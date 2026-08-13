La Punta activa 17 refugios ante un eventual tsunami: los vecinos tienen 12 minutos para evacuar en caso de sismo

Reportaje noticioso en vivo que cubre la activación de 17 refugios y rutas de evacuación en La Punta, Callao, ante un eventual tsunami. El video muestra escenas de simulacros o inundaciones, un alcalde siendo entrevistado y presentando los preparativos, y detalles sobre la capacidad de 160 personas por refugio. Se observan suministros de emergencia, incluyendo mochilas. Una presentadora de noticias y el equipo en campo informan sobre las medidas de seguridad.

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Perú volverá a poner a prueba su capacidad de respuesta ante una emergencia. Este viernes 14 de agosto, a las 3:00 p. m., se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro de 2026, una jornada que permitirá a la población practicar cómo actuar frente a distintos escenarios, entre ellos un sismo de gran magnitud y un eventual tsunami.

La actividad cobra especial relevancia para un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Durante este año, al menos ocho países de esta zona han registrado terremotos de gran magnitud.

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En Perú, los especialistas han advertido que la costa central, donde se encuentran ciudades como Lima y Callao, mantiene un silencio sísmico de casi 280 años, asociado a una acumulación de energía en la zona de contacto de las placas tectónicas. Esta podría liberarse durante un próximo gran terremoto, aunque la ciencia no puede determinar cuándo ocurrirá.

En este contexto, uno de los escenarios que requiere mayor preparación es La Punta, en el Callao, debido a su ubicación frente al océano Pacífico y a la posibilidad de que un terremoto ocurrido frente a la costa genere un tsunami.

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17 refugios en La Punta para un eventual tsunami

La particular ubicación geográfica de La Punta hace que la evacuación sea un desafío. Ante un tsunami, la población tendría que desplazarse rápidamente hacia lugares seguros, pero la reducida extensión territorial del distrito limita las posibilidades de una evacuación horizontal.

Por ello, las autoridades locales han implementado 17 refugios ubicados en zonas altas de edificaciones, como parte de una estrategia de evacuación vertical.

Un mapa indica las zonas de riesgo por tsunami en La Punta, Callao, Perú, superpuesto a una vista aérea de la ciudad costera con su muelle. (Andina)

Un equipo de ATV recorrió las zonas ubicadas en el cruce de las calles Sáenz Peña y Bolognesi y se pudo comprobar que el lugar ha sido acondicionado para recibir a los vecinos durante las primeras horas posteriores a una emergencia.

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Uno de estos refugios tiene una capacidad aproximada para 160 personas.

Vecinos de La Punta solo tienen 12 minutos para evacuar

De acuerdo con el alcalde de La Punta, Ramón Ricardo Garay, en un escenario de tsunami provocado por un sismo ocurrido frente a la costa, la población tendría aproximadamente 12 minutos para llegar a los refugios.

Por esa razón, la recomendación es que los vecinos conozcan desde ahora cuál es el punto de evacuación que les corresponde y no esperen a encontrarse en medio de una emergencia para buscar una ruta.

El alcalde explicó que una de las prácticas que se busca reforzar es que, ante un fuerte sismo, los vecinos empiecen a desplazarse hacia los refugios sin esperar necesariamente una alerta posterior, debido a que cada minuto puede ser determinante.

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“Caminen hacia los refugios”, es el mensaje que las autoridades locales buscan que la población tenga presente.

¿Qué hay dentro de los refugios?

Los espacios han sido acondicionados con implementos para atender a la población durante las primeras horas después de un desastre.

Entre los elementos disponibles se encuentran:

Frazadas.

Alimentos no perecibles.

Radios.

Chalecos salvavidas.

Megáfonos.

Implementos de ayuda humanitaria.

La preparación contempla un escenario en el que el distrito pueda quedar temporalmente aislado después de una emergencia.

Además de los refugios, La Punta cuenta con un punto de mayor capacidad en la Escuela Naval, donde, según el alcalde, podrían ser recibidas entre 4.500 y 5.000 personas.

Este espacio también cuenta con bienes destinados a la atención de damnificados, como agua, medicinas, carpas, linternas, conservas y frazadas.

¿Qué debe hacer la población durante el simulacro del 14 de agosto?

El simulacro no consiste únicamente en detener las actividades durante unos minutos. La finalidad es que cada persona pueda poner en práctica una ruta de evacuación real y reconocer qué debe hacer ante una emergencia.

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En las zonas expuestas a tsunami, la población debe:

Identificar previamente las rutas de evacuación.

Conocer la ubicación del refugio o zona segura más cercana.

Practicar el desplazamiento hacia el punto de evacuación.

Evitar utilizar vehículos si esto puede generar congestión.

Tener preparada una mochila de emergencia.

Mantener reunida a la familia y establecer un punto de encuentro.

Seguir las indicaciones de las autoridades.

En el caso de La Punta, el simulacro permitirá comprobar si los vecinos pueden llegar a los refugios dentro del tiempo disponible y detectar posibles dificultades en las rutas.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Un conjunto de mochilas, frazadas, alimentos y otros elementos de emergencia está dispuesto en una mesa dentro de un refugio en La Punta para preparación ante una evacuación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación también implica contar con los elementos necesarios para afrontar las primeras horas posteriores a un desastre.

Una mochila de emergencia debe incluir, entre otros artículos:

Agua.

Alimentos no perecibles.

Linterna.

Radio y baterías.

Botiquín.

Medicamentos de uso habitual.

Artículos de higiene.

Ropa de abrigo.

Documentos importantes.

Dinero en efectivo.

En zonas costeras expuestas a tsunami, la mochila debe estar ubicada en un lugar de fácil acceso, pero su búsqueda no debe retrasar la evacuación cuando existe un peligro inminente.

Perú y el riesgo de un terremoto de gran magnitud

El simulacro se realiza en un contexto en el que la actividad sísmica vuelve a poner en evidencia la necesidad de preparación en los países ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

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Perú se encuentra en esta zona debido a la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, un proceso tectónico que genera una intensa actividad sísmica a lo largo de nuestro territorio.

El país registra movimientos sísmicos de manera permanente y, de acuerdo con especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la costa peruana mantiene zonas donde existe una importante acumulación de energía debido al denominado silencio sísmico.

Esto no significa que pueda establecerse una fecha para un próximo terremoto. Los sismos no pueden predecirse con precisión, pero la historia sí demuestra que el territorio peruano ha sido afectado por grandes terremotos y que volverán a ocurrir.

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Por ello, más que intentar saber cuándo ocurrirá el próximo gran sismo, el objetivo del simulacro es que la población sepa cómo responder cuando suceda.

El II Simulacro Nacional Multipeligro será una oportunidad para que las familias peruanas comprueben si realmente están preparadas para afrontar una emergencia.