Croacia vs Ghana EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por el Grupo L del Mundial 2026 goles resumen resultado

Horario del partido: Ecuador (16:00 horas), Colombia (16:00 horas), Perú (16:00 horas), Venezuela (17:00 horas), Bolivia (17:00 horas), Chile (17:00 horas), Paraguay (18:00 horas), Uruguay (18:00 horas), Argentina (18:00 horas), Brasil (18:00 horas), El Salvador (15:00 horas), Panamá (16:00 horas), México (15:00 horas) y España (23:00 horas).
Transmisión TV: Ecuador (Disney+, DSports), Perú (Disney+, DSports y Disney+), Colombia (Disney+ y DSports), Uruguay (DSports), Argentina (Disney+, DSports y TyC Sports), Paraguay (GEN y Trece), Venezuela (Disney+ y DSports), Chile (Disney+ y DSports), México (Canal 5, TUDN y Azteca 7), Estados Unidos (FS1 y Telemundo) y España (DAZN y señales autorizadas de la FIFA).
El Grupo L se define con Croacia obligada a ganar a Ghana para seguir con vida. El equipo de Luka Modric llega con tres puntos, uno menos que las Black Stars (cuatro), por lo que cualquier resultado que no sea una victoria lo dejaría dependiendo de combinaciones y de la opción de avanzar como uno de los mejores terceros, un camino difícil.
El conjunto dirigido por Zlatko Dalic perdió 4-2 ante Inglaterra y luego venció por la mínima a Panamá, pero dejó sensaciones irregulares, en línea con el rendimiento de Modric.
Ghana, por su parte, llega fortalecida: empató 0-0 con Inglaterra mostrando capacidad para resistir y defender, incluso en el tiempo añadido, y derrotó 1-0 a Panamá en los minutos finales gracias a su concentración hasta el cierre. Liderada por el veterano Jordan Ayew —récord de 121 partidos internacionales—, la selección de Carlos Queiroz contará además con Thomas Partey, ausente ante Inglaterra por no haber obtenido el visado a Canadá. El mediocampista será juzgado el próximo año en el Reino Unido por cargos de violación y agresión sexual.
Así llega Croacia al partido contra Ghana
El conjunto balcánico arriba a esta última jornada con un registro de tres puntos, producto de un debut accidentado y una posterior recuperación que los mantiene con vida en el certamen. En su estreno en la Copa del Mundo, el equipo dirigido por Zlatko Dalić sufrió un duro revés al caer por 4-2 ante una contundente selección de Inglaterra, en un compromiso de alto ritmo donde las falencias defensivas le pasaron factura a los europeos.
No obstante, la escuadra ajedrezada logró lavarse la cara en la segunda fecha del Grupo L al imponerse por la mínima diferencia (1-0) ante Panamá con el solitario tanto de Ante Budimir. Aquel sufrido triunfo en Toronto les permitió sumar sus primeras unidades y depender de sí mismos para sellar su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final en este crucial choque ante los africanos.
Ghana con la esperanza de clasificar en el Mundial 2026
Por su parte, las ‘estrellas negras’ han firmado un arranque muy sólido en la competencia y marchan invictas con cuatro unidades en la tabla de posiciones. En su primera presentación, el cuadro comandado técnicamente por el experimentado estratega Carlos Queiroz logró una ajustada pero valiosa victoria por 1-0 frente a Panamá gracias al tanto de Caleb Yirenkyi.
Posteriormente, el combinado ghanés dio una muestra de enorme disciplina táctica y orden defensivo en la segunda jornada al neutralizar por completo el poderío de Inglaterra, rescatando un valioso empate sin goles (0-0) en Boston. Con este gran presente futbolístico, el equipo africano llega con una ligera ventaja en el aspecto numérico y anímico para buscar su boleto a la siguiente fase del torneo.
Croacia vs Ghana: posibles alineaciones
- Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Susic, Modric, Kovacic; Kramaric, Budimir, Perisic.
- Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Sulemana, Yirenkyi; Nuamah, Ayew, Semenyo.
Árbitro del Croacia vs Ghana
La terna arbitral para el trascendental encuentro entre Croacia y Ghana estará encabezada por el réferi canadiense Drew Fischer como árbitro principal. En las bandas, el juez norteamericano contará con el respaldo de sus compatriotas Micheal Andrew Barwegen y Lyes Arfa, quienes se desempeñarán como primer y segundo asistente, respectivamente. Asimismo, el cuerpo colegiado se completará con la presencia del neozelandés Campbell-Kirk Kawana-Waugh, encargado de cumplir las funciones de cuarto oficial junto a la línea de cal.
¿Dónde ver Croacia vs Ghana?
La cobertura televisiva y por streaming del encuentro variará según la región: en Sudamérica (Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela), la emisión principal estará a cargo de DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus, con alternativas locales como Red Uno y Unitel en Bolivia, Trece en Paraguay, y Disney Plus en territorio uruguayo y brasileño. Por su parte, México transmitirá a través de ViX, España mediante DAZN y Movistar Plus, y Estados Unidos contará con una amplia oferta que incluye Fox Sports 1, fuboTV y Telemundo Deportes.
Adicionalmente, el portal Infobae Perú ofrecerá una cobertura digital exhaustiva antes, durante y después del compromiso con un minuto a minuto en directo.
¿A qué hora juega Croacia vs Ghana?
El choque entre Croacia y Ghana se realizará el sábado 27 de junio en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos) a las 16:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), comenzará una hora después.
En Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil arrancará a las 18:horas. En México el pitazo inicial será a las 15:00 horas, mientras que en España se dará a las 23:00 horas.