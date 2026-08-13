Joven desaparecido en Cusco es hallado sin vida con signos de violencia

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La familia de José Camilo Martínez Manutupa encontró el cuerpo del joven de 32 años en su habitación que alquilaba en la calle Belén, en el centro de Cusco, después de que fuera reportado como desaparecido desde el 7 de agosto. El hallazgo ocurrió cuando los familiares ingresaron en busca de pistas sobre su paradero y se toparon con una escena marcada por la violencia: el cuerpo presentaba signos de agresión y estaba atado de manos.

De acuerdo con la información de Latina Noticias, la Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el caso como un posible homicidio. El coronel Walter Poma, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Cusco, señaló que las primeras indagaciones sugieren que Martínez Manutupa habría estado bebiendo en un bar denominado La Escondida antes de desaparecer.

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“Se tiene alguna información sobre la persona que lo estaba acompañando. Desde ese momento no se ha tenido información”, afirmó Poma.

Una familia localizó a su ser querido en una habitación del centro de la ciudad, donde el cuerpo fue encontrado atado y con indicios de agresión tras varios días de búsqueda| Foto: Latina Noticias

Familia pide justicia

Jenny Martínez, hermana de la víctima, relató que registró la habitación para documentar el estado en el que encontraron a su hermano. Esto luego de que se presuma que una tercera persona estuvo con él.

“Veo a mi hermano echado, amarrado sus manos, boca abajo [...] y tapado con su ropa como para evitar el olor”, explicó.

Además, la familia reportó la desaparición de un televisor y una lavadora, aunque las autoridades todavía no han confirmado si estos hechos estarían relacionados con la muerte del joven.

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La Divincri Cusco continúa con el análisis de las evidencias encontradas en el lugar, mientras que peritos y agentes de homicidios recogieron muestras y trasladaron el cuerpo a la morgue para determinar la causa precisa de la muerte.

Encuentran sin vida a joven reportado como desaparecido en una vivienda de Cusco| Foto: Latina Noticias

“Este cadáver fue encontrado con las manos atadas. Se está realizando las investigaciones en estos momentos por el personal de la Divincri”, sostuvo el coronel Poma.

Las autoridades buscan reconstruir las últimas horas de vida de Martínez Manutupa y determinar con quién estuvo antes del fallecimiento, información que podría resultar clave para esclarecer los hechos. Asimismo, las cámaras de seguridad de la zona podrán ayuda a esclarecer el caso.

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Canales de ayuda

Bomberos: El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias relacionadas con incendios, rescates, accidentes y situaciones que requieren intervención inmediata. Los ciudadanos pueden comunicarse a la línea gratuita 116 para solicitar apoyo ante cualquier incidente que ponga en riesgo vidas.

SAMU: El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda atención prehospitalaria en casos de emergencias médicas. A través del número 106, se puede solicitar una ambulancia o asistencia médica especializada ante síntomas graves, accidentes o situaciones de salud críticas.

Policía Nacional del Perú (PNP): La PNP ofrece auxilio ante delitos, desapariciones, hechos violentos y situaciones que requieren intervención policial. El número de contacto es el 105, disponible las 24 horas para reportar emergencias, solicitar patrullaje o denunciar hechos que amenacen la seguridad ciudadana.

El Ministerio Público (Fiscalía) recibe denuncias sobre delitos, desapariciones y situaciones que requieren investigación judicial.