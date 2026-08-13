El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

El panameño fue oficializado como refuerzo de la 'U' para lo que resta del Torneo Clausura 2026. (Modo Fútbol)

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La reciente incorporación de Jorge Abdiel Gutiérrez a Universitario de Deportes desató reacciones encontradas entre directivos y representantes. El futbolista panameño, con experiencia en citas mundialistas, fue presentado con entusiasmo por el club, que lo sumó a sus filas para reforzar el plantel en el Torneo Clausura de la Liga 1.

La llegada del lateral derecho, sin embargo, generó controversia tras conocerse que habría negociado el acuerdo directamente, sin la intervención de su agente habitual. Luis Pico, representante del jugador, expresó su inconformidad, señalando que “creen que Gutiérrez fue influenciado” para concretar su traspaso y lamentó que la institución descartara una propuesta gestionada por su agencia.

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Según Pico, la expectativa del entorno del jugador era que Universitario presentara una oferta formal a través de su representación, algo que finalmente no ocurrió. Ante este escenario, el agente anunció que acudirá a la FIFA para presentar una denuncia, buscando que el organismo intervenga en la disputa contractual.

Luis José Pico, agente del panameño, reveló conflicto en las negociaciones por su fichaje a Universitario. (Exitosa Deportes)

¿Cuánto pagó Universitario por Jorge Gutiérrez?

Se pudo conocer cuánto pagó Universitario de Deportes por el préstamo de Jorge Gutiérrez hasta finales del Torneo Clausura 2026. Y ese monto habría desatado el conflicto entre los representantes del panameño ya que la ‘U’ negoció directamente con La Guaira.

“Hay varias cosas que señalar. Primero, que es un tema de chongo de representantes. El TMS, el pase del jugador Jorge Adiel Gutiérrez lo manda La Guaira, y La Guaira lo está enviando hoy. La operación de la ‘U’ fue de club a club, porque era mucho más fácil, directo y barato hacerlo de esa forma. La operación a la ‘U’ le ha salido muy barata porque, si iban por otro lado, entiendo que salía más caro el pase. El préstamo de La Guaira a la U le ha costado menos de 30 mil dólares. O sea, la plata primera que tú das son 30 mil dólares. El sueldo del jugador es por cinco meses, que es el resto del año”, informó Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol’.

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SAFAP sostuvo que Universitario no debería ser perjudicado deportivamente por el conflicto entre Jorge Gutiérrez y su representante, pues la relación contractual corresponde al jugador y su agente. (Exitosa)

Además, se filtró el monto que pagaría la ‘U’ por el lateral izquierdo si es que desea comprarlo a fines del 2026.

“Y no quiere decir que la U no tenga plata, sino que la operación se hizo así. Y la opción de compra a fin de año no supera los 300 mil dólares. Entonces, cuando tú ves eso, es una operación muy buena. ¿Por qué la U decide ir de esta forma de club a club? Porque dicen que, si iban con el agente, se iba a encarecer la operación por ese lado en el sueldo, en comisión y demás cosas. Ahora, lo que sucede es que la U no va con el representante y va con otras personas involucradas en el tema y ese ya es un problema de representantes. Porque si el jugador tiene algo firmado con este, con este agente, eh, sin lugar a dudas habla mal del jugador seguramente y tendrán que irse a un tema legal, pero será entre ellos", añadió.

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La postura de Universitario sobre conflicto por Jorge Gutiérrez

La incorporación de Jorge Gutiérrez a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura 2026 desató polémica tras la denuncia de Luis José Pico, agente del jugador, quien acusó al club de irregularidades en la transferencia desde Deportivo La Guaira. Pico aseguró que fue excluido del proceso y que la dirigencia gestionó el pase directamente con el club venezolano y otros intermediarios, lo que puso en duda la transparencia de la operación.

Ante el revuelo, el abogado de la ‘U’, Adrián Gilabert, defendió la actuación del club. Subrayó que “Universitario actuó de manera correcta y legal”, precisando que la negociación inició formalmente con Deportivo La Guaira, como indica el reglamento. Solo tras el consentimiento de la institución venezolana, se avanzó en las conversaciones con el futbolista. El club negó cualquier conducta contraria a la ética o fuera de la normativa vigente.

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Adrián Gilabert reveló la postura de la 'U' tras las confesiones del agente del futbolista panameño. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)