JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

Martes 25 de agosto se verán en audiencias las propuestas de sanción contra la exfiscal de la Nación.

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se alista a imponer dos nuevas destituciones a la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza. Para el próximo martes 25 de agosto se programó la audiencia donde la exfiscal de la Nación podrá dar sus descargos ante el Pleno de la institución por dos informes de instrucción que proponen imponer la máxima sanción disciplinaria.

La JNJ programó la audiencia, coincidentemente, horas antes de la sesión donde el Consejo de Ética del CAL tenía previsto evaluar suspender en el ejercicio profesional de la abogacía a cinco consejeros.

El primer informe de instrucción, difundido por el portal Maz Media y al que accedió Infobae, fue elaborado por la presidenta de la Junta, María Teresa Cabrera. La excongresista considera que la exfiscal suprema incurrió en faltas muy graves al, supuestamente, haber prolongando injustificadamente la investigación contra el exparlamentario Alejandro Soto por concusión y mantener una reunión con este cuando la carpeta fiscal seguía abierta.

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Cabrera propone la destitución pese a que la carpeta fiscal contra Soto no estuvo a cargo en su totalidad de Espinoza, sino también de otros fiscales de la Nación. La decana del CAL también alegó que la Fiscalía de la Nación contaba con una alta carga procesal y que la reunión no fue privada, sino que fue institucional para tratar la asignación de presupuesto para el Ministerio Público.

La Junta Nacional de Justicia de Perú sanciona con destitución a Delia Milagros Espinoza Valenzuela por faltas graves en su desempeño como fiscal.

El segundo informe de instrucción fue elaborado por el vicepresidente de la JNJ, Víctor Chanduví., quien considera que la exfiscal incurrió en faltas muy graves al supuestamente retrasar la reincorporación de Tomás Gálvez como fiscal supremo y requerir su suspensión en el ejercicio del cargo ante el Poder Judicial.

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En este caso, Delia Espinoza defendió el requerimiento de suspensión en que el regreso de Gálvez implicaba un riesgo para la institución ya que enfrentaba una denuncia constitucional en el Congreso y una investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Indicó que el riesgo fue real debido a que una vez que volvió a la institución, desactivó los equipos especiales que investigaban casos de alta complejidad (Cuellos Blancos, Lava Jato, Eficcop y Derechos Humanos), apartando además a fiscales que precisamente veían el caso de corrupción en el que él mismo estaba involucrado. Infobae dio cuenta de esto último en un informe publicado en noviembre de 2025.

La Junta Nacional de Justicia de Perú propone la destitución de la Dra. Delia Milagros Espinoza Valenzuela de su cargo de Fiscal Suprema Titular.

Consecuencias

Si la JNJ al final decide aprobar los informes de instrucción e imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza, no tendrá un efecto práctico. Espinoza está fuera del Ministerio Público desde setiembre de 2025 por una suspensión de la JNJ. Luego, en diciembre de 2025, el Congreso inhabilitó por 10 años a Espinoza por un reglamento que no aprobó ni suscribió y, en mayo de este año, impuso una segunda inhabilitación por denunciar a los parlamentarios doble sueldo. En enero de 2026, la Junta la destituyó.

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Las nuevas destituciones en realidad solo complicarían un eventual retorno de la exfiscal de la Nación. Y es que por cada sanción tendría que iniciar un proceso de amparo para buscar que sea anulada.

A la fecha, Espinoza ha conseguido un fallo de primera instancia que deja sin efecto una inhabilitación del Congreso. Las demás sanciones siguen judicializadas.