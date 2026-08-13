Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”

Adrián Gilabert reveló la postura de la 'U' tras las confesiones del agente del futbolista panameño. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

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La confirmación del fichaje de Jorge Gutiérrez como refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026 desató una controversia inesperada. El anuncio oficial coincidió con la difusión de acusaciones por parte del agente del futbolista, Luis José Pico, quien afirmó que existieron irregularidades en el traspaso desde Deportivo La Guaira y cuestionó la ética del club peruano.

El representante sostuvo que fue marginado de las negociaciones, alegando que la ‘U’ gestionó el pase directamente con el club venezolano y con otros intermediarios. Las declaraciones cobraron notoriedad al sugerir maniobras poco transparentes, lo que llevó a la institución y a su abogado, Adrián Gilabert, a responder públicamente y aclarar el proceso.

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Gilabert sostuvo categóricamente que Universitario actuó “de manera correcta y legal” en todo momento. Explicó que la primera oferta se presentó a Deportivo La Guaira, respetando el principio de que “un jugador es un activo de una institución y corresponde preguntar primero al club si existe la disponibilidad”.

Jorge Gutiérrez tomará el lugar que dejó José Carabalí en Universitario. - créditos: Universitario

El procedimiento, detalló el letrado, exige que solo después de obtener el visto bueno del club de origen se avance en las conversaciones con el futbolista. “Una vez que el club te da el ‘ok’ y te dice ‘sí, no hay ningún problema, también estamos interesados en tu oferta’, pasas a hablar con el jugador”, puntualizó, remarcando que no hubo ningún comportamiento fuera de la ética ni de la legalidad.

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La versión del representante de Jorge Gutiérrez y la respuesta legal de Universitario

Luis José Pico, agente de Jorge Gutiérrez, denunció públicamente que Universitario lo esquivó para negociar el fichaje. Aseguró que la institución recurrió a terceros y omitió su participación, lo que consideró una falta ética. Ante estas acusaciones, Adrián Gilabert advirtió que el club tomará acciones legales: “El club va a proceder legalmente contra el representante, porque de ninguna manera podemos permitir que se exprese de esa manera de Universitario”.

El abogado cuestionó la motivación del agente al exponer el caso en medios peruanos, sugiriendo que Pico buscaba notoriedad. Recalcó que, desde 2001, la FIFA permite que un jugador negocie directamente con un club, sin intervención obligatoria de representantes. “No existe intermediación, hace más de 20 años la FIFA ha negado esta posibilidad porque entorpecía la carrera de los futbolistas”, indicó.

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Luis José Pico, agente del panameño, reveló conflicto en las negociaciones por su fichaje a Universitario. (Exitosa Deportes)

El representante Luis José Pico también sugirió que Universitario habría pactado una comisión con otro agente (el mencionado mexicano Iván Hernández), lo que agravó las sospechas sobre el proceso. Adrián Gilabert respondió que hay aspectos de la operación que no puede comentar públicamente por tratarse de información sujeta a confidencialidad contractual.

¿Universitario en problemas por fichaje de Jorge Gutiérrez?

El abogado defendió la posición de Universitario frente a la pregunta sobre si el club actuó correctamente al omitir al representante. “Universitario no tiene ningún problema y ningún riesgo por esta operación, de ninguna índole, ni ética ni legal”.

Adrián Gilabert manifestó que no es correcto que un club acuda directamente a un agente para que consiga la salida de un jugador, ya que eso iría en contra de los valores que rigen las relaciones entre clubes. Para el abogado, la ética requiere que todo movimiento comience con el diálogo entre instituciones.

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Recopilado de acciones del lateral izquierdo panameño en la selección de Panamá y a nivel de clubes. (Video: GC PLAY)

Confidencialidad y dinámica interna en Universitario

Consultado sobre la supuesta intervención del dirigente Martín Kohatsu en la negociación, Adrián Gilabert explicó que la política del club prioriza la confidencialidad y que la gestión deportiva recae en la dirección deportiva, no en los abogados. “El contacto lo hace el club, más allá de cualquier tipo de intermediario”, subrayó. Precisó que, aunque puedan emplearse diferentes vías o personas para iniciar el contacto, la decisión y el primer acercamiento corresponden siempre a Universitario.

Universitario, además, considera a Jorge Gutiérrez parte de la familia ‘crema’ y está dispuesto a brindarle asesoría y respaldo en cualquier situación derivada de este fichaje. “Si corresponde defenderlo, lo vamos a hacer con todo lo que tenemos”, sentenció.

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