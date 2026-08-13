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Ministro de Justicia propone construir penales para separar a internos primarios de reos de alta peligrosidad

El ministro Ernesto Álvarez afirmó que los criminales más violentos deberían ser trasladados a las cárceles con mayor seguridad y que los agentes penitenciarios deben tener “formación castrense”

El ministro Ernesto Álvarez afirmó que los criminales más violentos deberían ser trasladados a las cárceles con mayor seguridad y que los agentes penitenciarios deben tener “formación castrense”.| PCM
El ministro Ernesto Álvarez afirmó que los criminales más violentos deberían ser trasladados a las cárceles con mayor seguridad y que los agentes penitenciarios deben tener “formación castrense”.| PCM
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos Ernesto Álvarez Miranda propuso una reforma del sistema penitenciario que se base en separar “definitivamente a los internos primarios y no violentos de reos de alta peligrosidad”. Esto debido a que considera que actualmente el sistema no tiene las condiciones para rehabilitar a los internos.

En conversación con una revista local, el titular del Minjus indicó que “tenemos que volver a constituir un sistema por el cual la prioridad inicial sea el orden” y propuso como una de sus primeras ideas la separación de internos de alta peligrosidad de aquellos que no son violentos. También planteó construir penales diferenciados y reforzar el orden con personal de formación castrense.

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El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que las cárceles deben “ofrecer oportunidades reales de rehabilitación” y apuntó a un enfoque que, según dijo, contenga el delito con medidas operativas. “¿De qué sirve elevar la pena para un sicario si lo vamos a terminar internando con 10 alimentistas?”, cuestionó.

En ese sentido, el expresidente del Tribunal Constitucional, reiteró que su planteamiento incluye la construcción de penales para reos primarios o delincuentes no violentos, quienes participarían en “programas productivos”. En paralelo, planteó concentrar a los internos más peligrosos en establecimientos concebidos para máxima seguridad.

El ministro Ernesto Álvarez afirmó que los criminales más violentos deberían ser trasladados a las cárceles con mayor seguridad y que los agentes penitenciarios deben tener “formación castrense”. | PCM
El ministro Ernesto Álvarez afirmó que los criminales más violentos deberían ser trasladados a las cárceles con mayor seguridad y que los agentes penitenciarios deben tener “formación castrense”. | PCM

Cómo sería la reorganización de las cárceles

“Y a los más avezados tenerlos en Lurigancho y Ancón, que son penales diseñados como máxima seguridad”, afirmó Álvarez durante la entrevista. También consideró que esta nueva reorganización penitenciaria tendría que incluir cambios en el perfil del personal de custodia, pues consideró que “el agente penitenciario debe tener una formación castrense”, dijo.

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Al detallar su propuesta, agregó que el personal “tiene que tener una formación militarizada con un conjunto de valores y de doctrina de actuación que involucre a los reservistas que han sido adiestrados en electrónica, mecánica y en seguridad”.

Sobre esa base, propuso convocar a reservistas y a oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas para que, con la experiencia adquirida durante su instrucción en el Perú y el extranjero, continúen aportando al Estado en materia de seguridad.

Ministro propone una reforma del Código Penal

El ministro Álvarez Miranda anunció que su gestión promoverá cambios en el Código Procesal Penal de Perú, al que calificó de “fracasado”. Aseguró que la reforma busca ganar eficacia y velocidad a las decisiones judiciales, tras cuestionar procesos que se extendieron durante meses.

Titular de la PCM, Ernesto Álvarez, informó que el Perú reforzará sus fronteras con presencia de la PNP y FF.AA. como precaución en caso de un posible conflicto en Venezuela. (Foto: PCM)
El ministro Ernesto Álvarez afirmó que los criminales más violentos deberían ser trasladados a las cárceles con mayor seguridad y que los agentes penitenciarios deben tener “formación castrense”. (Foto: PCM)

Al comparar el sistema peruano con el de Estados Unidos, el ministro sostuvo que el esquema actual debe modificarse para ganar eficacia y velocidad en la toma de decisiones judiciales. “Como hemos visto en algunos casos mediáticos, se dan audiencias que duran varias semanas por una pequeña decisión”, advirtió.

Álvarez también cuestionó la falta de resultados en procesos que se prolongaron durante meses y planteó la necesidad de una “reforma de las reglas jurídicas” para corregir lo que describió como ineficiencias en el funcionamiento de la justicia.

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