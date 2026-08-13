Alerta máxima por el fenómeno El Niño: último reporte del NOAA aumenta a más del 90% la probabilidad de que sea “muy fuerte”

Un informe de la NOAA confirma que el Fenómeno El Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad mayor al 90% de que se convierta en un evento muy fuerte, lo que podría traer graves consecuencias climáticas. - Exitosa

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El último informe del Centro de Predicciones Climáticas (NOAA) confirmó una intensificación notable del fenómeno El Niño, con una probabilidad superior al 90% de que el evento alcance una categoría muy fuerte durante el otoño e invierno del Hemisferio Norte 2026-27. Los datos más recientes muestran que las temperaturas de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial este superan los +2.0°C, lo que sitúa a este episodio entre los más intensos registrados desde 1950.

El Niño se fortalece: registros oceánicos y atmosféricos superan valores promedio

Durante julio, los índices de temperatura en distintas regiones del Pacífico alcanzaron cifras destacadas: +1.4°C en la zona Niño-3.4, +1.7°C en Niño-3 y +2.9°C en Niño-1+2. Estos valores reflejan una dinámica oceánica excepcional. La temperatura en la subsuperficie ecuatorial experimentó un aumento que se asocia a una termoclina más profunda de lo habitual, con anomalías de hasta +10.0°C en profundidad.

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Una zona urbana de la costa peruana se inunda y sufre los efectos de un huaico, con casas anegadas, vehículos destruidos y maquinaria pesada que despeja la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la atmósfera, se detectaron anomalías significativas en los vientos, con flujos del oeste en niveles bajos y del este en niveles altos, extendiéndose desde el oeste hasta el este-central del Pacífico ecuatorial. Esta configuración facilitó un incremento de la convección y precipitaciones entre el Pacífico central y el este, mientras que en Indonesia la actividad quedó suprimida.

Los índices de la Oscilación del Sur presentaron valores negativos cercanos a dos desviaciones estándar, lo que refuerza el diagnóstico de un acoplamiento marcado entre océano y atmósfera. Todo el sistema evidencia un proceso de fortalecimiento que, según los expertos, podría derivar en un evento histórico.

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Dos manos señalan un mapa que indica las anomalías de temperatura de la superficie del mar frente a la costa de Perú, asociadas al fenómeno El Niño. (Senamhi)

Proyecciones: posibilidad de un evento histórico y sus posibles impactos

La síntesis de modelos internacionales utilizada por la NOAA indica que El Niño continuará intensificándose hasta finales de 2026. En el trimestre de octubre a diciembre, existe un 69% de probabilidad de que el evento supere la intensidad de los episodios previos desde 1950, alcanzando valores de +2.5°C o más en la media trimestral.

Con este nivel de intensidad, aumentan las probabilidades de experimentar impactos asociados a El Niño, como alteraciones en los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del mundo. Aunque estas consecuencias no están garantizadas en cada caso, la experiencia de eventos anteriores sugiere que pueden esperarse cambios importantes en el clima global.

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El informe recalca que las condiciones oceánicas y atmosféricas se actualizan semanalmente. Los expertos insisten en la importancia de monitorear las próximas semanas, ya que los efectos de El Niño pueden variar según la interacción de múltiples factores regionales y globales.

El fenómeno El Niño provoca intensas lluvias e inundaciones en una zona costera de Perú y sequía en un área agrícola, afectando a las comunidades y sus actividades económicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguimiento y próxima actualización

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio Nacional de Meteorología mantienen un monitoreo constante del sistema ENSO. El pronóstico probabilístico de intensificación está disponible en la web oficial, donde se publican las actualizaciones semanales. La próxima discusión diagnóstica del ENSO está programada para el 10 de septiembre de 2026.

¿Qué es el fenómeno El Niño y cómo se produce?

El fenómeno El Niño es una alteración climática que se origina en el océano Pacífico ecuatorial y afecta patrones globales de temperatura y precipitación. Se caracteriza por el aumento anómalo de la temperatura superficial del mar en la región central y oriental del Pacífico, lo que modifica la circulación atmosférica habitual.

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Este proceso ocurre cuando los vientos alisios, que normalmente desplazan las aguas cálidas hacia el oeste, se debilitan o cambian de dirección. Como consecuencia, las aguas cálidas se desplazan hacia la costa de Sudamérica, afectando la distribución de lluvias y las condiciones meteorológicas en amplias zonas del planeta. El Niño puede provocar sequías, inundaciones y variaciones extremas en el clima, con impactos en la agricultura, la pesca y la vida cotidiana de millones de personas.