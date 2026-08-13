Campaña veterinaria gratuita para este 14 de agosto: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

Los asistentes podrán acceder sin costo a consultas básicas, desparasitación, antipulgas, limpieza de oídos, corte de uñas y vacunación antirrábica - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de La Victoria organizará este viernes 14 de agosto una campaña veterinaria gratuita destinada a los vecinos que buscan atención básica para sus mascotas. La actividad se desarrollará en la intersección del jirón Abtao con el jirón Italia, específicamente en el tramo comprendido entre los números 902 y 1004.

La jornada comenzará a las 9:00 a. m. y culminará a la 1:00 p. m. Durante ese periodo, los asistentes podrán acceder a distintas prestaciones sin costo, orientadas a la prevención y el cuidado de perros y gatos. La iniciativa busca facilitar el acceso a servicios esenciales para animales de compañía.

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Servicios gratuitos para mascotas

Consultas básicas: evaluación general para identificar posibles molestias o condiciones que requieran atención.

Desparasitación interna: procedimiento destinado a prevenir o controlar parásitos que pueden afectar el organismo del animal.

Aplicación de antipulgas: tratamiento preventivo para combatir pulgas y reducir las molestias ocasionadas por estos insectos.

Limpieza de oídos: higiene de la zona auditiva para retirar suciedad acumulada y favorecer su cuidado.

Corte de uñas: recorte de las garras para mantenerlas en una longitud adecuada y evitar incomodidades.

Vacunación antirrábica: aplicación de la dosis preventiva contra la rabia, enfermedad que también representa un riesgo para las personas.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este viernes 14 de agosto - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

Para participar en la actividad, existe una condición dirigida a los responsables de los animales. La organización precisó que únicamente serán atendidos los dueños mayores de 18 años, por lo que se recomienda acudir con un adulto que cumpla con este requisito. Esta disposición deberá considerarse antes de trasladarse al punto establecido.

En el caso de los perros, la municipalidad recomendó llevarlos sujetos con correa y bozal. Ambas medidas permitirán facilitar el manejo durante la evaluación, especialmente cuando el animal se encuentre frente a personal desconocido o en un espacio con otros ejemplares.

Para los gatos, la indicación es diferente debido a sus características y comportamiento. Los responsables deberán trasladarlos dentro de un bolso transportador o kennel, acompañado de una manta. De esta manera, se busca ofrecer mayor seguridad durante el desplazamiento y disminuir el estrés que podría generar el traslado hasta el lugar de atención.

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La campaña representa una alternativa para quienes necesitan realizar controles preventivos o acceder a determinadas atenciones sin asumir un gasto económico. Además, acciones de este tipo permiten reforzar prácticas relacionadas con la salud animal, como la desparasitación, la higiene y la protección frente a enfermedades transmisibles.

La iniciativa busca promover la prevención y el cuidado responsable de los animales de compañía mediante servicios básicos gratuitos - Créditos: Magnific.

¿Por qué son importantes las campañas veterinarias gratis?

Permiten que familias con recursos limitados accedan a atención básica para sus animales sin realizar un gasto.

Ayudan a prevenir enfermedades mediante vacunas, desparasitación y otros cuidados que reducen posibles riesgos.

Facilitan la detección temprana de problemas durante evaluaciones generales, lo que permite buscar atención especializada cuando sea necesario.

Promueven hábitos adecuados relacionados con la higiene, alimentación, protección y controles periódicos de los compañeros de cuatro patas.

Contribuyen al bienestar mediante procedimientos sencillos, como la limpieza de oídos, el corte de uñas y la aplicación de antipulgas.