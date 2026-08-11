Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

La gimnasta Simone Biles posa con el chef Rodrigo Fernandini durante su visita al restaurante del chef en Lima, donde disfrutó la comida peruana.

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La visita de Simone Biles a Lima sumó un episodio diferente fuera del ámbito deportivo. Durante su paso por la capital peruana, la múltiple campeona olímpica y mundial dedicó tiempo a experimentar uno de los componentes centrales de la cultura local: la gastronomía peruana. La atleta estadounidense acudió a Fernandini Restaurante, espacio dirigido por el chef Rodrigo Fernandini en el distrito de Barranco, donde probó sabores y tradiciones que identifican a la cocina nacional.

Simone Biles llegó a Perú como embajadora de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Su agenda incluyó actividades con jóvenes gimnastas y atletas locales, además de encuentros institucionales y recorridos por expresiones culturales del país. En ese itinerario, la comida peruana ocupó un lugar destacado como uno de los mayores atractivos para visitantes internacionales.

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La campeona estadounidense eligió conocer la propuesta de Rodrigo Fernandini, chef formado en Le Cordon Bleu Lima y responsable de un restaurante que ha llamado la atención de la escena gastronómica en los últimos meses. El local, abierto en 2026, se encuentra en una casona tradicional de Barranco y nació tras un proceso que llevó al chef a recorrer la costa, la sierra y la selva del Perú para seleccionar ingredientes y técnicas para su carta.

El chef Rodrigo Fernandini y la gimnasta Simone Biles posan sonrientes en una cocina profesional durante un encuentro.

Durante la visita, Biles compartió mesa y conversación con el chef, quien le explicó cómo cada plato refleja la diversidad de productos y regiones del país. La escena mostró el alcance internacional de la cocina peruana y su capacidad de atraer figuras del deporte y la cultura mundial.

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Un cruce entre alta cocina y deporte internacional

La carrera de Rodrigo Fernandini incluye experiencias en cocinas internacionales y proyectos en Estados Unidos, donde desarrolló el restaurante Artesano en Nueva York. Su regreso a Lima marcó un nuevo capítulo con la apertura de su primer local en el país, un espacio orientado a reinterpretar recetas tradicionales y destacar insumos locales de distintas regiones.

El chef explicó que la carta de Fernandini Restaurante surge de una exploración por el país, buscando conectar tradiciones ancestrales y técnicas actuales. “Queremos que cada visitante pueda descubrir el país a través de sus sabores”, señaló Fernandini. La llegada de Simone Biles fue recibida como “una oportunidad de mostrar el Perú desde la cocina y abrir nuevas conversaciones sobre nuestra identidad”.

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La gimnasta Simone Biles y el chef Rodrigo Fernandini posan en el restaurante del cocinero en Lima, donde Biles disfrutó de la gastronomía peruana.

El equipo de cocina preparó una selección especial de platos emblemáticos. La atleta estadounidense se mostró interesada en los procesos detrás de cada preparación y elogió la creatividad del chef, resaltando la variedad y el carácter de la propuesta gastronómica peruana.

La visita de Biles a Fernandini Restaurante ocurre en el marco de la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos Lima 2027, evento que convertirá a la ciudad en sede de una de las principales competencias deportivas de América. La presencia de figuras internacionales forma parte de la estrategia para posicionar la competencia y la cultura peruana ante el mundo.

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Simone Biles junto a la presidenta Keiko Fujimori y la paraatleta Karon Palomeque dieron inicio a la cuenta regresiva de Lima 2027. Crédito: Carlos Díaz/Infoabe Perú.

Para el chef Rodrigo Fernandini, la experiencia reafirma la idea de que la gastronomía funciona como puente entre disciplinas y realidades. “La cocina peruana tiene una historia que contar y cada visitante internacional amplía esa narrativa”, indicó el cocinero.

La estadía de Simone Biles en el país incluyó actividades deportivas y culturales, con una agenda que buscó acercarla a diferentes manifestaciones de la identidad nacional. Su paso por el restaurante de Fernandini suma un testimonio más sobre el atractivo que la cocina peruana ejerce entre referentes globales, consolidando a Lima como una parada obligada para quienes buscan experiencias auténticas y sabores originales.

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