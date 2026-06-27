Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado

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El Grupo L se define con Croacia obligada a ganar a Ghana para seguir con vida. El equipo de Luka Modric llega con tres puntos, uno menos que las Black Stars (cuatro), por lo que cualquier resultado que no sea una victoria lo dejaría dependiendo de combinaciones y de la opción de avanzar como uno de los mejores terceros, un camino difícil.

El conjunto dirigido por Zlatko Dalic perdió 4-2 ante Inglaterra y luego venció por la mínima a Panamá, pero dejó sensaciones irregulares, en línea con el rendimiento de Modric.