Igor Sergeev (Persepolis FC)
13:50 hsHoy

Convocatoria completa de RD Congo para el Mundial 2026

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs. República Democrática del Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 23 de junio de 2026. El entrenador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, da instrucciones a sus jugadores durante una pausa para hidratación. REUTERS/Raquel Cunha
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs. República Democrática del Congo - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 23 de junio de 2026. El entrenador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, da instrucciones a sus jugadores durante una pausa para hidratación. REUTERS/Raquel Cunha

Porteros

  • Lionel Mpasi (Le Havre AC)
  • Timothy Fayulu (FC Noah)
  • Matthieu Epolo (Standard Liège)

Defensas

  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)
  • Steve Kapuadi (Widzew Łódź)
  • Axel Tuanzebe (Burnley FC)
  • Dylan Batubinsika (AEL FC)
  • Joris Kayembe (KRC Genk)
  • Chancel Mbemba (Lille OSC)
  • Gedeon Kalulu (Aris Limassol FC)
  • Arthur Masuaku (RC Lens)

Mediocampistas

  • Ngalayel Mukau (Lille OSC)
  • Nathanael Mbuku (Montpellier HSC)
  • Samuel Moutoussamy (Atromitos FC)
  • Theo Bongonda (Spartak Moscú)
  • Noah Sadiki (Sunderland AFC)
  • Aaron Tshibola (Kilmarnock FC)
  • Charles Pickel (RCD Espanyol)
  • Edo Kayembe (Watford FC)

Delanteros

  • Brian Cipenga (CD Castellón)
  • Gaël Kakuta (AEL FC)
  • Meschack Elia (Alanyaspor)
  • Cédric Bakambu (Real Betis)
  • Fiston Mayele (Pyramids FC)
  • Yoane Wissa (Newcastle United)
  • Simon Banza (Al Jazira)
13:15 hsHoy

La probable estrategia de RD Congo

Con Lionel Mpasi bajo los tres palos, RD Congo apostaría por una línea defensiva integrada por Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Aaron Wan-Bissaka. En el mediocampo, Yoane Wissa, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki y Ngal’ayel Mukau aportarían equilibrio, mientras que Théo Bongonda sumaría desequilibrio en ataque.

El conjunto africano confiaría en la experiencia de Cédric Bakambu como principal referencia ofensiva para buscar profundidad y eficacia en el área rival.

12:42 hsHoy

La República Democrática del Congo y Uzbekistán se enfrentan este sábado 27 de junio en el Atlanta Stadium, en Georgia (Estados Unidos), por la tercera y última jornada del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro, que será dirigido por el árbitro alemán Félix Zwayer, marcará el cierre de la fase de grupos para ambas selecciones, con los africanos todavía en carrera por un lugar en los dieciseisavos de final.

RD Congo suma un punto tras empatar con Portugal y perder 1-0 ante Colombia, por lo que está obligada a conseguir la victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación como uno de los mejores terceros. La selección dirigida por Sébastien Desabre ha mostrado solidez competitiva ante rivales de mayor jerarquía y confía en el poder ofensivo de Yoane Wissa, autor del único gol del equipo en el torneo.

Por su parte, Uzbekistán llega sin puntos, luego de sufrir dos derrotas consecutivas, incluida una goleada por 5-0 frente a Portugal, resultados que lo dejaron al borde de la eliminación. Sin embargo, el conjunto dirigido por Fabio Cannavaro intentará despedirse de su primera participación en una Copa del Mundo con una victoria, apoyado en jugadores como Abbosbek Fayzullaev, quien marcó el único tanto del equipo en el campeonato.

12:21 hsHoy

La probable estrategia de Uzbekistán

Con Utkir Yusupov en el arco, Uzbekistán apostaría por una defensa de tres integrada por Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev y Rustam Ashurmatov. Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov y Sherzod Nasrullaev conformarían el mediocampo, mientras que Abbosbek Fayzullaev y Oston Urunov actuarían como generadores de juego detrás de Eldor Shomurodov, principal referencia ofensiva del conjunto asiático.

11:44 hsHoy

Felix Zwayer, el juez del compromiso

El alemán Felix Zwayer será el encargado de impartir justicia en el duelo entre la DR Congo y Uzbekistán por la tercera fecha del Grupo K del Mundial de 2026. El juez berlinés, de 45 años, integra la élite arbitral de la UEFA y cuenta con una amplia trayectoria en competiciones internacionales.

Ha dirigido partidos de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Euro 2024. Además, fue el árbitro de la semifinal entre England national football team y Netherlands national football team en la pasada Eurocopa, consolidándose como uno de los jueces más experimentados del continente europeo.

11:23 hsHoy

Lumumba, un símbolo en el Mundial del grito de RD Congo por las matanzas, el ébola y un juicio en Bélgica por crímenes de guerra

La imagen del aficionado de República Democrática del Congo de pie durante todo el partido ante Colombia ha dado la vuelta al mundo. Su significado va mucho más allá del fútbol

Símbolo de Lumumba en el Mundial 2026 como grito de RD Congo (Montaje Infobae)
Símbolo de Lumumba en el Mundial 2026 como grito de RD Congo (Montaje Infobae)

La imagen del aficionado de República Democrática del Congo de pie durante todo el partido ante Colombia ha dado la vuelta al mundo. Ya se hizo viral en la pasada Copa África, pero el Mundial lo ha catapultado. La selección decidió incluir a Michel Nkuka Mboladinga dentro de la convocatoria para que aportara su importante papel desde las gradas. Durante los 90 minutos de juego permanece inmóvil imitando la figura de Patrice Lumumba Vea, el primer presidente democrático de la historia del país.

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10:20 hsHoy
10:10 hsHoy

Fabio Cannavaro ve ante la República Democrática del Congo la gran chance de Uzbekistán en el Mundial 2026

El técnico italiano remarcó que el duelo del sábado 27 de junio en Atlanta es el partido del grupo con más margen para competir, tras las caídas ante Colombia y la goleada 5-0 contra Portugal

Fabio Cannavaro afirmó que el partido de Uzbekistán contra la República Democrática del Congo es la verdadera oportunidad de su equipo en el Mundial - crédito Pedro Nunes/REUTERS
Fabio Cannavaro afirmó que el partido de Uzbekistán contra la República Democrática del Congo es la verdadera oportunidad de su equipo en el Mundial - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, afirmó en rueda de prensa que el partido contra la República Democrática del Congo —el tercero y último del grupo— es la verdadera oportunidad de su equipo en el Mundial, tras dos encuentros ante Portugal y Colombia que describió como previsiblemente difíciles desde el sorteo. La conferencia tuvo lugar en Atlanta, sede del encuentro programado para el próximo sábado 27 de junio.

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10:00 hsHoy

República Democrática del Congo se juega el pase ante Uzbekistán: “La victoria será necesaria y habrá que tomar riesgos”

En rueda de prensa, Sébastien Desabre advirtió que saldrá a buscar la victoria ante los Lobos Blancos en Atlanta

Sébastien Desabre afirmó que la RDC tendrá que tomar riesgos en el partido del 27 de junio porque la victoria será necesaria para avanzar - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
Sébastien Desabre afirmó que la RDC tendrá que tomar riesgos en el partido del 27 de junio porque la victoria será necesaria para avanzar - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

El seleccionador de la República Democrática del Congo (RDC), Sébastien Desabre, advirtió que su equipo deberá “tomar riesgos” en el partido del sábado 27 de junio ante Uzbekistán en Atlanta.

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