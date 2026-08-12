A qué hora juega Cienciano vs Botafogo: partido en Cusco por octavos de final ida de Copa Sudamericana 2026

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana 2026.

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Cienciano afronta uno de los retos más relevantes de su temporada: recibirá a Botafogo por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño busca consolidar su presencia a nivel internacional y seguir avanzando en el certamen continental.

El ‘papá’ llega motivado tras superar una llave exigente ante Lanús en los ‘play offs’. Aunque cayó en el encuentro de ida, logró revertir la serie en condición de local. Ese desempeño permitió que mantenga vivas sus aspiraciones en la Sudamericana y ahora centre todos sus esfuerzos en sorprender a Botafogo.

A qué juega Cienciano vs Botafogo por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

La serie entre Cienciano y Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá lugar este jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. El compromiso está programado para las 19:30 horas en Perú.

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El partido entre Cienciano y Botafogo comenzará a las 19:30 horas en varios países de la región, incluyendo Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está fijado para las 20:30 horas. Por su parte, en Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 21:30 horas.

Cienciano se enfrentará a Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Créditos: Conmebol.

Canal TV de Cienciano vs Botafogo por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Los hinchas de Cienciano y Botafogo tendrán varias opciones para no perderse los duelos de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. En Perú y en toda Sudamérica, los partidos estarán disponibles a través de ESPN en televisión y en la plataforma de streaming Disney+, permitiendo el acceso tanto desde pantallas tradicionales como desde dispositivos móviles o computadoras.

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Además de la transmisión en vivo, los interesados en análisis, previas y reacciones podrán recurrir a Infobae Perú. El portal brindará información detallada antes, durante y después de los cotejos, incluyendo actualizaciones minuto a minuto, resúmenes de las acciones clave y declaraciones de protagonistas. De este modo, los aficionados tendrán a disposición un panorama completo del desarrollo y las repercusiones de la serie.

Canal TV para ver Cienciano vs Botafogo por octavos de la Copa Sudamericana 2026

¿Cómo llegan Cienciano y Botafogo al choque?

El duelo entre Cienciano y Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana llega en un momento de contrastes para ambos equipos. El conjunto cusqueño, pese a ocupar las últimas posiciones en el Torneo Clausura peruano con solo tres puntos tras caer 1-0 ante Alianza Atlético, afronta la serie internacional con ánimo renovado. La goleada por 4-0 sobre Lanús en el partido de vuelta le permitió revertir la llave de playoffs y avanzar con un marcador global de 4-2, lo que aporta confianza de cara al choque ante uno de los favoritos.

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El ‘papá’ confía en sacar provecho de la altitud de Cusco para complicar a Botafogo, equipo brasileño que buscará tomar precauciones luego del contundente resultado que los peruanos lograron ante Lanús. La localía y las condiciones geográficas aparecen como factores que la escuadra nacional espera explotar al máximo en el primer partido.

Análisis de la dolorosa caída de Lanús en la Copa Sudamericana. El equipo 'Granate' no pudo superar las condiciones de la altura en Cusco y fue goleado 4-0 por Cienciano, quedando eliminado del torneo | ESPN

En el frente opuesto, Botafogo llega a esta instancia como noveno en el Brasileirao, sumando 30 puntos y ubicándose a 18 unidades del líder Palmeiras. El equipo carioca mantiene una racha invicta desde la reanudación del fútbol tras el Mundial, con dos victorias y dos empates, incluido el 1-1 en casa frente a Fluminense en su último compromiso. Esta regularidad refuerza su candidatura al título continental, aunque el cuerpo técnico no subestima las dificultades que implica jugar en Cusco.

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Soccer Football - Brasileiro Championship - Sao Paulo v Botafogo - Estadio Morumbi, Sao Paulo, Brazil - May 23, 2026 Botafogo's Jordan Barrera celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Jean Carniel